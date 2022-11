Marvel apuesta por un actor hispano y de izquierdas para su nuevo superhéroe

Black Panther: Wakanda Forever llegará a los cines el 11 de noviembre y pondrá fin a la Fase 4 del UCM. Tenoch Huerta, un actor y activista mexicano de 41 años que se define como "de izquierdas", interpreta en la película a Namor, el legendario héroe submarino que hará su debut en la gran pantalla en la película. Sorprendió la elección de Huerta puesto que físicamente no corresponde al personaje que interpreta. Incluso un dibujante de Marvel Comics criticó la elección, que parece que responde más a intereses políticos que narrativos. "Se nota que alguien ha metido la pata cuando un personaje de una película se ve en peor forma que el artista de 60 años que lo dibujó", aseguró en redes sociales.

Aún sin cumplir las expectativas de muchos seguidores, Huerta se convertirá en el primer mexicano en interpretar a un personaje de Marvel en la gran pantalla. Desde la compañía ya han dejado caer que si la taquilla funciona es muy posible que Namor tenga su propia película.

Tenoch Huerta incluso confesó que no sabía nadar antes de comenzar el rodaje y que se lo ocultó inicialmente a los productores. "Claro que no dije nada entonces [de que no sabía nadar], porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pasa", declaró a la revista Life and Style. De hecho, su reino será el de Talocan y no el de Atlantis como en los cómic, modificando así el origen del personaje que debutó en 1939 en el primer número de Marvel Comics.

El actor, en varias entrevistas, se ha posicionado a favor de que España pida perdón por su pasado en América, aunque ha matizado que México también debería reflexionar sobre su relación con las culturas indígenas.

Junto a Huerta como Namor, completan el reparto del filme Letitia Wright (Suri), Lupita Nyong'o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Dominique Thorne (Riri Williams/Ironheart), Winston Duke (M'Baku) Martin Freeman (Everett K. Ross), Angela Bassett (la reina Ramonda) y Michaela Coel (Aneka).