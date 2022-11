Cristina Campos: "Las mujeres infieles no buscan una noche de sexo"

Cristiana Campos (Barcelona, 1975) nos regala un buen tema de debate para cualquier sobremesa entre amigos con su novela Historias de mujeres casadas, finalista del Premio Planeta 2022. En ella, explora la realidad de los matrimonios y la rutina conyugal e indaga sobre el deseo y la intimidad femenina a través de una infidelidad. "El deseo sexual de las mujeres se desvanece con el tiempo, nos pasa a la mayoría. Quería hablar de este tema desde la verdad porque me considero honesta y generosa. En España, se habla con pudor de estos asuntos. Me he apoyado en escritoras francesas que son capaces de desnudarse psíquicamente ante el lector", confesó durante la presentación de su libro.

Narra con gran naturalidad la realidad de muchas mujeres contemporáneas atrapadas en unas vidas que no son las que imaginaron. "Mi novela no tiene sentido si las protagonistas no son madres. Si llevas 15 años casada y se te cruza un tío estupendo en tu vida, si no tienes hijos, te vas. No te juegas algo que has formado durante tanto tiempo por el deseo hacía otro hombre, pero si no hay hijos, se rompe", explica Campos a Libertad Digital.

La escritora, casada y con tres hijos, en un ejercicio de documentación, habló con cinco amigas que confesaron que fueron infieles, de las que cuatro se han divorciado. "Tienes que ser muy valiente para ser infiel. Empiezan como un juego, entregan el cuerpo y terminan enamoradas. También he hablado con hombres y ellos hablan desde el placer y la diversión, mientras que ellas lo hacen sintiéndose culpables".

La erótica del poder

Gabriela es su protagonista, mujer de mediana edad, feliz en su matrimonio, pero anhela otras emociones. Comienza a sentirse muy atraída por Pablo, un afamado escritor con el que se cruza a diario y al que admira profundamente. "Entra en juego la erótica del poder. De mis amigas, cuatro de las cinco que han sido infieles, lo han sido con su jefe. ¡Maridos, cuidado con los jefes de sus mujeres!", bromeó. "Mis protagonistas son mujeres inteligentes que buscan que las estimulen intelectualmente".

"El personaje principal no es infeliz con su marido – insiste-, pero siente deseos por otra persona. En la novela hacen el amor de mil maneras diferentes, pero se queda ahí, solo se ven los jueves. Si empezaran a convivir, eso se acabaría. Es un tipo de mujer el que retrato, obviamente, no todas son así".

Sin embargo, cree que las lectoras "se van a sentir identificadas con alguno de los personajes femeninos que aparecen en la novela, pero no lo van a reconocer porque sentimos mucho pudor". "A muchas mujeres les cuesta hablar de estos temas con sus maridos e incluso con amigas", dice.

Un noche de sexo

Cristina Campos asegura que una mujer infiel no solo busca una noche de sexo, sino que quieren "enamorarse o volver a sentirte deseadas", circunstancias opuestas a las de los hombres. "Los que me han confesado ser infieles, uno se acostaba con prostitutas de lujo y el otro dejó a su amante en el momento en que ella se enamoró".

El mensaje que queda en el poso de Historias de mujeres es que "maridos, amantes y amigas van y vienen, pero el amor, el verdadero amor, permanece para siempre". Será el lector quién juzgue.