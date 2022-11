Rosalía se va de vacío de los Europe Music Awards 2022

Como un ciclón que llega sin anunciar, Taylor Swift ha irrumpido por sorpresa en los Europe Music Awards (EMA) 2022 para sacudir una gala inicialmente de perfil bajo y llevarse 4 de los 6 premios a los que aspiraba en contraste con Rosalía, la gran damnificada por este temporal inesperado.

Ante una lista de invitados plagada de artistas emergentes y mediáticamente poco rutilantes salvo contadas excepciones como la de Muse, en los mentideros de la edición número 29 celebrada en el PSD Dome Bank de Düsseldorf (Alemania) llamaba la atención que ninguno de los principales nominados confirmase su asistencia.

Entre ellos estaban el fenómeno Harry Styles (aspirante en siete categorías, de las que finalmente solo ha materializado las de mejor directo y mejor artista británico) o la estadounidense Nicki Minaj (quien se ha hecho con dos de cinco, mejor canción por Super Freaky Girl y mejor artista hip hop), como recoge EFE.

En esa lista de grandes candidatos también figuraba la citada Rosalía, candidata a cinco EMAs. La suya parecía de partida la presencia más razonable, dado que la catalana ya participó hace solo una semana en una ceremonia similar en Madrid, la de Los40 Music Awards, donde se alzó con tres galardones.

Por contra, ha sido la autora de "Anti-hero", gran amante de las sorpresas, la que ha dado un golpe en la mesa con su visita inesperada a esta ciudad situada a orillas del Rin, a la que ha llegado en avión privado unas horas antes del inicio de la gala y cuando se cumplen diez años de su última incursión en los EMAs.

Swift, que ha hecho suyos los galardones a mejor artista, mejor artista pop, mejor vídeo y mejor vídeo de larga duración, ambos por su versión de más 10 minutos del tema "All Too Well", ha agradecido especialmente el apoyo de sus seguidores su apoyo y ha mostrado su "respeto" a todos sus compañeros nominados.