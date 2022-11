Los Nuevos Vengadores de Bendis, reunidos en formato Omnibus

Brian Michael Bendis, guste o no, cambió para siempre la forma de entender el concepto de Los Vengadores que se tenía antes de su etapa al cargo de los mismos y a día de hoy, aunque tenga detractores, hay que reconocer que su interpretación de este grupo legendario de superhéroes ha sido maravillosa y ha dejado historias y eventos para el recuerdo.

Por lo dicho en el párrafo inicial y como admirador del universo Bendis alrededor de Los Vengadores es para mí un honor traer a esta sección de cómics uno de los tomos más esperados de los últimos tiempos y ese no es otro que el Omnibus de 560 páginas con el inicio de la etapa Bendis y sus Nuevos Vengadores. Panini arranca con este cómic una recopilación en este formato Omnibus de toda la era del guionista de Ohio y lo hace con el evento que cambió para siempre lo que ya conocíamos de ellos.

Eso sí, antes de entrar en materia, vamos con el apartado técnico: guion liderado por Brian Michael Bendis, dibujo con artistas como David Finch, Steve McNiven, Frank Cho, Olivier Coipel o Jim Cheung, contiene The Avengers 500-503, Finale. The New Avengers 1-15 y Giant-Size Spider-Woman 1, 560 páginas, editorial Panini, Omnibus de tapa dura y un precio de 55 euros.

Ahora sí, vamos con la reseña

De Vengadores Desunidos al nuevo grupo de Bendis

La historia de Vengadores Desunidos es el punto de partida de este Omnibus que reúne, nunca mejor dicho, los primeros arcos que nos trajo el bueno de Bendis a este universo Marvel. Tenemos ese Caos de los Vengadores Desunidos, la Fuga, el Vigía, Spiderwoman o Ronin. Pero, ¿cómo comienza esta nueva etapa? Sin hacer demasiados spoilers de la trama, pese a que por muchos ya es de sobra conocida, la historia arranca con una explosión en la mansión de los Vengadores y con diferentes ataques posteriores de algunos enemigos clásicos que convierten el día en un auténtico infierno para nuestros superhéroes. Nadie sabe lo que está pasando, sin embargo, el misterio cuando es desvelado en este mismo guion acabará por sepultar y desunir al grupo definitivamente. Se acabaron Los Vengadores tal y como los conocíamos. El grupo se disuelve y cada uno se va por su lado sin saber muy bien qué ocurrirá en el futuro.

Esa es la premisa inicial con una historia que es un auténtico ejemplo de cómic blockbuster tanto en guion como en dibujo. Bendis no dará tregua al lector con múltiples batallas, explosiones, ataques por tierra y aire, superhéroes superados y desesperados por no saber qué ocurre, la muerte de algunos de ellos e incluso con una Hulka completamente incontrolable que estará a punto de asesinar, entre otros, al Capitán América. Además, los tendremos a todos. No faltará ni un solo Vengador porque como dicen ellos "una vez Vengador, siempre Vengador". Los Cuatro Fantásticos, Vision, la Bruja Escarlata, los mutantes, Daredevil... absolutamente todos estarán al servicio de la acción y de splash page espectaculares.

Después de esa desunión nos encontraremos con otro arco llamado "Fuga", que reconstruirá a Los Vengadores con nuevos protagonistas que se sumarán a los ya clásicos, como el Capitán América o Iron Man, para defender a Nueva York de una amenaza común: una fuga de supervillanos que provocará la unión de un nuevo grupo formado por el Capitán América, Iron Man, Spiderman, Luke Cage, Lobezno, Spiderwoman y El Vigía. Ese será el inicio de los Nuevos Vengadores y Bendis, a partir de esa desunión y posterior unión, dará el pistoletazo de salida a historias muy entretenidas, con impactantes giros de guion, eventos rompedores y todo ello con el estilo de blockbuster que he mencionado antes.

Por otro lado me centro en los personajes, aunque no puedo decir demasiadas cosas para no desvelar puntos importantes de la trama. Por eso precisamente he hablado de los dos primeros arcos y no del resto de historias de este tomo ya que sería revelar algunos sucesos que necesitan explicación previa. Al Capitán América y Iron Man, los líderes del grupo, se suman el sentido del humor de Peter Parker como Spiderman, las misteriosas intenciones de Spiderwoman, el siempre descontrolado carácter de Lobezno, la contundencia de Luke Cage y como no, el Vigía, un personaje importantísimo en la historia global y que tiene un poder que supone una bendición y una maldición para todo el universo. Ellos conforman un nuevo grupo, el de Bendis, que encaja bien desde el principio y tanto en los momentos de acción, como los de humor y drama, se nota una buena conexión entre todas las partes.

Además Bendis nos traerá elementos que ya son un clásico, pero que en su momento fueron innovadores, como por ejemplo el cambio de cuartel general. Se pasará de la Mansión a la Torre de Tony Stark que tanto se ha podido ver en el universo cinematográfico de Marvel. También veremos el papel de S.H.I.E.LD, que ni mucho menos será transparente en sus intenciones. Por último también cabe destacar las ‘visitas’ que haremos junto a nuestros héroes de lugares como la Tierra Salvaje o Japón, donde enemigos como Hydra o La Mano harán su aparición a la par que el personaje de Ronin.

No me olvido por supuesto del dibujo donde encontraremos el sello de grandes autores que acompañarán a Bendis. Hablo de maestros como David Finch, Steve McNiven, Frank Cho, Olivier Coipel o Jim Cheung.

Conclusión: indispensable tomo para meterse de lleno en una etapa histórica del mundo de los cómics Marvel. Conocer la obra de Bendis con Los Vengadores es fundamental y esta primera recopilación, de lectura cómoda y fácil, es la mejor manera de empezar con esta reconstrucción del grupo más famoso de la historia de las viñetas. Acción, batallas, buenos personajes, tramas interesantes... un cóctel muy completo y explosivo para los amantes de los superhéroes. Si gustan, disfruten de la lectura.