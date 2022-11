Ángel Martin ha conseguido visibilizar las enfermedades mentales usando el humor y su propia experiencia. La combinación le ha salido redonda. Por si las voces vuelven (Planeta) el libro en el que ha volcado el episodio que le obligó a ingresar dos semanas en un centro psiquiátrico - el libro, dice, que le hubiera gustado "encontrar tras salir del hospital acerca de alguien que hubiera podido remontar"- ha conseguido alcanzar las 15 ediciones en un año, con más de más de 300.000 lectores. Ocupa los primeros puestos de las listas de ventas desde su lanzamiento, tanto en papel y versión electrónica como en audiolibro.

En este libro, Martín ha dado prioridad al hecho de hacerse preguntas vitales. "Después de salir del hospital me preguntaba constantemente qué carajo me apasiona. Me han hecho falta más de 40 años, un brote psicótico, acabar ingresado y escribir un libro con la esperanza de que mi experiencia le sirviese a alguien para saber qué me apasiona", asegura el cómico.

Gracias a este libro, reconoce haber descubierto "el poder de las palabras si se utilizan bien". "He escrito mucha comedia, muchos monólogos, pero solo buscaba que fuese gracioso sin más, pero al terminar de escribir este libro me di cuenta de que había usado la comedia de una forma muy distinta. No buscando la broma, sino buscando que el peso que se siente en el pecho al leer o recordar ciertas cosas, no hiciera más daño que el que se pudiera sentir al verse identificado. Descubrí entonces que lo que me apasiona es la comedia combinada con las palabras como herramienta para comunicar, entretener y tratar de transformar la forma de ver. Hay algo de mágico cuando, a través de una broma, se consiguen ver las cosas de una forma totalmente distinta. La comedia permite llegar a ese lugar de una forma infinitamente más amable".

Sobre este asunto, critica la forma tan agresiva que tienen ciertos individuos de comunicarse, "tratando de imbécil a la persona que no ve las cosas como tú". "La comedia, al igual que la música, es capaz de modificar el estado de ánimo en el que te encuentras para ver las cosas de una forma distinta que te da esperanza".

‘Yo también estoy chaladita’

Durante las sesiones de firmas en más de 40 ciudades, Ángel Martín reconoce haber vivido una "auténtica montaña rusa de emociones" porque la gente le cuenta sus experiencias sin pudor al intuir que ha podido compartir ciertas sensaciones. "Una vez se me acercó una chica y me dijo ‘yo también estoy chaladita’. No pude evitar soltar una carcajada".

En otros momentos, los testimonios de sus lectores son desoladores y tiene que ponerse "una coraza" para no llevarse todo a casa. "He descubierto que la gente puede ser francotiradora de emociones en tres segundos. Se acercan y te dicen ‘tu libro me ha servido para entender a mi hijo que con 15 años se suicidó’. Por mucho impermeable que te pongas, eso es una hostia que te deja ko", se sinceró.

Monólogo sobre salud mental

Para celebrar el buen momento por el que atraviesa, prepara un monólogo "a lo bestia" en el WiZink Center de Madrid para el 27 de diciembre de 2023 ante "doce mil locos". De hecho, se llamará Punto para los locos, una frase sacada del libro que han llegado a tatuarse muchos de sus seguidores. "En febrero de 2023, arrancaré la gira de un nuevo monólogo que tratará de unir lo que he aprendido escribiendo Por si las voces vuelven y lo que he aprendido en estos últimos veinte años escribiendo monólogos. Terminará en Madrid en el que espero que sea un monólogo redondo", admitió. "Intentaré que la gente se dé cuenta de que lo único que nos diferencia no es si están o no están locos, sino a qué volumen están en su cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... e intentaré que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedan evitar burlarse de ellas y poner en el marcador otro punto para los locos".

En este aniversario de la publicación de su primer libro, ha salido a la venta una edición especial de tapa dura con prólogo y dedicatoria de autor. "Cuando me lo pidieron, no sentí entusiasmo, sino que me agobié porque una de las cosas que más me preocupó durante el proceso de escritura de Por si las voces vuelven es que no hubiera una sola palabra que no sirviera para nada, es decir, no quería incluir paja por cumplir con un cupo de palabras. Por suerte, encontré una nota que escribí seis meses después del ingreso y que ojalá pueda ayudar a alguien porque está en el prólogo".