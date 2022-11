Batman El Caballero: Chip Zdarsky se atreve con el origen del murciélago

Chip Zdarsky. Quédense con este nombre porque a día de hoy es uno de los guionistas más importantes de la industria de los cómics y tiene pinta de que será así durante mucho más tiempo. En mi caso me he acercado a la figura de Chip de la mano de Daredevil, en concreto con la nueva cabecera que Zdarsky y el dibujante italiano Marco Checchetto llevan varios años haciendo. Una nueva vuelta de tuerca para el abogado ciego de la Cocina del Infierno que está teniendo un éxito rotundo y que además cuenta con la participación al dibujo del español Jorge Fornés. De hecho ahora ha arrancado la segunda era de esta nueva etapa tras una treintena de grapas de una primera etapa que acabó con el evento del Reinado del Diablo y que ahora continúa con nuevas tramas dentro del universo de Matt Murdock.

Zdarsky ya ha metido mano y de manera acertada a una leyenda del cómic como es Daredevil, pero cuando el personaje en cuestión se llama Bruce, se apellida Wayne y actúa en Gotham bajo la máscara de Batman, la exigencia es aún mayor. Por eso había y hay muchos ojos pendientes de esta nueva cabecera de Batman llamada ‘El Caballero’, que servirá de toma de entrada para la nueva cabecera sobre el murciélago que el propio Chip lidera ya en EEUU y que le une al español Jorge Jiménez. Como aperitivo nos encontramos con este ‘El Caballero’, que nos llevará, otra vez más, al origen de Batman.

Lo dije en la reseña de la obra de Geoff Johns, Batman Tierra Uno y lo volveré a decir en esta: siempre que se haga bien se puede contar el origen de cualquier personaje dos millones de veces. Me gustó el origen que dio Tierra Uno en su momento y me ha gustado cómo ha empezado Zdarsky con este Bruce Wayne joven y pre-Batman que leída la primera grapa tiene mucho que ofrecer.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico de esta grapa número 1 de 10: guion de Chip Zdarsky, dibujo de Carmine Di Giandomenico, contiene Batman: The Knight núm. 1 USA, 32 páginas, editorial ECC y un precio de 3,20 euros.

Vamos con la reseña

No es más de lo mismo con Chip

El Caballero de Chip Zdarsky no es más de lo mismo, si esa es la primera duda que tienen alrededor de este nuevo origen. De primeras ya nos encontramos con una situación curiosa que nos hace agarrarnos a la grapa para buscar explicación a la primera impresión que tenemos de la historia. ¿Qué hace un joven Bruce Wayne haciendo terapia psicológica con un villano como el doctor Hugo Strange? Ese momento, junto a una pelea en el colegio y un Alfred que promete al señorito Wayne enseñarle a pelear, conforman el pistoletazo de salida de esta nueva etapa que, de momento, no verá a Bruce vestido de Batman.

Como buena historia de origen del murciélago de Gotham no se va a obviar el momento del asesinato de sus padres, pero sí se va a ir más allá en el día a día de un joven Wayne que en este inicio sí será el niño malcriado y caprichoso que muchos ven en la figura de Batman. ¿Cuántas personas hay que dicen que no les gusta Batman porque es un niño rico pijo cuyo único poder es el dinero? Muchas personas. De hecho se hacen bromas con este asunto en películas como la Liga de la Justicia donde Ben Affleck responde a la pregunta de qué poderes tiene con un contundente "soy rico". Aquí Chip intenta de forma acertada ofrecer una evolución entre el niño caprichoso y lleno de ira a otro joven que, gracias a la mano amable pero firme de Alfred, se da cuenta de que para buscar justicia debe merecerse el hecho de convertirse en justiciero.

Hay una frase de la que no diré ni autor ni contexto para no revelar nada de la trama que es la siguiente: "Se le ha dado todo. Demuestre que lo merece". Eso es lo que me gusta de Chip Zdarsky: la madurez de sus guiones, la oscuridad de personajes como Batman y Daredevil que no se queda en un análisis superficial de la misma sino que busca los porqués a través de diálogos y momentos puntuales que los definen como personas antes que como superhéroes. Esto se nota desde el primer momento en esta grapa. Ya conocemos por qué Bruce se convierte en Batman, pero hay mucho más debajo de esa idea explotada en infinidad de guiones. Además, como he dicho anteriormente, Bruce por momentos es un joven consentido que está muy lejos de merecerse el traje de Batman. Chip no tiene miedo a sacar a ese Bruce a la palestra. ¿El cruzado de la capa siempre fue un héroe defensor de la justicia? No. Por momentos fue un imbécil y un egocéntrico que, como pasa en un momento de este cómic, tiene la cara dura de no presentarse a un examen porque dona mucho dinero a la escuela y sabe que le van a aprobar. No hay miedo a explorar ese aspecto mental y psicológico de su evolución como persona y eso me gusta mucho.

Por otro lado encontramos el dibujo. Me encaja perfectamente con Chip el estilo que le imprime Carmine Di Giandomenico. Eso sí, me parece que conecta mejor con la esencia del segundo cuando el primero le otorga escenas de acción y dinamismo, pero en líneas generales el trabajo es más que notable por parte del dibujante italiano. Además el color (Ivan Plascencia), frío en momentos lúgubres como las viñetas bajo la lluvia y más pasionales e intensos en los momentos de acción, se adaptan bien a la narrativa y realzan el simbolismo de muchas escenas. Os dejo varios ejemplos:

Conclusión: engancha, como pasa siempre con Chip Zdarsky. Giandomenico cumple con creces y sube aún más el nivel cuando aparece la acción en el dibujo. Aunque sea otra historia de origen de Batman ese toque psicológico y ese análisis profundo de la ira de Bruce desde diferentes puntos de vista prometen algo diferente en esta nueva cabecera. Si gustan, disfruten de la lectura.