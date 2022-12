Preocupación por el deterioro de salud de Bruce Willis: "Parece que se está alejando"

El pasado marzo, la familia del actor Bruce Willis anunció que el intérprete abandonaba el cine tras haber sido diagnosticado de afasia, una enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje hablado o escrito, por un daño en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje.

En las últimas semanas, el estado de salud del actor parece haber empeorado, según recoge la prensa estadounidense, una situación que preocupa mucho a la familia y a los amigos de Willis. "Demi Moore -exesposa del actor- ha estado en contacto constante con Bruce y Emma Heming, la está aprovechando todas las oportunidades que tiene para pasar tiempo con él. Si no está a su lado, llama por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz", indicó una fuente cercana al actor en una entrevista para el medio Radar Online.

"Saben que no estará aquí para siempre. Así que están apreciando cada momento... Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás... Ha sido doloroso verlo deteriorarse. Parece que se está alejando cada vez más de ellos y les rompe el corazón. Las chicas mayores extrañan al viejo Bruce, el que solía molestarlas por sus novios y les daba consejos no solicitados", agrega la misma fuente para el medio citado.

En octubre, el intérprete fue fotografiado en un parque de Los Ángeles visiblemente más delgado.