Dani Fernández, fenómeno musical del año: "Son palabras mayores"

El 2022, es su año. Dani Fernández lo ha logrado todo en los últimos meses: el reconocimiento, los premios y -por supuesto- el cariño del público. Lo arrancó con el lanzamiento de su segundo disco ‘Entre dudas y el azar’ y lo cierra con una reedición de este trabajo que es un auténtico regalo para sus seguidores más fieles.

"Sencillamente, estoy muy contento", así arranca la entrevista para Libertad Digital. A veces no hay que rebuscar demasiado las palabras para expresar la satisfacción del trabajo bien hecho y que -además- ha sido bien recibido. La realidad es que se ha consagrado como uno de los cantautores más importantes del panorama nacional.

Al manchego, le ruboriza sólo escucharlo. "Son palabras mayores", señala, "me queda mucho trabajo por delante". "Tengo sólo dos discos", exclama. Y aunque le da un poco de vértigo, ya está pensando en el tercero. "Acabo de empezar, como el que el que dice" aunque sí cree que están haciendo "un camino muy bonito".

Él siempre destaca el trabajo de su equipo. No se deja embaucar por las mieles del éxito. El ascenso, reconoce, "está siendo muy rápido". Y no quiere perder la perspectiva. Si se presta demasiada atención a las cifras, te puedes desorientar. "Bailemos", uno de sus temas más populares, lleva casi 46 millones de reproducciones sólo en la plataforma Spotify. Y está por ver cuántas cosechará la versión On The Road del tema.

El camino del éxito

Siendo cierto que Dani lleva sólo unas años y dos discos desde que empezara su carrera en solitario, en realidad se dedica a la música "desde bien pequeño". Cabe recordar que fue uno de los integrantes el exitoso grupo Auryn. "He pasado por momentos álgidos, luego he bajado para abajo, pero lo he ido pasando..." y ahora tiene "un proyecto más maduro". El éxito -dice- "ha sido una sorpresa para todos nosotros".

Aunque son muy conscientes del "cambio" y de cómo han ido "creciendo desde las primeras canciones". Por eso, recibe los reconocimientos con agrado pero con calma. Quiere pisar fuerte pero seguro. De momento, parece que lo está logrando. Dani Fernández está en los festivales más importantes del país, ha recibido multitud de nominaciones y también ha recogido algunos premios. Pero sigue conservando la humildad que le caracteriza.

Uno de los últimos fue el Ondas a ‘Fenómeno musical del año’. Una distinción que le dejó atónito. "Yo no sé qué le estaba pasando por la cabeza a los locos que dieron las razones, pero sé que se argumenta y eso hace que me sienta muy orgulloso de del proyecto, porque hay muchas personas trabajando a mi lado que se merecen este reconocimiento". "Por supuesto, lo recojo con muchísimo cariño, pero creo que en este país hay un nivel de música enorme".

Los premios gustan, pero él se sigue quedando con lo que pasa cada vez que se sube al escenario. "La cantidad de risas, de vivencias, que he tenido con mi equipo, con mi banda, porque soy una persona y soy un artista", explica. Por otra parte, "la base es el directo, son los conciertos. Que la gente esté comprando muchas entradas para verme, eso es lo que más ilusión me hace".

El ‘Plan fatal’

Antes de acabar el año tiene una gran cita por delante. Será el 29 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. "Esperábamos hacer un concierto para 5.000 personas y ya van 10.000", exclama. Habrá sorpresas y colaboraciones importantes, pero sobre todo -destaca- estará "intacta" la esencia de Dani Fernández. Lo que está claro es que será ‘La noche del plan fatal’, en un guiño a la canción "Plan fatal" que recientemente a grabado con Juancho de Sidecars.

"Esta colaboración es un sueño, porque para mí Sidecars es un referente enorme en mi música y en mi vida", explica. "Estuvimos un rato charlando de música. Me consta que él no hace muchas colaboraciones y que le costaba, por eso mismo yo no me tiro a la piscina antes. Yo lo tenía en la cabeza hace mucho tiempo, pero por miedo al ‘no’ pues no le mandé el tema", señala. Al final todo fue mucho más fácil de lo que pensaba. Se trataba de "cerrar los ojos y sentir", como les vemos hacer en el videoclip.

Más detalles en el video de la entrevista.