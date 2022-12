Vidas de toreros que dan para una película

Paco Aguado (Madrid,1963), periodista de Agencia EFE, autor de libros sobre Joselito el Gallo, Joselito, José Tomás o Poli Díaz, ha publicado Historias del toreo que nunca te contaron (El paseo).

Son historias (en plural), anécdotas y personajes. No se centra en faenas sino en personajes pintorescos y épocas interesantes. No hace falta ser un experto para leerlo. No son historias tan novedosas como promete el título, pero usa testimonios de gentes de ese mundo, no los más famosos pero sí los que lo conocen bien: mozos de espadas, banderilleros…

Los capítulos más interesantes versan sobre Domingo Dominguín y Miguelín, dos personajes que hubieran sido reyes de la crónica rosa. Fueron bohemios, disparatados, divertidos, imprevisibles.

Domingo Dominguín era el hermano mayor de Luis Miguel Dominguín. Primero fue matador, luego apoderado y empresario listísimo. Le conocían como "el Dominguín comunista". Decían que era "el hombre más simpático".

De joven fue falangista, amigo de Girón de Velasco. Luego, se hizo clandestino del PCE. Protegió a muchos comunistas gracias a ser taurino y hermano de Luis Miguel (amigo de Franco). Se suicidó en Ecuador (1975), mientras toreaba Curro Vázquez, su yerno.

Miguelín (1939-2003), nacido en Murcia pero considerado de Algeciras, fue un lidiador completo, clásico y heterodoxo. El gran escándalo sucedió el 18 mayo 1968, cuando se tiró de espontáneo en Las Ventas y acarició al toro de El Cordobés: fue detenido y supuso una gran polémica. Poco después, toreó en Las Ventas y la gente lo recibió con silbidos. Sin embargo, con tres toros cortó seis orejas. Tuvo un final trágico.

Aguado insiste en que la tauromaquia no es franquista ni de derechas. Ha habido taurinos (y antis) de todas las tendencias políticas. Muchos toreros importantes, de origen humilde, ganaron dinero con su riesgo y se hicieron conservadores.

Paco Aguado. Historias del toreo que nunca te contaron, Sevilla, ed. El Paseo, septiembre 2022, 333 págs, 20’85 euros. ISBN: 978-84—19188-17-5