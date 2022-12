Black Adam Auge y caída de un imperio, buen cómic para conocer al señor de Kahndaq

El año 2022 es el año de Black Adam porque... bueno, porque han estrenado la película de The Rock y todos los fans del universo DC y del personaje en cuestión estaban esperando una película de este antihéroe oscuro que sirve de cruz para la cara que pone el personaje, más luminoso, de Shazam. He de decir que fui sin expectativas al cine y he de reconocer sin ningún tipo de rubor que disfruté mucho de la película. Da lo que promete, es entretenida, tiene acción, Dwayne Johnson está perfecto en su papel principal y no nos fríe con constantes debate morales que sacan al espectador de lo que verdaderamente ha ido a hacer, es decir, pasar un buen rato.

Como digo, la película, con sus fallos, es divertida y el cómic que hoy os traemos a nuestra sección de Libertad Digital tiene mucho que ver con este film. De hecho gran parte de las ideas que se ven en la gran pantalla se escribieron y dibujaron antes en este Black Adam Auge y caída de un imperio.

Antes de empezar con la reseña, vamos con el apartado técnico: guion de Geoff Johns, dibujo de Joe Bennett, contiene extractos de 52 núms. 1-3, 6-10, 12-16, 18-26, 29-34, 36-40, 43-50, 52 , cartoné, 352 páginas y un precio de 36,50 euros.

Violencia, amor y venganza, todo en uno

Antes de nada, contexto. Lo que nos encontramos aquí es una obra que está situada dentro del evento denominada por DC como 52. En el mismo, superhéroes míticos como Batman, Superman y Wonder Woman ya no están y son las denominadas estrellas secundarias, por así decirlo, las encargadas de vigilar el mundo en su ausencia. Por lo tanto, tendremos una serie de historias de diferentes personajes que están inmersas en este contexto. En este cómic de Black Adam lo que encontraremos serán las historias que corresponden única y exclusivamente al dueño y señor de Kahndaq.

Lo antes mencionado lógicamente tiene influencia en la línea narrativa del este cómic. Habrá saltos temporales y tramas secundarias que sin haber leído 52 puede confundir a más de uno. ¿Eso implica que no te vayas a enterar de la historia o que te pierdas? No, ni mucho menos. Se puede ser un neófito del asunto y disfrutar con este cómic sin necesidad de leer nada antes. De hecho es una buena toma de entrada para el personaje ya que antes o después, dentro de esta misma historia, se nos irán desgranando los elementos más importantes del universo individual de Black Adam.

En Auge y caída de un imperio veremos en primer lugar a un Black Adam empecinado en defender su reino con puño de hierro y si eso implica coger a un villano y partirle por la mitad delante de la televisión, Adam lo hace sin problema. Eso sí, en mitad de esa cruzada en la que él ha prometido matar a los villanos en vez de detenerlos como hacen otros héroes, el lector podrá ver batallas contra otros héroes, escenas de acción muy bien dibujadas y el punto de inflexión que marca toda esta historia: la relación de amor entre Black Adam y la única mujer que logrará apagar sus ansias de venganza. Todo en este cómic en el que veremos las dos facetas del personaje mientras completamos la experiencia con acción, peleas y un dibujo notable por parte de Joe Bennett.

Respecto al guion, hablamos de Geoff Johns o lo que es lo mismo, Geoff ‘Entretenimiento’ Johns. Ya hemos traído varias veces a este autor a nuestra sección y en ninguna de las reseñas que hemos hecho sobre él hablamos de un cómic soso o que no tenga sustancia suficiente como para pasar un rato ameno con el tebeo en cuestión. Aquí ocurre lo mismo. Con un estilo muy dinámico, Geoff va llevando la historia de manera amena y tanto en la trama principal como en la secundaria, el lector no tendrá bajadas de ritmo que le hagan salirse de la lectura.

Como ‘pero’ quizá le encuentro que hay una parte de la trama algo alargada cuando se podía contar de manera más rápida. Además de que por un momento, la historia principal se convierte casi en una sitcom familiar que por suerte tarda poco en dar paso de nuevo a la violencia y humor negro característico de Black Adam.

Conclusión: buen cómic para conocer al personaje de Black Adam y echarse unas tardes entretenidas con la contundencia y violencia de este antihéroe. Entretenimiento y un dibujo solvente para una historia que incluye un giro final muy sorprendente que dejará al lector con la boca abierta y con ganas de más. Si es de Geoff Johns, entretiene. Garantizado. Si gustan, disfruten de la lectura.