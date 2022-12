Pasará algún tiempo y esta etapa del Caballero Luna tendrá el reconocimiento que se merece y que, de momento, al ser más reciente, no está teniendo, porque el trabajo de Jed MacKay y Alessandro Cappuccio al frente de Marc Spector y sus diferentes personalidades está cumpliendo con creces con todas las expectativas que se generan siempre alrededor de este personaje, para muchos, de culto.

De hecho, en Libertad Digital estamos siguiendo esta etapa muy de cerca y entramos de lleno en ella reseñando hace unos meses la primera rústica que sacó Panini con las primeras seis grapas bajo el título La Misión Medianoche. Ahora con la segunda rústica, la pregunta es clara y sí, mantiene tanto el nivel de guion como el de dibujo. Es más, sin perder un ápice de acción por el camino profundiza mucho más en ese aspecto mental y psicológico que casi por obligación debe acompañar al superhéroe más fracturado mentalmente del universo Marvel. Con permiso de Wanda Maximoff, por supuesto.

Antes de entrar en más detalles, vamos con el apartado técnico: guion de Jed MacKay, dibujo y entintando de Alessandro Cappuccio y Federico Sabbatini, editorial Panini, tapa blanda, 168 páginas y un precio de 18 euros. Contiene Moon Knight (2021) #7-12 y Devil's Reign: Moon Knight One-Shot.

Mantiene el nivel y aumenta la dosis de acción y sufrimiento del personaje

Si en Caballero Luna 1: la Misión Medianoche estábamos ante el primer tomo de una nueva etapa y eso servía de presentación de personajes y late motiv, en esta segunda rústica tenemos todo lo bueno de la primera sumando eventos entre medias y además con mucha más profundidad y sufrimiento para el bueno de Marc Spector. La historia principal se mantendrá, al igual que el equipo de trabajo y los ayudantes del Señor Luna en esa Misión Medianoche que ayuda a los viajeros nocturnos a llegar a casa sanos y salvos. Eso sí, aquí la cosa se complicará bastante, sobre todo porque entre medias tendremos, por ejemplo, al Caballero Luna en la cárcel en un crossover con el Reinado del Diablo de Chip Zdarsky y Marco Checchetto, un evento en el que Kingpin perseguía a todos los superhéroes de la ciudad de Nueva York para vengarse, sobre todo, de Daredevil.

El guion, como pasó en la primera parte, es cortito y al pie, como a mí me gusta. Da alguna vuelta por la integración de eventos y de algunos sucesos del universo Marvel, pero en cuanto se posiciona en el argumento principal, Jed MacKay y Alessandro Cappuccio vuelven a desplegar todo su talento. Ojo, no me olvido de lo que aquí ocurre con el trabajazo de Federico Sabbatini con una historia carcelaria que valdría la pena tener en una grapa en solitario aparte de en este tomo. De coleccionista el trabajo que hace Federico con una parte de la historia que te atrapa de principio a fin y que además gira argumentalmente al final de la misma para darle más fuerza a la inteligencia y fuerza de nuestro protagonista. Y como no, el color de Rachelle Rosenberg que ya en el primer tomo hacía maravillas con ese blanco brillante que destaca a la perfección en el estilo de aventura callejera y oscura que tenemos en esta etapa del Puño de Khonshu.

Hablando de puños, muy interesante también la historia secundaria del otro avatar de Khonshu, Luna de Cazador, que ganará protagonismo en este tomo luchando en solitario y haciendo las veces del Señor Luna de negro cuando el Señor Luna de siempre esté en la cárcel. Un Khonshu además que gana protagonismo en este segundo tomo siendo el último recurso para sus puños, los cuales saben que contar con él es hacer un pacto con el diablo. Esa relación de padre e hijo se explota muy bien por Jed MacKay y es parte de la gran nota media que se mantiene en el nivel de esta etapa. No se pierdan las splash page en las que aparece el dios egipcio. Les dejó un ejemplo de ello:

Por último me gustaría destacar la parte más emocional de la historia. Si en el primer tomo, el Caballero Luna tiraba de orgullo y humor para evitar implicarse emocionalmente con sus compañeros de viaje, aquí veremos una relación más real y significativa con toda la gente que le rodea. Crecerá personalmente. Ahora sí demostrará que personajes como su psicóloga o la vampira que le acompaña, Reese, son importantes en su nueva vida y si es necesario hará sacrificios por garantizar su seguridad. Y como no, el enemigo a batir, en este caso Zodiaco, que sacará lo peor y a la vez la parte más contundente y disfrutable de Spector y cía.

Conclusión: igual de disfrutable o más que la primera parte. Todo lo mejor del primer tomo sumando el magnífico trabajo de Federico Sabbatini y una mayor profundidad en lo emocional del Caballero Luna. Una etapa muy buena del personaje que ganará más peso y repercusión con el paso del tiempo.