Adrenalina y gasolina en viñetas con Dead Body Road

Amantes del motor y de la acción, tenemos algo para vosotros. Ese podría ser perfectamente el lema que Justin Jordan y compañía podrían haber firmado debajo del título que hoy traemos para analizar en nuestra sección de cómics. Hablamos de Dead Body Road, una obra que recopila dos historias de venganza repletas de adrenalina, gasolina y mucha violencia.

Analizamos en primer lugar el apartado técnico: guion de Justin Jordan, dibujo con Benjamin Tiesma y Matteo Scalera, cartoné, 280 páginas, contiene Dead Body Road núms. 1-6, Dead Body Road: Bad Blood núms. 1-6 USA, editorial ECC, precio de 32 euros.

Adrenalina en viñetas

¿Qué nos trae Dead Body Road? Este cómic de alrededor de 280 páginas, extras incluidos, engloba dos historias muy similares que tienen una cosa en común: la venganza. En la primera de ella nos encontraremos con un hombre, ex agente de la ley, que quiere vengar la muerte de su mujer, también policía, cuando ésta acaba muerta tras un robo. Para cazar al culpable se lanzará en busca y captura de toda la banda y lo hará conduciendo a toda velocidad con motos, furgonetas, coches y trenes de por medio. En la segunda, una mujer tendrá que ajusticiar a todos aquellos que buscan a su hermano para asesinarle. Al igual que en la primera historia, la venganza será sobre ruedas.

A nivel argumental el desarrollo de las historias es tan simple como lo explicado anteriormente. Eso hace que lo bueno y lo malo de este cómic, dependiendo los gustos, gire alrededor de un guion que básicamente lo que busca es darte esa adrenalina de la que venimos hablando. Dead Body Road es acción sobre ruedas y punto en boca. Si alguien quiere una elaborada historia con innumerables capas de evolución en cada personaje y momentos de transición que permitan al lector reflexionar acerca del significado de la vida y la muerte, ojo, no es en esta ventanilla. Aquí es venganza, persecución, escenas de pura violencia, humor negro y muerte en la carretera, mucha muerte en la carretera.

¿Es malo que todo sea persecuciones y muerte? ¿Es bueno que todo sea persecuciones y muerte? Ni lo uno ni lo otro. Dependerá de lo que le guste al lector. Para gustos, las viñetas, por usar una metáfora alternativa a la ya conocida de los colores. A mí me ha parecido entretenido, pero entendería que a muchas personas se les haga extremadamente simple. También lo son películas de persecuciones eternas y tiene muchísimo público que no duda en pagar una entrada para pasar un buen rato y nada más. Esto es Dead Body Road a nivel de guion y ni está bien ni está mal. Es lo que es y si te va el olor a gasolina y derrapes en el asfalto, la idea de Justin Jordan seguramente no te defraudará.

En cuanto al dibujo, hay calidad y mucho dinamismo en el trabajo que firman Matteo Scalera y Benjamin Tiesma. Sobre todo en el de Matteo. Tanto en el dibujo como tal como en el entintado del mismo. Ambos son capaces de hacerte sentir la velocidad de las persecuciones y lo contundente de las mismas. Si van a toda velocidad en coches y motos, una simple caída puede causar una imagen dantesca que, siempre dentro de la ficción, te hace esbozar una sonrisa burlona cuando pasas la página y encuentras esa escena brutal. Os dejo algún ejemplo de lo que digo:

A nivel de diferencias entre las dos historias, Dead Body Road y Dead Body Road: Bad Blood, no encuentro tampoco grandes variaciones. No es mejor la primera que la segunda aunque lógicamente cuenta con que el primer vistazo a la temática que aquí se nos plantea y el lector irá ya ‘curado en salud’ con el primer episodio de venganza cuando afronte el segundo.

Conclusión: obra destinada a los amantes de un guion basado en la acción. Una especie de Mad Max más discreto que se lee a la misma velocidad que se podría ver en la pequeña pantalla. El trabajo al dibujo es más que notable y brilla el papel de Matteo Scalera. Si gustan, disfruten de la lectura.