Masacre: El bueno, el feo y el malo con Deadpool, Lobezno y Capitán América

Cuando hablamos de Deadpool, Masacre para los amantes de los cómics en España, solemos tratar historias con más sentido del humor y tono macarra que serio y trascendental. El personaje es así, para lo bueno y para lo malo. Por eso gusta a muchos y a otros les desespera su ácido sentido del humor. Pero él es así y le quieres o le odias. Incluso hay lectores que alternan amor y odio dependiendo de si la historia es buena o no. Esta, la que traemos hoy a nuestra sección de cómics de Libertad Digital, es un Must Have (debes tener) y por eso los que adoran al personaje la tienen señalada como una gran historia y los que no, aunque duden, se atreven a darle una oportunidad al bueno de Wade Winston Wilson.

En esta ocasión, Panini trae a su formato de Must Have una historia que une en la misma aventura a tres personajes míticos, sobre todo dos de ellos y además teniendo en cuenta que el cine traerá muy pronto la unión de Logan y Wade en Deadpool 3, ver en un mismo cómic a Masacre junto a Lobezno y el Capitán América puede apetecer y mucho a aquellos lectores que llevan menos tiempo en este mundo. Y como no, a los veteranos de estos personajes que quieran completar su colección con este interesante tomo.

Antes de empezar con la reseña, vamos con el apartado técnico: guion de Gerry Duggan y Brian Posehn, dibujo de Scott Koblish y Declan Shalvey, tapa dura Must Have, editorial Panini, 168 páginas, contiene Deadpool 13-19 y tiene un precio de 18 euros.

Vamos con la reseña

Dos historias muy diferentes: de la comedia al drama

A la hora de hablar este nuevo Must Have de Masacre y a diferencia que pasó en su día que el otro tomo que analizamos aquí, La Guerra de Wade Wilson, en esta ocasión hay un claro contraste entre las grapas que están aquí agrupadas. Las dos primeras, la número 13 y la 14 nos llevan por un viaje temporal (sin multiversos) que nos sitúa décadas atrás en el tiempo para conocer a un Masacre hippy que se une a Los Héroes de Alquiler junto a Puño de Hierro y Luke Cage. Ahí, con un estilo de dibujo cercano a lo clásico y con mucho sentido del humor, nos cuentan cómo Wade se unió a unos compañeros que no le querían en el grupo, pero que acabaron contando con él para vencer a un villano llamado "El hombre blanco".

Primero luchan en el pasado y luego en el presente, un presente en el que Masacre sufre extraños robos de órganos que no termina de entender. Ojo, para quien no lo sepa, uno de los poderes de Masacre es regenerarse, por lo que perder un órgano no le cuesta nada, pero sí le enfada bastante porque sabe que algo extraño se oculta tras estos hechos. Y es ahí, a partir de la tercera grapa donde aparece Arma X, el famoso proyecto que convirtió a Logan en Lobezno y que también ha jugueteado con el cuerpo y los poderes de Wade. Masacre pide ayuda al propio Logan y también a otro soldado que en su día fue convertido en arma, el Capitán América.

Este curioso trío de personajes conforman la historia principal de este tomo que lejos de ser una sucesión de escenas de acción y bromas de Masacre se acaba convirtiendo en un relato que sin alejarse de la diversión y el entretenimiento sí llega a tener un color dramático que no es lo habitual con Deadpool. Y no estamos hablando de dos o tres momentos de reflexión sino de hechos muy sorprendentes y muy dolorosos que no dejan lugar a la broma ni siquiera para el superhéroe más bromista de todos. Es ahí donde el cómic se gana el apelativo de tragicomedia y es ahí donde el lector se da cuenta de que aparte de disfrutar de una buena dosis de risas y acción patrocinadas por tres de los personajes más mediáticos de Marvel, también hay mucho dolor debajo de cada uno de ellos. Incluso de Masacre. Solo por ese tono poco habitual con él vale la pena echar un ojo a esta historia. Eso sí, el viaje al pasado es un carrusel de bromas y humor que hará las delicias de los amantes veteranos del personaje.

De lectura fácil y amena, el dibujo se divide entre el pasado y presente de las dos primeras grapas y el tono final de Declan Shalvey de la historia principal. Funciona en todos los casos, pero es indudable que el viaje al pasado con toques de la época, tanto en dibujo como en entintado y color, puntitos y narrador omnisciente mediante, es una maravilla y un desco____ constante. Os dejo varios ejemplos del contraste entre artistas:

Conclusión: un más que notable Must Have. Masacre es sentido del humor y gamberrismo, sobre todo, pero hay mucho más que rascar en esta obra. El trío formado por el Capitán, Lobezno y Masacre funciona y cada uno tiene su momento estelar, incluyendo al Capi poniendo firme al ejercito de Corea del Norte. Sí, de Corea del Norte. Buena apuesta de lectura para pasar un rato entretenido en formato tragicomedia. Si gustan, disfruten de la lectura.