Los ratones de Leningrado: el horror de la guerra en los ojos de los niños

El mundo de los cómics es un amplio crisol de historias, de todo tipo, que pueden llevar al lector a diferentes lugares, tanto reales como ficticios. Sean cuales sean tus gustos tienes un hueco en este universo plagado de viñetas y en esta sección de cómics siempre os vamos a traer diferentes temáticas para que podáis elegir sin focalizaros únicamente en un solo estilo o argumento. Además, un servidor es un gran amante de la historia y por ello, siempre que se pueda, analizaremos obras como la que hoy traemos: Los ratones de Leningrado.

Norma Editorial nos trae una historia centrada en los años de horror, bombardeos y sitio de la ciudad de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Leningrado, ahora conocida como San Petersburgo, fue sitiada por el enemigo nazi del 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944. Durante todo ese tiempo, el miedo, el hambre y la muerte destrozaron mental y físicamente a la población rusa que esperaba como agua de mayo una victoria del ejercito ruso sobre el alemán para poder salir de la situación insostenible en la que se encontraban.

Con estos ratones de Leningrado, lo que se nos ofrece es el punto de vista de los niños y adolescentes que vivieron aquella época a través de cuatro personajes, una chica y tres chicos, que pasan de tomarse la situación como un juego a sufrir en sus carnes toda la crueldad y aberración de vivir en tiempos de guerra. Esta es una historia dura. Un guion que pasa de la felicidad de los pequeños momentos junto a los amigos a la más demoledora tristeza por un acontecimiento o suceso que, en un minuto, te cambia la vida para siempre.

Antes de continuar, vamos como siempre con el apartado técnico: guion de Jean Claude Van Rickeghem, dibujo, color y entintado de Thomas Du Caju, Norma Editorial, tapa dura, tamaño europeo, 100 páginas y un precio de 27 euros.

Vamos con la reseña

Cuatro ratones madurando en plena guerra

¿Quiénes son los ratones de Leningrado? Maksim, hijo de un líder del Partido Comunista, Pyotr, hijo de intelectuales, Grygori, hijo de un piloto ejecutado y Anka, hija de un violinista dictatorial que presiona a su hija más allá de lo respetable. Ellos son los grandes protagonistas de esta historia que Jean Claude Van Rickeghem divide en sus respectivos contextos. A través de lo que ellos viven en sus propias casas, para luego ponerlo en común cuando están juntos, el lector puede ver las diferencias que hay de afrontar una misma situación dependiendo de tu posición social y tu capacidad económica. No es lo mismo ser hijo de un líder del Partido Comunista al que le sobra la comida y el egoísmo, que tener que huir de casa de tus padres y refugiarte en un Hermitage vacío llegando a cocer la piel de los zapatos para tener algo que llevarte a la boca.

El guion de Jean Claude muestra en sus 100 páginas varias historias bien entrelazadas y sobre todo bien construidas desde el punto de vista de los personajes. Estamos ante una obra que visualmente es espectacular, pero no deja de ser una obra centrada en los personajes. Es un cómic humano al 100%, focalizado en hacerle sentir al lector que ponga sus ojos delante de él una dualidad de sensaciones. La primera, el poder de la amistad incluso en tiempos de guerra. Y la segunda, muy relacionada con esta primera, que la guerra muestra el verdadero ser de cada persona y eso puede hacerte pasar de la amistad más bonita del mundo a la traición más rastrera y cobarde posible.

Es un cómic que se devora con rapidez, sin embargo, es una obra que te para en seco cuando debe. Y te para en seco porque no deja de ser la historia de cuatro chavales que, año a año, se verán destruidos emocional y físicamente por la guerra. Se nota el hambre en cada página. Eso se respira en el guion, en las conversaciones y como no en el dibujo y en el entintado. El trabajo de Thomas Du Caju en dibujo, color y tinta es maravilloso. Caju es capaz de mostrarte el calor de la amistad y la esperanza con colores cálidos y potentes y poco después enfriar y entristecer el ambiente con tonos más fríos y demoledores. Todo ello tanto en planos cortos como en escenarios amplios. Te mete dentro de las calles de Leningrado y te hace mirar con admiración obras de arte como el museo Hermitage, la Catedral de San Isaac o la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada.

Os dejo varios ejemplos:

Por otro lado tampoco le encuentro grandes fallos a la historia. El ritmo es bueno, los diferentes papeles de los cuatro protagonistas están bien divididos y no deja de ser una historia corta, con las ideas claras y sin mayores pretensiones que contar una buena y dura historia bélica con un gran dibujo de por medio. Además, el formato que trae Norma Editorial y el tamaño europeo que tenemos aquí ofrece la mejor versión del cómic a nivel visual. Se nota y mucho la belleza de Leningrado pese a todo lo que se estaba viviendo en la San Petersburgo actual y eso le otorga más fuerza a la narrativa. Eso no lo duden nunca: la edición de un cómic y su tamaño son importantes y si no se acierta en esa elección, se puede convertir un trabajo artístico notable en un ejercicio complicado de lectura. Cuidado con eso, porque no es un asunto menor.

Conclusión: buen cómic histórico que merece hincarle el diente. Visualmente tenemos tanto la belleza de Leningrado y la acción de las batallas y los bombardeos como la dureza y contundencia de una guerra que no entiende de edades. Además la construcción de los personajes es buena e incluye un giro en el tramo final que golpeará la mente de los lectores que se acerquen a esta obra. La edición adecuada en tamaño y estética para lo que se quiere contar. Si gustan, disfruten de la lectura.