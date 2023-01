'Mindfulness para asesinos', ácido humor negro que desafía el buenismo actual

Dice su autor, el alemán Karsten Dusse, que Mindfulness para asesinos está protagonizada por un "asesino por accidente", un abogado criminalista que, en la búsqueda del equilibrio personal y la salvación de su matrimonio, abraza el lado más zen de la vida criminal. Destila ironía y no se achanta ante el buenismo actual, con una dosis importante de humor negro que ridiculiza muchas de las tendencias tan de moda hoy.

Ante todo: no soy una persona violenta. Al contrario. No me he pegado ni una sola vez en mi vida, por ejemplo. Y la primera vez que maté a alguien fue a los cuarenta y dos años, lo cual, si miro en mi entorno laboral actual, es más bien tarde.

Su protagonista es Björn Diemel, un tipo de cuarenta y pocos años, abogado de un peligroso mafioso, que acude a un curso de mindfulness para aprender a conciliar su vida laboral y familiar. Adquiere técnicas "para disfrutar del momento sin juzgar y con amabilidad" que enfocará, con el devenir de los acontecimientos, para el asesinato. "Me gusta mucho el helado de caramelo salado, tiene lo mejor de ambas cosas. El contraste entre mindfulness y asesinatos es igual, es una combinación agradable al paladar para los lectores", explica Karsten Dusse, de visita en España.

"Yo practico mindfulness. Consiste en ser consciente de la situación y no dejar en tu mente espacio para problemas. Enriqueció mi vida. Yo tenía en mi cabeza una historia de crímenes sobre un abogado que quería quitarse el estrés que le provocaba un cliente. Me pregunté por qué no este abogado tenía algún tipo de entrenamiento mindfulness para, precisamente, centrarse en el asesinato. Sentí que esta combinación era muy novedosa", explica el autor.

Mi primer asesinato fue una satisfacción espontánea de mis necesidades, de vivir el momento presente. Y, visto así, fue un ejercicio de mindfulness sumamente eficaz. No para el otro, sino para mí mismo.

La novela esconde otro libro, un manual de autoayuda escrito por el coach del protagonista Joschka Breitner. "Es ficticio, pero es el entrenador que me hubiera gustado tener a mí. Su sabiduría es una combinación de verdaderos principios de mindfulness". La relación con su hija pequeña será otro motor de su transformación: "Los niños viven en el momento. Si juegan, juegan. No piensan qué van a hacer después. Tiene en común con el mindfulness el no preocuparte por el futuro".

Es en esta relación paterno filial cuando el lector puede reír con situaciones tan reales como absurdas, como cuando acude a una guardería ecológica dirigida por hipster: "Los niños necesitan libertad, reglas y protección, pero no necesitan ideologías. Es muy gracioso que cada nueva generación intente inventar un nuevo mundo para los niños".

Expansión de las bandas criminales

Karsten Dusse es abogado y lleva años trabajando como guionista para varios formatos televisivos (ganador del Premio Alemán de Televisión y varios premios Comedy de Alemania). Bajo un ácido humor negro, hay una sólida crítica a los tejemanejes que permiten a los mafiosos evadir impuestos y a la expansión de las bandas criminales en Europa, con su consiguiente, y cada vez más natural, integración en la economía y en la sociedad. El trabajo de su protagonista—explica— es aprovecharse de las lagunas del sistema sirviéndose de todas las reglas y triquiñuelas del oficio. "Hay un arduo trabajo de documentación para conocer estos mecanismos, son los crímenes de guante blanco frente a los asesinatos brutales. He leído mucho sobre mafia, lo necesitaba para mi historia. No tenía experiencia en este sentido como abogado".

Cuando uno entiende que las ayudas públicas de la UE no se rigen por la necesidad, sino por la desvergüenza del solicitante, pedirlas puede crear una auténtica adicción.

Esta novela ha sido un éxito en Alemania, se ha mantenido más de 150 semanas en lo más alto de las listas de Der Spiegel. "No puedes hacer gracia a todo el mundo. He encontrado lectores que comparten el humor que yo tengo, pero nunca, ni como escritor para comedias de televisión, he pensado en si el otro se iba a reír. Solo pienso si yo me voy a reír. Estoy muy contento porque he encontrado lectores que comparten el mismo humor que yo. Vivimos en un mundo libre, quien no, que no compre el libro o lo tire".

En febrero de 2022, los responsables de Netflix anunciaron su adaptación a una serie. La primera temporada contará con ocho episodios, producidos por Constantin Film, una de las mayores productoras europeas. Su estreno está previsto para este 2023.