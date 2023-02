Siempre Vengadores, obra de arte de Carlos Pacheco con un Kang radiante de actualidad

La muerte de Carlos Pacheco en 2022 nos ha dejado huérfanos de uno de los mejores dibujantes españoles de nuestra historia, pero su legado es y será eterno. Por eso este ‘Siempre Vengadores’ que firmaron Carlos al dibujo y Kurt Busiek al guion no es solo un gran cómic del grupo de superhéroes más conocido sino también una forma de acercarse de cero, o con experiencia anterior, al gran trabajo de Pacheco. Y la cosa no se queda ahí ya que en estas viñetas se puede ver y analizar la figura de Kang el conquistador, el nuevo villano de la Fase 5 de Marvel, que se presentará por fin en los cines con la nueva película de Ant Man.

Vamos con el apartado técnico antes de arrancar con la reseña: guion de Kurt Busiek, dibujo de Carlos Pacheco, tapa dura, editorial Panini (Must Have), 312 páginas, contiene Avengers Forever 1-12 y un precio de 24 euros.

Vamos con la reseña

Los Vengadores, Kang y la Guerra del Destino

Siempre Vengadores de Busiek y Pacheco reaparece en el formato Must Have con una historia compleja, elaborada, de una extensión importante y que, diciendo esto desde el punto de vista positivo, no es un cómic para pasar una simple tarde y no prestar atención a los detalles. Estamos hablando de una obra con muchas capas, llena de universos que convergen en la misma historia y que exige a lector estar atento a lo que se está contando. No es fácil, por decirlo de alguna manera, pero eso, como he comentado antes, no es algo negativo sino algo muy positivo ya que nos encontramos con una historia madura y muy disfrutable dentro del universo de los Vengadores.

El argumento nos lleva a una historia plagada de viajes temporales y multiversos en la que el objetivo principal es salvar a Rick Jones, el archiconocido socio de Hulk, que ha sido en esta ocasión envenenado por la radiación gamma y está a punto de morir. Los Vengadores buscarán salvar a su amigo sin saber que algo se avecina, concretamente la denominada Guerra del Destino en la que el Kang del futuro, Inmortus, quiere matar a Jones. Por otro lado, los guardianes del tiempo, unos nuevos y desconocidos enemigos, planean algo mucho más terrorífico.

Es complicado hablar del argumento porque con poco que se diga se desvelan cosas importantes, pero a nivel de personajes encontraremos a Vengadores del pasado, presente y futuro reclutados por diferentes razones para formar un curioso equipo que deberá salvar a la humanidad. ¿Quiénes son estos miembros? Un Capitán América justo en el momento en el que quería abandonar, Hank Pym y su versión desatada como Chaqueta Amarilla, la villana y ahora heroína Pájaro Cantor, Ojo de Halcón, el Capitán Marvel, el Hombre Gigante y La Avispa. Los miembros de este grupo improvisado llegarán desde líneas temporales diferentes, lo que provocará que algunos no se conozcan, tengan relaciones diferentes a las que viven en sus respectivos universos y en algunos casos, como Chaqueta Amarilla y Hank Pym, sean la misma persona, pero en diferentes líneas temporales. Como ven, un argumento bastante complejo que por suerte para los novatos en los cómics, está bien contextualizado de la mano de Panini. Lógicamente hay cosas que te pierdes si no has vivido en la época noventera y de los 2000 en las que salió este cómic, pero eso no se convierte en un impedimento para disfrutar de la lectura.

Además esta historia viene muy bien como aperitivo para lo que se avecina en el mundo cinematográfico. Aquí encontramos a los guardianes del tiempo, de los que ya se ha hablado en la serie Loki, y como no al nuevo villano por excelencia de la Fase 5 de Marvel: Kang, el conquistador. Con este cómic, que incluso incluye flashback sobre el pasado de este personaje, se puede hacer uno a la idea de lo que es Kang dentro del Universo Marvel. Te explican su origen, su forma de vida conquistando todo lo que se pone por delante y sus motivaciones que, por supuesto, van más allá de la locura. Todo ello desde el punto de vista de ser, en este caso, un aliado de Los Vengadores. Esto no es así en otros cómics e historias donde son enemigos, pero aquí les toca aliarse para no desaparecer ambos del mapa. Incluso conoceremos Cronópolis, el territorio gobernado por Kang, que seguramente salga también en la película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania que se estrena en febrero. Por lo tanto, si alguien quiere saber más de Kang, este es un gran cómic para una primera toma de contacto. Compleja toma de contacto, sí, aunque muy adecuada.

Respecto al guion y dibujo, lo que hace Carlos Pacheco en esta serie de 12 números integrada en este tomo es un ejemplo más de por qué era un genio en todos los sentidos. Su manera de llevarte de forma fluida por la lectura, su capacidad de crear escenarios y tecnologías y esas escenas de acción plagadas de personajes luchando entre sí... ¡Qué difícil es integrar todo eso en una splash page y lo bien que lo hacía Carlos! Os dejo varios ejemplos:

Al guion, un Busiek con una tarea complicada de viajes temporales, multiversos y mucho texto, algo propio de la época en la que se enmarca este cómic. Sí, hay mucho texto. No es un cómic de los 60 o 70 como los Marvel Gold o la Biblioteca Marvel con bocadillos explicando absolutamente todo, pero sí tiene mucho texto y mucha conversación. Si eres de aquellos que sufre con tanta lectura, te costará un poco más, aunque sinceramente vale la pena darle una oportunidad. Eso sí, lo vuelvo a repetir: no es un cómic sencillo y hay que estar atento a lo que se cuenta. El que avisa no es traidor. Te exige y lo hace a través de más de 300 páginas.

Conclusión: tomo perfecto para conocer la obra del mítico Carlos Pacheco y también para tomarse un aperitivo previo a profundizar a partir de febrero con la figura del nuevo villano cinematográfico de Marvel, Kang. Obra compleja, de narrativa y lectura reposada, con bastante texto y que pide pocas prisas. Las escenas de acción son obras de arte. Carlos, gracias. Si gustan disfruten de la lectura.