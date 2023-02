Jero García: "Puedes prepararte para esquivar toda la vida, pero la hostia llega cuando menos lo esperas"

Jero García (Carabanchel, 1970) recibe a LD en su "pequeño templo", La Escuela Boxeo, "un nido en el que se intenta hacer niños educados": "Siempre que un niño sea educado, tengo más posibilidades de que sea campeón del mundo". Campeón de España de boxeo, kick boxing y full contact, entrenador, expresentador de Hermano Mayor, actor, autor de un libro ya publicado y de otro que está en proceso de revisión, coach y presidente de la fundación FAID-Jero García, presentó, hace poco más de una semana, su campaña "SPORT vs. BULLYING", con la que pretende "ir al nicho del dolor", o sea, a los colegios, e instruir a los chavales en eso de que putear al prójimo no es cosa buena. Conversamos en el epicentro de un ring sobre el tema. Y sobre lo que va surgiendo. Con la verdad por delante y una claridad rabiosa, sin artificios ni demagogias. Como es habitual en el gran Jero.

P: Vamos al grano: cuénteme sobre "SPORT vs. BULLYING".

R: Es "SPORT vs. BULLYING 3.0", la tercera campaña que hago de "SPORT vs. BULLYING". La primera la hice con la agencia McCann. Fue una locura fantástica: en una velada de boxeo, cambiamos los motes a todos los boxeadores. Por ejemplo, tú conoces a Miriam Gutiérrez, la Reina. Pues la llamamos Miriam la Guarra. Entonces, la liamos muy parda y salimos en todos los lados. Se hizo una gran campaña, McCann se llevó algunos premios, pero la cosa quedó ahí. Después, vino la Liga de Fútbol Profesional e hicimos "SPORT vs. BULLYING 2.0". La LFP nos hizo un vídeo con deportistas famosos, como Carolina Marín, Lourdes Mohedano o Carlos Coloma, y con actores muy importantes. Nos quedó muy bien y fuimos trending topic y todo, pero ahí quedó. Entonces, llegó un momento en el que dije: "No quiero ser un hashtag más, porque no me sirve". No me sirve el paripé. ¿Qué quiero decir? Estoy agradecidísimo a McCann y a la LFP, pero yo quería ir al nicho del dolor, que son los coles. Hay que ir a los coles. Hay que hablar con los niños y hay que sensibilizarles. ¿Cómo? A través de la empatía. "SPORT vs. BULLYING" es eso: Jero García se tiene que patear todos los colegios de esta Comunidad de Madrid, o de donde nos quieran llamar, y explicar, a través de la empatía y de la experiencias que he pasado yo y la gente que está a mi alrededor, que las violencias no son un buen camino.

P: El pasado 10 de febrero, presentando la campaña en Alcalá de Guadaíra, dijo que "la prevención de las violencias no es una opción, es una misión". ¿Hasta qué punto se pueden prevenir las violencias?

R: Como todo en la vida, se puede prevenir. Y las violencias, mucho más.

P: ¿Y cómo se pueden prevenir?

R: La única forma de prevenir las violencias es ir al centro del huracán: al que acosa. Está muy bien saber manejar la manguera, es importante saber apagar fuegos, pero es más importante hacer los cortafuegos, y eso es lo que quiero: ir a ese nicho del dolor, que son los colegios, e intentar sensibilizar a los críos. Hay niños que están empezando a cometer acoso escolar y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser su modus operandi de vida, porque están acostumbrados a la violencia en casa y la desarrollan también en el colegio, pero no saben que lo están haciendo, no empatizan con el dolor. Entonces, me gusta ir, tocarles el corazoncito, la fibra, para que se den cuenta de que lo que están haciendo, está mal.

P: Entre el mito del buen salvaje y el Homo homini lupus, usted, ¿con qué se queda?

R: Creo que hay gente que nace con más posibilidades de hacer el mal, por su propia esencia. Pero no nacen malos: los hacemos malos. A través de los valores que les podemos insuflar y de las circunstancias en las que viven.

P: ¿Qué valores hace aflorar el deporte?

R: Para mí, hay cinco valores a los que llamo "mis cinco superpoderes": la constancia, el sacrificio, la disciplina, la motivación y la pertenencia al grupo. Esa misma pertenencia es la que ayuda, sobre todo, a los niños que son acosados o que son acosadores. La familia, el grupo o, como decía nuestro añorado David Gistau, la tribu, te hace pertenecer a algo. Cuando entra por esa puerta la gente que ha sido afectada por cualquier tipo de violencia, se siente sola, desangelada. Y cuando le das una familia, un sitio donde que acogerse, una identidad, la gente empieza a regularse a nivel emocional. Empieza a reflotar. A partir de ahí, empezamos a ver la luz.

P: También dijo en Alcalá de Guadaíra que "el silencio es el mayor cómplice de todo tipo de violencia". ¿De verdad hay tanto silencio? Tengo la impresión de que ocurre lo contrario: de que hay mucho ruido, mucho influencer hablando sobre el tema, pero mal.

R: Cualquier persona que hable de cualquier tema debe estar formada, por mínimo que sea. No le pido un certificado o una licenciatura, pero sí formación. ¿Que hay mucho bocachancla? Sí, muchísimo. Pero creo que ese silencio no deja de ser vergüenza, y la vergüenza no deja de ser miedo a lo que piensen los demás. El problema que veo en esta sociedad es que todo el mundo no quiere tener miedo. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad en la que la gente no quiere perder, no quiere derrotas, y no quiere tener miedo. ¿Qué ocurre? Que te estás perdiendo todas las herramientas para la resiliencia que puedas llegar a tener. En esta vida, hay que saber caerse. Si sabes caerte, vas a saber levantarte. El día que te caes, empiezas a aprender a levantarte. No hay más.

P: ¿Hay miedo a tener miedo?

R: De las cinco emociones más importantes que tiene el ser humano, que son alegría, tristeza, miedo, ira y asco, cuatro son de connotación negativa. La única que tiene una connotación positiva es la alegría. Así que para estar alegre, tengo que trabajar cuatro veces más que para estar triste. Yo me dejo llevar, estaré triste, enfadado o asqueado, pero si a una de esas emociones le podemos dar la vuelta, como es el miedo, pasamos de la connotación negativa que tiene a la positiva. ¿Cómo? Convirtiendo a un enemigo en amigo. En boxeo, aprendemos muy rápido que el miedo tiene que ser tu mejor aliado, porque es el que te va a mantener alerta. El miedo hay que conocerlo, hay que reconocerlo, hay que asumirlo y, sobre todo, responsabilizarte de que vas a estar toda la vida con miedo.

P: Leyendo El individuo flotante (Deusto, 2023), un fantástico ensayo del psicólogo Marino Pérez, me encuentro con esto: "Parece que se prepara el camino para que el niño no tenga tropiezos, en vez de preparar al niño para el camino, que siempre tendrá tropiezos, piedras, charcos, subidas y bajadas". ¿Suscribe?

R: Yo lo digo de otra manera: tú puedes tirar preparándote, toda la vida, para esquivar, pero, cuando menos te lo esperas, la hostia llega. Por tanto, prepárate más para encajar que para esquivar. Y prepara a tus hijos para que encajen más que para que esquiven.

P: Pero esos padres que tienen que preparar, ¿están preparados?

R: Aquí, lo que falta en esta sociedad es una preparación manifiesta en los padres. La formación está en la información, y en la información está la solución. Si no te formas, no hay solución ninguna.

P: Esto ya lo hemos hablado, Jero: estos padres sin formación fabrican una juventud muy anestesiada. Y la peña anestesiada no tiene por qué ser inofensiva.

R: Al contrario. ¿Sabes lo que conlleva esa anestesia? Dolor. Los gurús estos de la educación han puesto de moda la expresión "generación de cristal". Yo me cago en la puta madre de esa expresión. Porque no es así, los niños no forman esa "generación de cristal", sino los padres. Los cagones y los miedosos son los padres. Y ese miedo, mal avenido, lo trasladan: si tú, al niño, le formas, le indicas, le insuflas que ese miedo puede ser su aliado, sería otra historia. Te digo una cosa: un padre acojonao hace a un niño acojonao, y un padre valiente, a un niño valiente.

P: Un "no" a tiempo, ¿de qué previene?

R: De todo. Un límite es básico. Piensa que un límite no es un castigo. La única forma de insuflar disciplina es a través del agente sancionador. Y cuando hablo de agente sancionador, no hablo de castigo, sino de una acción/reacción y de un acto/consecuencia. Es una pura negociación: tú haces esto, pues no tienes esto. Pero no es un castigo.

P: ¿Cuán importantes han sido los noes a tiempo en su vida?

R: Muchísimo. Con el tiempo, he aprendido que ojalá hubiera hecho más caso a los noes. Porque era de los que no hacía caso. Por eso me he llevado las hostias que me he llevado. También te digo: las hostias que me he llevado, me han hecho caerme para luego levantarme.

P: Vamos acabando, Jero. ¿Cuál es la agenda más inmediata de "SPORT vs. BULLYING"?

R: Para empezar, voy a La Rioja la semana que viene (la entrevista se hizo el jueves 16 de febrero), luego voy a Gandía dos semanas seguidas, después a Galicia… Me están llamando muchos ayuntamientos. Parece que, en algunos sitios, la administración sí está poniendo de su parte. Aprovecho para mandar un abrazo enorme a Alcalá de Guadaíra y a Roberto Leal, que es una de las personas que más me está apoyando en esto. Y, ahora mismo, estamos intentando asentarlo en Madrid. La administración de aquí no se preocupa mucho, pero no pasa nada: esto lo hago en plan privado. Mi idea es que las empresas privadas, y así no tengo que depender de ninguna administración, me aporten lo que me hace falta para poder ir a los colegios. Y ojalá que no vaya solo: mi idea es que vengan Lorenzo Albaladejo, Carolina Marín… deportistas que han pasado, en mayor o menor medida acoso escolar, para trasladar sus testimonios a los chavales.

P: Para rematar: hace unos días, se cumplió el tercer aniversario de la muerte de Gistau.

R: Tres años, macho. Parece que fue ayer… Lo recuerdo a diario. Por eso está ahí. Fue una de las personas que más me ayudó. En la vida y en el mundo del boxeo.