La guerra de los reinos: el verdadero Thor de los cómics, desatado gracias a Jason Aaron

Mucho se está hablando de Thor en los últimos años, sobre todo fuera del mundo de los cómics y la razón principal es el papel que ha tenido el personaje en el UCM, es decir, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Thor, interpretado por Chris Hemsworth, ha pasado de ser un personaje tratado con relativo respeto a su idea original de los cómics a, según la modesta opinión de este crítico, un superhéroe más destinado a hacer gracia que a mostrar el potencial de un dios. Y lo dice alguien al que sí le gustó Thor Ragnarok, pero que ya no pudo resistir el continúo desprecio que se le ha hecho en Love and Thunder donde todo eran bromas, chascarrillos y pantomimas varias.

Mientras todo eso ha ido sucediendo en el cine, donde incluso la genial serie de Loki, secundario de Thor, se ha ganado mayor respeto por lo interesante de su trama y el carisma de la interpretación de Tom Hiddleston, los cómics sí han tenido al Thor que yo creo que merecen los fans del personajes y el resto de mortales de este mundo. Y todo gracias al papel del guionista Jason Aaron que a través del formato Marvel Now hemos podido seguir en España con todo lujo de detalles desde 2013. De hecho, en Libertad Digital hemos reseñado dos de estas obras. La primera, El Carnicero de Dioses y también La Diosa del Trueno con Jane Foster cogiendo el martillo de Thor.

Esta etapa es sin duda una de las mejores que ha tenido Marvel durante los últimos años y ahí sí hemos visto a un gran Thor. Un gran Thor, grandes secundarios, villanos, aliados, enemigos etc etc etc. El Thor que todos merecemos. Y todo encaminado hacia un momento, hacia un evento del que les vamos a hablar a continuación: La guerra de los reinos.

Antes de seguir, vamos con el apartado técnico de este tomo: guion de Jason Aaron, dibujo de Russell Dauterman, 200 páginas, cartoné tapa dura, editorial Panini, Marvel Now, contiene The War of The Realms 1-6 y un precio de 26 euros.

Ahora sí, vamos con la reseña

Festival de superhéroes, batallas, escenarios, mundos y un Thor desatado

Después de contaros que este evento es el resultado de una serie de acontecimientos que se han venido narrando en esta era de Aaron desde 2013, mucha gente pensará que sin haber leído nada anteriormente, meterse en esta batalla final no es una gran idea. No les voy a mentir, tienen razón. Lo ideal es, como mínimo, haber paladeado antes varios tomos de estos Marvel Now. ¿Cuántos hay? Habrá 8 y el evento de esta reseña dentro de la historia principal. Hay una parte hasta el tomo denominado La Muerte de Thor, que es el sexto tomo en este formato, donde Jane Foster tiene una papel principal, y luego llega una nueva etapa dentro de la misma saga Aaron que desemboca en la gran Guerra de los Reinos. Además, una vez finalizado esto, Panini nos traerá en abril la octava entrega, esta vez sí, con el final de la saga de Jason Aaron. Por lo tanto, sí recomiendo encarecidamente leer varias cosas antes de querer comprarse este cómic. Eso sí, si tu objetivo es ver a Thor y al resto de personajes del universo Marvel liarse a mamporrazos contra enemigos varios, oye, adelante, porque de eso hay de sobra en esta historia.

¿De qué va la guerra de los reinos? Malekith, el elfo oscuro, ha logrado eliminar prácticamente a todos los reinos existentes, incluyendo por supuesto el hogar de Thor, Asgard, pero le falta uno y adivinen qué mundo falta por eliminar. Pues sí, el nuestro. Midgard. Traducción: la Tierra. Y en esas que Malekith, con todo un ejército oscuro dispuesto a finiquitar el trabajo, se lanza con rapidez y sorpresa sobre nuestra civilización atacando en diferentes partes del mundo y encontrando resistencia en todos los superhéroes del universo Marvel, incluyendo por supuesto a Los Vengadores. Se lía la mundial, por ser claros. Si hay 200 páginas de historia, 201 son batallas, peleas, asesinatos, puñetazos, martillazos, hachazos... aquí no se engaña a nadie. Aquí es un duelo a tortas entre todo el mundo. Los superhéroes defiende la Tierra y los malos malísimos la quieren destruir. Todo ello en diferentes escenarios, con diferentes planes de ataque y de defensa y con un dibujo que te pondrá los ojos como platos.

Aaron se marca un guion sencillo en el sentido de que, más allá de las batallas, pasan pocas cosas. Eso sí, lo que pasa es importante y hará las delicias de aquellos que han seguido toda la etapa. Tendrán lo que esperan en cuanto a la historia y sí, momentos épicos hay y muy buenos aunque quizá tanta batalla y tanta acción haga que cuando algo debería ser tremendamente espectacular, no sorprenda del todo porque el tono general es ese.

Dicho eso del guion, que por otra parte es lo que toca cuando generas un evento con una guerra de tal nivel, aquí destaca más el espectacular y bélico dibujo de Russell Dauterman y el color de Matthew Wilson. Os dejo varios ejemplos que hablan por sí solos:

Conclusión: es, a fin de cuentas, un cómic palomitero que se disfruta y que además está englobado en una de las mejores etapas que se han escrito del personaje. Thor es Thor en esta saga y eso, viendo el panorama del cine, es algo tremendamente positivo. Aaron ha logrado hacerse con el personaje y aquí le plantea un evento en el que reina por encima de todos. Mi consejo es que os paséis antes por los tomos anteriores y luego, ya con un buen contexto, podréis disfrutar de toda la acción que ofrece esta gran guerra.