Ciudad Rota, el cómic noir de Batman que crea debate entre los seguidores del murciélago

Decir que un cómic de Batman es de género negro o ‘noir’ no es decir gran cosa ya que el estilo del murciélago de Gotham es, nunca mejor dicho, gótico. Bruce Wayne es un héroe atormentado y acostumbrado a la oscuridad más que a la luz, pero como ha sido tratado en infinidad de ocasiones y con diferentes estilos, esta obra de Brian Azzarello y Eduardo Risso sí se puede diferenciar claramente de, por ejemplo, otras como Batman Tierra uno, que tenía un toque mucho más comercial y más blockbuster. Pongo este ejemplo y no otro porque también pueden leer la reseña que hicimos sobre la obra de Geoff Johns y Gary Frank.

Esta ‘Ciudad Rota’ no es ni mucho menos una obra apta para todo tipo de públicos. Digamos que el guion no está al mismo nivel que el dibujo y por momentos ese toque ‘noir’ y diferente es difícil de adaptar a todos los paladares. Con el dibujo no hay duda, Risso firma una de las mejores versiones de Batman, sin embargo, me ha costado adaptarme a lo que Azzarello me estaba ofreciendo.

Ahora seguimos con más detalles, pero antes, apartado técnico: guion de Brian Azzarello, dibujo de Eduardo Risso, editorial ECC, edición Deluxe, 240 páginas, contiene Batman núms. 620–625, Batman: Gotham Knights núm. 8 (Extracto Scars), Wednesday Comics (Extracto historia Batman), Flashpoint: Batman - Knight of Vengeance núms. 1-3 USA, cartoné tapa dura y un precio de 33,50 euros.

Vamos con la reseña

Guion difícil y dibujo estratosférico

Al final este Batman Ciudad Rota no deja de ser una historia detectivesca del personaje en el que tiene que resolver un crimen. En ese aspecto, no estamos hablando de nada diferente. Asesinato, investigación, personajes oscuros y un Batman perdido por momentos que debe romperse la cabeza para unir todas la piezas del rompecabezas. El problema es que por momentos, como lector, yo también he tenido que pararme varias veces a leer lo mismo para saber por dónde estaba tirando Azzarello. No he notado demasiada agilidad en la lectura precisamente por eso y el toque ‘noir’ me ha parecido mucho mejor en el dibujo que en la historia principal.

En general, no es que me haya costado la trama, porque tampoco es extremadamente compleja, pero hay mucho momentos en los que se dan demasiadas vueltas para al final darte una explicación más larga que bien explicada. Mucho cliché noir y poca chicha. Todo eso se va dejando de lado porque Risso está magnífico aunque lo ideal no sería tener tantos frenazos o tanta irregularidad en la lectura. El dibujo te pide un sobresaliente y el guion no. Esa lucha constante en plena lectura, a mí me ha sacado a veces de la misma.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Ojo, no es una mala historia de Batman y además la edición Deluxe de ECC es preciosa tanto por dentro como por fuera, además de que incluye más material que la historia principal, sin embargo, no he terminado de disfrutarlo del todo. Esto es algo subjetivo, por supuesto. De hecho, conozco personas que no solo han disfrutado del cómic sino que tienen casi todas las ediciones del mismo. Y otras, que como yo, opinan que es demasiado pretenciosa y busca ser algo más cuando no hay tanta carne a la que hincarle el diente. Pero repito, para gustos los colores.

Conclusión: la edición es un lujo, no cabe duda y solo por el dibujo de Risso, un amante de Batman debe tener en su comicteca este enfoque del personaje. Aún así, el guion me falla y no veo aquí a un gran Azzarello. Les dejo a ustedes que esa lucha interna se defina para un lado o para el otro y les recuerdo que si gustan, disfruten de la lectura.