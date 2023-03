Por fin llega el Marvel Gold de Lobezno: así fue el primer cómic en solitario de Logan

Lobezno es Lobezno. Es uno de los superhéroes más importantes de Marvel y sin duda uno de los que más fans tiene alrededor del mundo. Los cómics de la Patrulla X le dieron la popularidad, la serie de los 90 la incrementó y el cine, con la actuación de Hugh Jackman en las películas de los X-Men y en las individuales, como la genial ‘Logan’, terminó por convertir a Lobezno en una auténtica leyenda de nuestra cultura.

Lobezno es una estrella y además una que puede brillar en grupo, junto a la Patrulla X, y también en solitario, como es el caso en este maravilloso cómic que hoy os traemos para reseñar a esta sección. Este contundente tomo de la factoría Marvel/Panini nos llega por fin en un Marvel Gold de más de 500 páginas que nos lleva a finales de los 80 y recopila las aventuras de Lobezno, esta vez sin la Patrulla X y bajo el pseudónimo de Parche, la identidad que usa en la peligrosa ciudad de Madripur donde se desarrollan la mayoría de las historias de este tomo.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico: guion de Chris Claremont y Peter David, dibujo con John Buscema y Gene Colan, entintado con Bill Sienkiewicz y Klaus Janson, editorial Panini, cartoné tapa dura, Marvel Gold de 520 páginas, incluye Marvel Comics Presents 1-10 y Wolverine 1-16 y tiene un precio de 49,95 euros.

Lobezno se convierte en Parche en la oscura ciudad de Madripur

Antes de nada, vamos con un poco de contexto. Finales de los 80 y Marvel decide darle a Lobezno una serie en solitario en la cual, supuestamente, la Patrulla X y el propio Logan han sido borrados del mapa. No están. Lobezno ha muerto. Eso lo aprovecha el Arma X para viajar hasta Madripur, una gran ciudad situada de forma ficticia en el sudeste de Asia, y hacerse fuerte en los bajos fondos, el lugar que le corresponde a un cazador y a un depredador como él.

Parche es ahora una mezcla entre James Bond, Indiana Jones y el propio Lobezno con todos los ingredientes de este tipo de personajes. Aquí tendremos mafia, criminales, mujeres a lo Bond, historias místicas... habrá absolutamente de todo de por medio y con dos grandes protagonistas. Uno será el propio Logan y otro la ciudad, Madripur. Ambos, juntos, formarán una gran dupla que sacará lo mejor de Lobezno, que aquí, despojado en la mayoría de las ocasiones de su habitual traje, estará totalmente desatado para, si es necesario, hacer algo que no tiene permitido con la Patrulla: matar. Aquí Lobezno es libre y nadie le pondrá ningún tipo de impedimento para desatar toda su rabia y sus geniales dotes de depredador. Como dice él mismo, "el mejor en lo suyo", aunque a veces dude de si esto correcto por la culpa que le atormenta y le acompaña.

Parche se moverá como anillo al dedo en Madripur y encima estará guionizado por una leyenda como el gran Chris Claremont, que firmará la mayoría de historias ayudado en alguna ocasión con la participación de otro autor de renombre, Peter David. La historia es ante todo divertida y entretenida, con toques de humor propios del protagonista, pero es que además logra mezclar oscuridad, contundencia y fiereza, la que caracteriza a Logan, para crear un conjunto maravilloso. Estamos ante un ejercicio espectacular que saca todo el potencial de Lobezno. De hecho, para mucha gente, el mejor Lobezno es este y no necesita un traje de superhéroe para demostrarlo. Ojo, traje tendrá, pero al más puro estilo James Bond y si hablamos en "modo superhéroe", veremos otro diferente al que se asocia popularmente ahora con los míticos colores amarillo, azul y negro.

El guion es magnífico, pero el dibujo de John Buscema se sale del mapa con un trabajo espectacular en escenarios y personajes. Buscema hace maravillas con el toque noir y criminal de Madripur y cuando tiene que salir a otros escenarios tampoco decepciona. Además no solo veremos a Lobezno como Parche sino la aparición de otros superhérores como Hulk en su versión gris (el arreglador) o Spiderwoman. En el apartado de enemigos, mafiosos, asesinos, Tygre Tigre, Camorra, Hemorragia, el Samurái de Plata o el General Nguyen Ngoc Coy, destacan por encima del resto.

Les dejo varios ejemplos del dibujo y sobre todo una escena preciosa en la que Parche parece directamente Humphrey Bogart en el papel de Rick en Casablanca:

La edición además es muy completa, con un papel offset (poroso) y una gran cantidad de extras que incluyen galerías y originales.

Conclusión: cualquier tipo de público se puede acercar a esta obra porque sirve de toma de entrada o para reforzar la pasión por Lobezno de aquellos que no han visitado sus épocas más clásicas. También para aquellos que tengan esta colección en formato grapa y la quieran agrupada en un mismo tomo. Eso sí, este no es un tomo autoconclusivo. Es el primero de varios que sacará Panini sobre esta etapa aunque ya les garantizo que no saldrán muy rápido el resto de ellos. Veredicto final: esto es una obra maestra del cómic. Si gustan, disfruten de la lectura.