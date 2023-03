Haunt, el cómic que mezcla a lo bestia a Spiderman, Spawn, Venom o Lobezno

El mundo del cómic, como muchos otros, vive de referencias, herencias, estilos o personajes míticos. Si tuviéramos que seleccionar a personajes legendarios de las viñetas y tirándolo en este caso por el tema superheroico, podríamos hablar de leyendas como Spiderman, Spawn, Venom o Lobezno, por ejemplo. Son los que se me vienen a la cabeza casualmente. Pues bien, ¿qué pasaría si alguien cogiese a todos ellos y a otros más y los juntase en un solo personaje? ¿Qué pasaría? Haunt. Eso pasaría.

Os traemos a esta sección de cómics de Libertad Digital una obra muy entretenida, bizarra y noventera que, ojo, no llegó en esa época sino en 2010, sin embargo, su estilo y su narrativa es propia del toque noventero que tantas alegrías nos ha dado a los seguidores del cómic o, por ejemplo, del cine sobre esta temática. Además, intervienen en esta obra grandes creadores como Todd McFarlane, Robert Kirkman, Greg Capullo y Ryan Ottley.

Ahora profundizamos en esta sangrienta historia, pero antes, ficha técnica: guion de Robert Kirkman y Todd McFarlane, dibujo de Greg Capullo y Ryan Ottley, editorial Planeta, contiene Haunt 1-18, cartoné tapa dura, 408 páginas y un precio de 45 euros.

Vamos con la reseña

Brutal mezcla noventera de personajes míticos

Efectivamente, como habrán podido intuir, no he mencionado a Spiderman, Spawn, Venom o Lobezno anteriormente al azar. Estos son los personajes que, a mi entender, se mezclan en este Haunt que une en un solo ser las habilidades de Peter Parker, la mala leche demoniaca de Spawn, la voracidad de Lobezno y la pinta de Venom, porque, seamos, sinceros, parece la versión blanca y negra del simbionte que todos conocemos. Ahora bien, ¿de qué va Haunt? Dos hermanos. Un sacerdote y un agente secreto. Se llevan fatal. Uno odia al otro y el único contacto que tienen es la confesión. Pero cuando el agente muere de forma brutal, el cura pasa de una vida infeliz en la iglesia a un auténtico carrusel de locuras, como por ejemplo poder ver y hablar con el espíritu de su hermano muerto y juntos convertirse en una criatura capaz de partir en mil pedazo a cualquiera que se cruce por su camino. Coges a Spiderman, le pones el traje de Venom con algo más de blanco, las pintas de demonio de Spawn y la capacidad de hacer pedazos a las personas de Lobezno y boom, ya tienes a Haunt.

A todo esto que estoy contando, que ya de por sí es bizarro, hay que sumar los típicos elementos noventeros que sin ser de los 90 (el cómic es de 2010), están aquí y son maravillosos. Haunt tendrá que resolver el misterio del asesinato de su hermano y habrá agencias y proyectos secretos, experimentos biológicos, líos de faldas, mujeres, villanos con personalidades y obsesiones extrañas, subvillanos con malas pintas que hacen lo que les manda el villano principal, traiciones, acción, sangre, carnicerías... Vamos, lo que viene siendo una bizarrada en toda regla con aires de cómic de superhéroes, pero que se pasan por el arco de las viñetas lo que viene siendo la figura de un héroe.

Hablamos, por lo tanto, de un antihéroe, pero no como los de ahora que salen en cine y que pasan de ser malos a buenos acariciando gatitos y, como mucho, dando un golpe al malo de turno que le deje un rato inconsciente. Aquí matan, a los malos sí, pero los hacen pedazos y eso, cuando es ficción, pues saca una sonrisa.

Os dejo ejemplos de lo que estoy hablando:

En cuanto a la narrativa y al propio dibujo... estamos hablando de gente que ha creado o dibujado a figuras como Spawn, The Walking Dead o Batman. Ahí es nada. Son Todd McFarlane, Robert Kirkman, Greg Capullo y Ryan Ottley. Raro era que juntándose todos ellos saliese algo mal y la verdad es que ese no ha sido el caso. La cosa sale muy bien. Quizá con algún que otro bocadillo que se pasa de largo, pero con muy pocas pegas que ponerle salvo que este tipo de cómic no te guste. Si eres más del superhéroe que, como Spiderman, hace el bien sin hacer demasiado mal, Haunt no es tu hombre. Si eres un poco más del Castigador, por poner otro ejemplo, hazte con este cómic sí o sí.

La narrativa es rápida, muy entretenida, el dibujo contundente y no engaña al lector. Aquí vienes a entretenerte y a pasarlo bien. No tiene más pretensiones que eso y ahí es donde se hace fuerte. Aprovecha y explota sus puntos fuertes y pasa muy rápido por los débiles. Eso sí, hablamos de un buen tocho. 18 grapas en esta primera recopilación de Planeta. Habrá dos. Esta tiene más de 400 páginas, pero si eso preocupa a aquellos que no quieren algo tan extenso, este cómic es que como ese película de 3 horas que te parece de 2 porque no hay un momento de respiro y todo pasa muy rápido.

Conclusión: acción pura y dura, con mucha sangre, bizarrismo y personajes que te llevarán a la época más noventera. No pretende ser algo más. Pretende entretener e impactar con su dibujo. Además tiene un humor negro perfecto para los personajes, tanto buenos como malos. En mi opinión, una obra más que disfrutable. Si gustan, disfruten de la lectura.