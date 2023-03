El arrollador y esperado Batman de Jorge Jiménez y Chip Zdarsky aterriza en España

Ha llegado el día. El dibujante español Jorge Jiménez estrena en España junto al exitoso guionista Chip Zdarsky y de la mano de ECC, las nuevas aventuras de Batman (#1 #125). Tanto Jorge como Chip, sumando también el increíble talento de Belén Ortega con Catwoman, lideran esta nueva etapa que ya está causando furor en Estados Unidos y que pone los ‘pies’ en España en este mes de marzo. ¿Quieren algo más? Se lo dan y se lo cuento: el mallorquín Tomeu Morey al color. Equipazo español al servicio de Bruce Wayne y compañía.

En su día, Libertad Digital charló en exclusiva con Jorge para hablar de esta nueva aventura en Gotham en una entrevista que pueden escuchar de forma íntegra en nuestra sección de cómics.

En esta nueva aventura, veremos a Bruce Wayne atormentado por las pesadillas, angustiado por su vida, algo inherente al sufrimiento interno y eterno del héroe, y que muy pronto tendrá delante de él otro nuevo caso que resolver. Hay un asesino en Gotham que mata a millonarios y los primeros en caer son una pareja amiga de Bruce Wayne. A partir de ahí, absolutamente de todo, con aliados y villanos míticos, peleas espectaculares, escenas de acción trepidante y un Batman desatado guionizado por el cerebro privilegiado de Chip Zdarsky y dibujado por un Jorge Jiménez que vuelve a demostrar por qué DC le sigue colocando en proyectos de élite y en cabeceras como esta. Es Batman, señoras y señores, y lo está dibujando un español. No dejemos eso de lado o no le restemos la importancia que merece. Además, por si fuese poco, Belén Ortega, otra de nuestras artistas más consagradas, se une a este equipo con una Catwoman arrolladora que servirá para rematar esta primera grapa espectacular.

Un servidor lleva tiempo siguiendo esta serie que situamos aquí con el 1 por delante de la grapa, pero que supone, a nivel USA, el numero 125 del cruzado de la capa. De momento he leído las cinco primeras grapas en inglés y me cuesta controlarme a la hora de poner adjetivos a lo visto en estos números iniciales. ¡Esto es Batman! ¡Esto es un cómic! Chip te domina, te controla, te pone en situación y cuando estás ya entregado a la causa, va y te mete un giro que te deja totalmente descolocado. Es una vuelta rápida de Fórmula 1 en viñetas. Y para dar a esa fuerza y a esa velocidad el toque visual, encontramos un Jorge Jiménez brillante en los momentos de pausa, en los momentos de acción y en esa mezcla de oscuridad y misterio que rodean tanto a Batman como a Gotham. Se lo dije a él en la entrevista y lo repito aquí. Su dibujo es dinámico a más no poder, pero es tan bueno y tiene momentos tan impactantes que cuesta pasar la página con velocidad porque quieres seguir saboreando durante más segundos lo que estás viendo. Esa duda, ese movimiento de ojos que quiere volver a echar un vistazo a lo anterior, lucha con la obligación de pasar a la siguiente viñeta porque el dinamismo de Jorge te pide velocidad. Para mí, esa es una batalla maravillosa. Es un win-win. Si vas rápido, ganas. Si te paras a deleitarte, ganas. Los primeros momentos bajo la lluvia de Gotham en esta primera grapa, oro puro. La primera aparición de Batman, sensacional y contundente.

Os dejo algunos ejemplos (edición americana):

Jorge, en técnica y recursos, da una exhibición de cómo adaptarse a lo que pide Zdarsky y los dos hacen una dupla que promete emociones fuertes. Además, en esta primera grapa pasan muchas cosas y solo es la punta del iceberg de lo que espera en las siguientes. Por cierto, hablando de Iceberg, la famosa sala del Pingüino, es territorio Belén Ortega con el final de esta grapa y una Selina que derrocha personalidad por todos los lados, como el dibujo de Belén. Chip también hace de guionista en esta parte y Belén tiene espacio de sobra para mostrar todo su talento. ¡Granada al poder! ¡Granotham! Y para rematar la faena, otro español presente en este cómic, el mallorquín Tomeu Morey al color. Casi nada, señoras y señores. Otro lujo más a sumar a esta serie.

Conclusión: ¿En serio necesitan algo más? Batman en todo su esplendor. Zdarsky junto a Jiménez, Ortega y Morey. ¡Qué mas quieren! Si gustan, disfruten de la lectura. ¡Compra! ¡Venga, pídelo! ¡Vamos, ve a la librería!