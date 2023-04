Inés Coca, una artista más en la saga Zuloaga: "Sentí que tenía un talento que quería explorar"

Dicen que de casta le viene al galgo, y en ocasiones se cumple. Inés Coca procede de una familia intrínsecamente ligada a la manifestación artística en sus múltiples formas y maneras. El máximo exponente fue su tatarabuelo, Ignacio Zuloaga Zabaleta, uno de los pintores españoles más relevantes del siglo XX.

Como explica la joven artista durante la entrevista para Libertad Digital, en su familia siempre han tenido "muy presentes las artes" y "desde pequeñita me han inculcado tanto la música como el teatro". Les encanta "ir a museos" cuando viajan juntos y su tatarabuelo de alguna manera les acompaña.

Siempre le han tenido "muy presente". Su abuela le contaba "historias sobre él y su mujer -la coleccionista Valentine Dethomas- en Zumaia", ciudad que el pintor convirtió en lugar de encuentro para artistas de la generación del 98. Y la casa familiar está "llena de libros sobre él por todos lados".

Inés, a la que -reconoce- aún le impresiona pensar que "una figura tan importante" pueda ser su tatarabuelo, decidió recorrer su propio camino en el mundo de las artes, que le ha ido llevando a su vez por distintos senderos. Aunque comenzó estudiando dirección de cine hace cuatro años, después descubrió que "le interesaba más estar delante de la cámara".

"La primera vez que lo hice, sentí algo que no había sentido nunca. Como que tenía un talento que quería explorar", relata para este periódico. Así que siguió su instinto y cambió de rumbo. Comenzó a formarse como actriz y a realizar distintos trabajos en este campo. Durante dos años, estudió interpretación en una prestigiosa escuela de Los Ángeles y participó en distintos proyectos audiovisuales.

Ella se siente especialmente orgullosa de dos cortos: ‘Fifteen’, que rodó en Barcelona el verano pasado y ganó el Festival de Metal, y ‘Limonada’, que es el último en el que ha trabajado y que está a punto de empezar el circuito de festivales. Su cara ya nos empieza a sonar, más que por estos proyectos por su aparición en videoclips, como el de "Ya no siento nada" de Alizzz, o en campañas publicitarias de firmas populares, como Zara.

Regresar a L.A.

Ahora, su intención en volver a Los Ángeles para continuar sus estudios donde los dejó y seguir explorando esa vía. Se vino en 2019 a España con la intención de volver, pero la pandemia de COVID se interpuso en su camino y tuvo que retrasar su regreso a esta ciudad con la que -asegura- se siente "muy conectada".

"Es un sitio muy especial para mí, hay más oportunidades, tengo amigos allí y futuros proyectos muy interesantes", explica, "por eso quiero volver". Recuerda su experiencia americana con mucho cariño, fue muy positiva para ella y su pareja, el director Mariano Schoendorff.

"Estuvimos muy bien. Hicimos un buen grupo de amigos, tanto con tanto españoles como americanos", señala. Se rodearon de "gente de la industria, desde escritores a directores, pasando por músicos, productores y otras personas que se dedican al cine y a la música, que es lo que a nosotros nos gusta y donde nos sentimos cómodos".

Escorpia, su proyecto musical

La música siempre ha sido muy importante para Inés. Con doce o trece años ya subía sus videos cantando a Youtube. "Empecé a cantar desde pequeñita, siempre me ha gustado mucho. Los primeros 50 euros que ahorré, me los gasté en en una guitarra muy pocha. Era casi de plástico, pero ahí empecé a buscar acordes y a aprender yo sola".

"Más tarde, cuando mis padres vieron que iba en serio, me pusieron un profesor y ahí empecé a tocar de verdad", exclama. Durante años, tuvo esta faceta artística un poco aparcada, pero durante la pandemia aprovechó para dar rienda suelta a sus inquietudes artísticas con el objetivo de volver a luchar por ese "sueño frustrado".

"Me puse a escribir, a componer canciones, a producir desde mi ordenador. Saqué cinco o seis canciones, y -cuando salimos del COVID- me junte con un productor que se llama Nicolás Silke (un amigo que conocí en Los Ángeles) y decidimos ir al estudio a grabar". Así nació Escorpia, su proyecto musical. "De momento he sacado tres temas, dos de ellos con videoclip porque la parte audiovisual es muy importante para mí".