Arranca una nueva crisis en DC: crisis oscura en Tierras Infinitas

Nueva crisis en DC y nueva oportunidad para vivir un gran evento. Uno que los propios dueños del DCeismo han calificado como el mega-macro-súper-hiper-ultra evento del año. Eso hace que las expectativas estén por las nubes y todo el mundo se pregunta tras el discreto prólogo que se publicó hace unas semanas si la primera grapa de este evento iba a estar a la altura de lo que se promete. Un prólogo, por cierto, que ya tratamos aquí en Libertad Digital.

La pregunta ya la tenemos y ahora falta por dar la respuesta... pero antes vamos con el apartado técnico de esta grapa: guion con Joshua Williamson, dibujo por Daniel Sampere, grapa, 32 páginas, editorial ECC y un precio de 3,20 euros.

Vamos con la reseña

La respuesta es sí: los jóvenes toman el poder... o lo intentan

Sí, la respuesta es sí. Esta primera grapa tiene todo lo necesario para llamar la atención del fan que quiera acercarse a esta nueva crisis y no escatima en recursos atractivos para hacerlo desde las primeras páginas. Nada más comenzar nos encontramos con un funeral histórico para los caídos, porque esta historia va de eso, de la muerte de la Liga de la Justicia, y de sus jóvenes sucesores. No, no es un spoiler. Es la realidad de lo que está sucediendo ahora mismo en las viñetas de DC y este evento necesitaba un inicio contundente. Sin él quizá no captaría la atención del lector y por eso colocar el funeral a lo grande en el inicio mismo de todo, me parece un acierto.

Superman, Batman, Aquaman, Flash, Wonder Woman... todos ellos han caído y la Liga de la Justicia se ha roto. Ahora es el turno de superhéroes como el hijo de Clark Kent, Jon, los jóvenes titanes, Nightwing o Wally (Flash). La nueva generación toma el mando y Jon Kent será el encargado de intentar reformular la Liga. No lo tendrá fácil ni mucho menos ya que pocos quieren estar bajo el foco y la sombra del anterior equipo. El listón, como se suele decir, está por las nubes y los egos de los más poderosos también.

El guion gira prácticamente en su totalidad alrededor de Jon y esa manera de afrontar la pérdida de su padre y del resto de la Liga. Su juventud y sus ganas de honrar la memoria de los caídos serán superiores a su madurez y eso también hace que tengamos presumiblemente un marco de crecimiento muy grande tanto en él como en el resto de jóvenes de este evento. Jon intentará montar un equipo ante un mundo que sin la Liga se ha vuelto loco. Sectas, organizaciones criminales, enemigos conocidos... todos ellos hablan del fin del mundo y se lanzarán en busca del caos en este contexto tan vulnerable. Además un enemigo aún más poderoso empezará a dar señales de vida como guiño a lo que veremos en las siguientes grapas. Anzuelo para pescar lectores, por supuesto.

El guion de Joshua Williamson es atractivo y usa varios momentos estelares como el funeral para lanzar un mensaje de proyecto ambicioso al lector. En cuanto al dibujo, encontramos al español Daniel Sampere a los mandos haciendo un ejercicio más que notable tanto en las escenas de acción como en los momentos más profundos y sentimentales. Os dejo varios ejemplos:

Os recuerdo también que este evento constará de siete grapas principales. Por lo tanto queda mucho por recorrer y es pronto para saber si este evento será bueno o no. Si será un relleno al uso con resurrección habitual o no. Son muchos interrogantes, pero lo importante en el inicio es llamar la atención en su primera entrega y lo hace. Como primera grapa lo consigue y eso es fundamental cuando se reseña el capítulo inicial de una cabecera o de un evento. Además habrá complementos al evento principal, como por ejemplo el Crisis Oscura: Flash, Mundos sin Liga de la Justicia: Green Lantern o Mundos sin Liga de la Justicia: Superman. ¿Mi sensación? Tiene detalles que me hacen ser optimista.

Conclusión: la historia promete. Es una primera grapa, pero el planteamiento es bueno tanto en la trama principal como en las secundarias. Suena a que será lo de siempre, sin embargo, hay a mucha gente que le gusta lo de siempre. No olvidemos eso. Los personajes jóvenes prometen estar a la altura. La figura de Jon Kent se lleva todos los focos. El dibujo de Sampere, de nivel muy alto. Si gustan, disfruten de la lectura.