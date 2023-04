Poesía para entender el presente y el destino: nuevo libro de la colección de Fundación Banco Santander

Fundación Banco Santander ha lanzado un nuevo título de su Colección Obra Fundamental. En esta ocasión, se trata de Doce líricas para un nuevo mundo, un volumen donde doce poetas de gran prestigio —seis hombres y seis mujeres— aceptan el encargo de contribuir con sus visiones líricas al esclarecimiento de un presente y próximo futuro vertiginosos.

Este volumen de breves poemarios unidos por una misma intención parte de una iniciativa que viene a prolongar la que pusiera en marcha Fundación Santander en 2020, en plena pandemia, cuando propuso a doce reconocidos autores contemporáneos que cada uno creara un relato original e inédito, para luego reunirlos bajo el título Doce visiones para un nuevo mundo. La idea y la pregunta subyacente eran las mismas que plantean ahora estas doce voces: ¿Hacia dónde camina el ser humano?

La obra se abre con una presentación de Francisco Javier Expósito, escritor y responsable literario de la Fundación, en la cual comienza por citar al gran poeta español Claudio Rodríguez, uno de los más destacados de la segunda mitad del siglo XX: "Siempre la claridad viene del cielo; / es un don: no se halla entre las cosas / sino muy por encima, y las ocupa / haciendo de ellas vida y labor propias". Y es precisamente esa claridad la que se pretende hallar en los versos que vienen, un tipo de claridad única, que sólo puede llegar desde la poesía, "vía de conocimiento diferente al de la filosofía", como la describe Aristóteles en su Poética, o "fruto de la lucidez irracional", como la denomina Platón en Fedro.

El contexto y los motivos que han llevado a la publicación de estos dos volúmenes quedan perfectamente explicados en el texto introductorio de Expósito: «"Vivimos una época de cambios vertiginosos, la incertidumbre se convierte en sombra y oportunidad que nos acompaña con cada nuevo suceso. El coronavirus, la guerra de Ucrania, la crisis global sin precedentes, el cambio tecnológico y climático, y muchos otros factores animan transformaciones inauditas que nos llevarán más allá de los paradigmas conocidos. Todo deriva, sin duda, en una gran confusión. El ser humano anhela claridad".

El mundo que nos aguarda

Doce líricas para un nuevo mundo lo integran los versos y prosas poéticas de Antonio Colinas (Un verano en Vía Púnica), Antonio Lucas (Notas para una exploración venidera), Aurora Luque (Casandra y Afonías), Carlos Pardo (Pulsión de muerte), Chantal Maillard (Calima), Clara Janés (Through the milky way), Fermín Herrero (Trabajos verticales sin andamios), Jorge Riechmann (Dheghom), Luisa Castro (Mudanza), Raquel Lanseros (Guido Guzmán comienza a caminar), Vanesa Pérez-Sauquillo (La sagrada tarea) y Vicente Gallego (Donde van las hormigas).

A este notable elenco se suma en el epílogo el poeta, escritor y profesor universitario José María Parreño, que pone broche al libro con un ensayo lírico titulado Versos que se secan, metáforas que se inundan, en el cual nos interpela por habernos alienado del entorno natural, al tiempo que aboga por una nueva era de pensadores y místicos que cambie el rumbo del ser humano. En palabras de Parreño, "esta terrible situación es algo así como un dolorosísimo parto. Ese dolor es necesario para que aparezca una Humanidad que no hubiera llegado nunca de otro modo".

Desde la web de la Fundación, en la página correspondiente a Doce líricas para un nuevo mundo, es posible descargar o escuchar directamente de manera gratuita un valioso material que completa el contenido del libro. Estos documentos sonoros incluyen entrevistas y testimonios de cada uno de los poetas y del autor del epílogo, así como grabaciones de una selección de poemas recitados por sus propios creadores.

Un necesario compromiso con la cultura y el pensamiento

Fundación Banco Santander mantiene un firme compromiso con el fomento de la cultura y el pensamiento, en la idea de que la presente ola de intensas transformaciones de nuestro mundo requiere, quizá más que nunca, de una literatura libre, creativa y fecunda que sirva para afrontarla.

Con la publicación de casi 70 títulos en su Colección Obra Fundamental, la institución contribuye desde 1995 a la recuperación de escritores, textos desconocidos o inéditos y movimientos literarios de cualquier género.

Además, en 2012 comenzó a añadir a la colección sus Cuadernos de Obra Fundamental, ediciones de textos breves que en su momento fueron excluidos de la bibliografía de sus autores y que aportan una visión diferente de éstos.

En el ámbito de la producción audiovisual y escénica, la Fundación complementa esta línea de trabajo con el desarrollo del proyecto Cartas Vivas, en colaboración con la Universidad de Exeter y el Cervantes Theatre de Londres, y cuyo objetivo es recuperar la historia de pensadoras relevantes del siglo XX a través de sus propios testimonios.