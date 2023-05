La resurrección de Notre Dame: el cómic español sobre el salvador de la catedral parisina

Si yo les digo que tengo en mis manos un cómic sobre la resurrección de la catedral de Notre Dame y que esta obra incluye el momento en el que evitaron que desapareciese, mucha gente me puede decir que estamos ante un trabajo que trata sobre lo sucedido en la tarde del 15 de abril de 2019 cuando se incendió y estuvo en peligro de muerte. Pues no, ese no es el caso que nos trae ante estas líneas. Hoy nos vamos a ir mucho más hacia atrás en el tiempo, concretamente hasta 1832.

Este cómic que publica Norma Editorial, guionizado por Salva Rubio y dibujado por Eduardo Ocaña, nos contará la historia del restaurador Eugène Viollet-le-Duc, encargado en su día de salvar la catedral cuando ya muchos la daban por abandonada y cuando se ponía en jaque en toda Francia al arte gótico. Él será el líder de una restauración que tendrá mil y una dificultades, pero que acabó salvando una de las maravillas del arte europeo.

Antes de coger escuadra y cartabón, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Salva Rubio, dibujo y entintado de Eduardo Ocaña, color Maz, publicada por Norma Editorial, tamaño de 23,5 x 31, 88 páginas, cartoné tapa dura y un precio de 25 euros.

Vamos con la reseña

Una obra de arte que sirve de homenaje a Notre Dame y a la arquitectura

Si no te gusta o no te llama demasiado la arquitectura, cuando leas esto, cambiarás de opinión. Y si ya te gustaba antes este maravilloso oficio y quieres una obra que, aparte de histórica, rinda homenaje a este maravilloso arte de la construcción, esta resurrección de Notre Dame te va a encantar.

Antes de nada me gustaría destacar un punto importante de los autores. El primero que Salvador Rubio es un historiador como la copa de un pino. Meticuloso y narrativamente entretenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de una grandísima documentación, que se incluye en los extras de este tomo, Salva ofrece historia y aprendizaje sin perder ni un ápice de entretenimiento. Aquí no hay atisbo de lo que a mucha gente le puede echar para atrás en las obras históricas, como es el hecho de encontrarse un ladrillo de historia, nunca mejor dicho hablando de arquitectura. Pero no, Salva se encarga de coger contextos y acontecimientos históricos y transformarlos en una narrativa ligera, entretenida y muy interesante. Pues bien, a esto se suma que para hablar de arquitectura tenemos también aquí a un arquitecto/dibujante. Eduardo Ocaña sabe perfectamente lo que dibuja, porque no solo levanta edificios maravillosos en las viñetas sino que también lo puede hacer fuera de ellas. Para un servidor, contar con un arquitecto que domine al 100% las estructuras que dibuja hace que su veracidad aumente y en este tomo, Eduardo nos deja con la boca abierta.

El que no era arquitecto fue precisamente el protagonista de esta obra, Eugène Viollet-le-Duc. Aquí nos contarán su historia. Su lucha por evitar que el arte gótico fuese desterrado de Francia. Sus enfrentamientos con los abanderados del arte de aquella época que consideraban a este estilo arquitectónico feo y anticuado. Sí, así lo consideraban en su día en el país que lo vio nacer. Francia intentando eliminar algo francés. ¿Sorprendente verdad? Pues ahí no queda la cosa, porque en su momento, antes de que Eugène Viollet-le-Duc recibiera el encargo de restaurarla, Notre Dame servía de almacén de vino y se intentó vender o demoler en varias ocasiones. Una de las joyas de la arquitectura mundial estuvo muy cerca de quedar borrada del mapa y precisamente de eso trata este cómic, de su resurrección como edificio.

Salva Rubio arrancará la historia con un inicio en el que veremos lo sucedido en 2019, con la caída de la aguja incluida, para poco después llevarnos al momento en el que Eugène Viollet-le-Duc recibe el encargo de su vida. Un encargo, por cierto, que lastrará su núcleo familiar durante más de dos décadas. Eso es algo que Salva añade a la historia y que sirve para dar el toque humano a lo que se cuenta en este guion. No solo veremos a Notre Dame resucitar sino que a la vez veremos a su restaurador perderse en la obsesión por salvar esta y otras construcciones góticas que estaban en peligro en toda Francia. Salva nos llevará el foco a la catedral, aunque no siempre será la protagonista. Esta es una historia muy humana. Una historia en la que empatizaremos con el restaurador, agobiado por todo el trabajo que se le va acumulando mientras se pelean en su cabeza sus ganas de gloria y su amor por la familia. Si crees que estás ocupado en la vida, alucinarás con la cantidad de cosas en las que se metió el bueno de Eugène. Además, Rubio rodeará a su personaje principal de políticos libertinos, aliados, enemigos y familia, logrando estructurar varias capas secundarias dentro de la historia principal. Destaca sobre todo, aparte del tema familiar, la amistad con el inspector general Prosper Mérimée y con el codirector de la restauración, Jean-Baptiste Lassus.

En cuanto al dibujo, está a la altura de la Catedral de Notre Dame y eso ya es mucho decir. La veracidad de las estructuras, el cuidado de cada detalle, las explicaciones de todos los pasos que se siguieron en las partes más emblemáticas de la catedral como el gran rosetón sur, las gárgolas o la aguja... impresionante en todos los sentidos. El nivel de detalle es absolutamente loco. En conclusión, una delicia arquitectónica que incluye la belleza de Notre Dame y de otras construcciones como Carcassonne, Saint Denis o Avignon.

Os dejo varios ejemplos:

Conclusión: un cómic europeo de muchísimo nivel que hará las delicias de los amantes de la arquitectura monumental. La belleza de Notre Dame condensada en una remodelación histórica bien cuidada, documentada y con una buena historia personal alrededor del personaje principal. Norma incluye extras que completan una preciosa edición.