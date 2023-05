Se acabó la espera: llegan los Vengadores oscuros vs Patrulla X

Durante muchos años encontrar esta historia que os traemos aquí hacía perder casi un riñón a aquellos que lo buscaban de segunda mano. Wallapop, por ejemplo, era un lugar de sobra conocido para buscar esta obra y, sorpresa, encontrarse con precios desorbitados al estar descatalogada y ser difícil de conseguir. Por eso, los aficionados al cómic han celebrado por todo lo alto que Panini haya metido en su formato Must Have (debes tener) este duelo entre los Vengadores de Norman Osborn y la Patrulla X liderada por Cíclope.

Antes de dar más contexto al asunto y de hablar de argumento y análisis, vamos con el apartado técnico del cómic: guion liderado por Matt Fraction, dibujo con Luke Ross, Terry Dodson, Marc Silvestri, Mike Deodato Jr y Bing Cansino, editorial Panini, cartoné tapa dura, contiene Dark Avengers/Uncanny X-Men: Utopia, Exodus, Uncanny X-Men 513 y 514, Dark Avengers 7 y 8 y Dark X-Men: The Confession, 208 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Una Patrulla X oscura, obra del villano Osborn

¿Qué nos vamos a encontrar en este curioso duelo entre los Vengadores oscuros y la Patrulla X? Lo primero que hay que decir es que los más nuevos deben saber que hace unas semanas reseñamos ya los Vengadores Oscuros. Ahí explicamos que Norman Osborn, que se hizo con el poder tras la Invasión Secreta de los Skrull, había sustituido a los Vengadores habituales por un grupo de villanos liderados por él mismo que imponían su ley de manera oscura y cruel mientras le vendían al planeta que ellos eran sus nuevos y respetados salvadores. Dueño del relato, como se suele decir.

Iron Patriot (el propio Norman), el Vigía, Bullseye haciendo de Ojo de Halcón, el hijo de Lobezno haciendo de su padre, Piedra Luna como la nueva Mrs Marvel, el nuevo Venom simulando ser Spiderman, Ares (dios de la guerra) y como Capitán Marvel, Noh-Varr (raza Kree). Ellos son los Vengadores Oscuros y en este caso cuando se producen unas revueltas en San Francisco entre los mutantes y aquellos extremistas que les quieren impedir incluso el hecho de tener hijos, Norman ve la oportunidad de meter mano en el asunto, eliminar a la Patrulla X original y crear como hizo con los Vengadores una versión oscura de este otro grupo mítico del universo Marvel. Para evitar eso, Cíclope, líder de los X-Men, tendrá que usar todo su ingenio para vencer a Osborn y compañía. Eso sí, en este juego habrá mucha dualidad de personajes y algunos como Emma Frost cambiarán de bando para posicionarse en el lado de esta nueva Patrulla X oscura. Todo ello, recuerdo, en el contexto de una lucha entre extremistas antimutantes y el resto del mundo "muti".

La verdad es que estamos ante otro buen Must Have de Panini. La historia es interesante desde el principio aunque es cierto que va de menos a más. No muestra todo su potencial en el inicio y eso quizá haga dudar a algún que otro lector, sin embargo, poco después de disponer de todas las piezas del tablero, la historia coge velocidad y de nuevo, como pasó con el primer Must Have de Vengadores Oscuros, todo es velocidad, acción y un interesante desenlace con giro incluido.

A nivel de personajes, los amantes de Cíclope verán a un gran Scott Summers en este tomo. Emma Frost también tendrá un papel determinante. Y como no, Norman Osborn. El Duende Verde, en este momento dominado por Norman, volverá a tejer un plan malévolo para hacer lo mismo que hizo con los Vengadores, es decir, aprovechar una crisis para cambiar al grupo, llenarlo de villanos y hacer creer a la gente que son los buenos. Una buena historia necesita un gran villano y Osborn, siempre que aparece, garantiza conspiraciones, planes secretos, maldad y, ante todo, muchísima inteligencia para vencer intelectualmente a sus rivales. Eso sí, aquí tendrá en Cíclope un gran rival en ese duelo de estrategas.

Respecto al dibujo, un servidor prefiere el tomo anterior de los Vengadores con un Mike Deodato Jr espectacular. Aquí está más para portadas que para el grueso de la historia, la cual se divide entre varios dibujantes. Esto, como he comentado otras veces, crea división entre los lectores ya que es preferible tener un dibujante base en una serie o cabecera y no tanto baile de artistas. Aún así, todos cumplen y el dibujo está muy bien en líneas generales siento Terry Dodson el más predominante. Os dejo varios ejemplos:

Unas preguntas y respuestas antes de finalizar. ¿Es más predominante la Patrulla X que los Vengadores Oscuros? Sí, es más destacado lo que se cuenta de la Patrulla. ¿Se puede leer sin tener conocimientos previos o posteriores de estos eventos? Sí, sin problema. ¿En qué gran evento está englobado esto? En el denominado Reinado Oscuro de Norman Osborn. ¿Tiene muchos clichés de los crossover? Sí. ¿Eso baja su nivel? Ni mucho menos.

Conclusión: en líneas generales estamos ante un Must have notable. Menor en nivel que el anterior de los Vengadores Oscuros, pero muy dinámico y entretenido. Perfecto si quieres seguir conociendo a estos nuevos Vengadores y también si quieres ver algo de la Patrulla X. Es una buena opción para ambas cosas y a fin de cuentas hablamos de un evento palomitero. Si gustan, disfruten de la lectura.