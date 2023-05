Vuelven los Caballeros del Zodiaco: el manga de toda una generación

Entono el ‘mea culpa’ porque, hasta ahora, no habíamos traído ningún manga como tal a esta sección de cómics y eso, hablando de viñetas, es un déficit que por fin vamos a corregir. Eso sí, no quería un manga debut que pasase desapercibido sino que quería un gran estreno. Algo por todo lo alto. ¿Lo tenemos? Lo tenemos.

Hoy traemos a esta sección la nueva edición de uno de los mangas más famosos para el público de nuestro país. Hablamos de Caballeros del Zodiaco o, mejor dicho, Saint Seiya, si nos ceñimos al nombre original. Esta historia regresa a España, aunque siendo sinceros, nunca se fue. El manga arrasa, pero desde que la serie de televisión llegó a nuestra fronteras la obsesión por esta historia de los protectores de la diosa Atenea encandiló y maravilló a toda una generación. Los que recordamos los 90 como años de preciosa infancia sabemos de lo que hablamos. Junto a Dragon Ball, sentarse cada mañana delante del televisor era seguir las aventuras de Pegaso, Cisne, Dragón, Andrómeda o Fénix. Algo que muchos nunca dejaron y que otros, gracias a lo que traemos hoy aquí, pueden volver a rememorar desde el inicio.

Antes de meternos de lleno en las doce casas del Zodiaco, vamos con el apartado técnico del cómic: obra de Masami Kurumada, rústica con sobrecubierta, manga, editorial Planeta, blanco y negro, 264 páginas y un precio de 11,95 euros.

El inicio de una leyenda en su versión Final Edition

De 1986 a 1991, el mundo de los cómics sufrió una revolución a nivel global que se sumó a otros grandes éxitos como Dragon Ball y que tuvo como protagonistas a los denominados Caballeros del Zodiaco. Fue el maestro Masami Kurumada el que creó de la nada una maravillosa historia que mezclaba la mitología griega con el manga y posteriormente el anime sobre unos caballeros que, cuando el mundo está amenazado, renacen como defensores de la Diosa Atenea. En este caso, Atenea se reencarnó en la joven Saori Kido y los caballeros en cuestión, sus protectores y los del resto de la humanidad, serían los caballeros de Pegaso, Cisne, Dragón, Andrómeda y Fénix, o lo que es lo mismo, Seiya, Hyoga, Shiryu, Shun e Ikki.

Junto a estos cinco héroes liderados por Seiya y sus meteoros de Pegaso, España vivió las andaduras de sus nuevos referentes luchando por ganar sus armaduras, enfrentados con el Fénix en su versión malvada, los caballeros negros, los doce caballeros de oro, el malvado Patriarca etc etc etc. Desde la saga del Zodiaco pasando por la saga del Hades o Poseidón. Mangas, la serie de televisión, videojuegos, nuevas películas, versiones en cine... de todo se ha vivido con Saint Seiya y ahora Planeta Cómics lanza la versión Final Edition con la historia de estos héroes desde el principio. Incluyendo incluso el número 0 de presentación en el que se podía ver la lucha del Caballero de Oro de Sagitario, Aiolos, por salvar la vida de una Atenea bebé que iba a ser asesinada por el Patriarca.

Se inicia así, con este primer tomo, el relanzamiento de la saga en un formato de precio económico y muy cómodo para leer. Este es el primer número en el que podremos ver ese capítulo cero y además los inicios de Seiya desde que gana su famosa armadura de Pegaso hasta el torneo que le enfrentará a otros caballeros y en el cual está en juego la armadura de oro de Sagitario. Ahí aparecerán personajes como Hyoga y, en la sombra, Ikki de Fénix. Ojo, todo en blanco y negro, como es lógico.

La historia es de sobra conocida. Hablamos de un argumento espectacular, lleno de ritmo, sangriento y contundente, y que junta peleas, mitología y valores como la amistad, el honor y el amor. Para mí, desde siempre, la parte que más me ha llamado la atención es la de los cinco caballeros de bronce luchando en las doce casas del Zodiaco para alcanzar al Patriarca y salvar a Atenea de la muerte.

Respecto al dibujo, lo conocen todos de sobra. Si no lo han visto en los propios cómics lo habrán visto alguna vez en televisión. Y si son de una generación más actual, esta historia es atemporal. Da igual los años que tengas, salvo que seas demasiado niño para tanta sangre, porque estos Caballeros del Zodiaco se mantienen en forma e igual de jóvenes que cuando debutaron allá por 1986.

Aquí os dejo varios ejemplos del dibujo:

Conclusión: aquellos que conozcan la historia poco tienen que descubrir ahora. Es lo de siempre, es decir, una maravilla, en formato cómodo, con la inclusión del episodio 0 por primera vez y con revisión del propio Kurumada. Es una buena oportunidad para redescubrir este manga atemporal. En caso de entrar de nuevas, ídem. Esta historia no diferencia generaciones y eso permite que los más jóvenes se acerquen a ella si así lo desean. Si gustan, disfruten de la lectura.