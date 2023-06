Paco Roca nos muestra la belleza de Granada y sus leyendas con el cómic 'Hijos de la Alhambra'

Se me ocurren pocos dibujantes más adecuados para reflejar en un cómic toda la belleza y misterio que esconde uno de los monumentos más visitados del mundo y que, por motivos obvios, no tiene nada que envidiar a otros puntos turísticos del resto de España. Bueno, mejor dicho, no tiene nada que envidiar a otros puntos turísticos de todo el mundo. Hablo de la Alhambra de Granada y hablo del artista español, Paco Roca.

Este cómic, publicado por primera vez en Francia en 2004 por SAF Cómics, llega en una nueva reedición de la mano de una de las editoriales que más está cuidando y divulgando el producto nacional en el mundo de los cómics, Cartem. Ahora, casi 20 años después de su estreno, Los Hijos de la Alhambra Los Viajes de Alexandre Ícaro vuelve a las librerías y da la oportunidad a los lectores de disfrutar de esta obra de aventuras, historia y ficción que es ya un clásico del universo de las viñetas.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion y dibujo de Paco Roca, editorial Cartem, cartoné tapa dura, tamaño de 22 x 29’5 cm, 60 páginas y un precio de 19,95 euros.

Vamos con la reseña

Una aventura apasionante bajo el misterio mozárabe de la Alhambra

Cuenta la leyenda que bajo la Alhambra de Granada existe un tesoro escondido que aún no ha sido descubierto. Un tesoro que haría palidecer a cualquiera que ponga sus manos en él, pero como todo misterio, este esconde una maldición. Eso no evitará que el pintor francés Alexandre Ícaro se lance en su búsqueda y viaje hasta la Granada de mediados del Siglo XIX para descubrir los misterios de la Alhambra. Por el camino se cruzará con una bella joven española que le hará de guía en su camino hacia la ciudad andaluza, la cual ya está en manos de los cristianos tras la entrega de las llaves de la ciudad por parte de Boabdil a los Reyes Católicos. Setecientos años de dominación musulmana dieron esplendor y fama la Alhambra, la cual sirve ahora, en el presente del cómic, como residencia para los vagabundos de la ciudad. Cuando Alexandre llegue allí se dará cuenta muy pronto de que la muerte y la locura están más cerca de la gloria de lo que él se esperaba.

¿Les parece poco el pedazo de argumento que les acabo de plantear en el párrafo anterior? Pues sumen a eso que Paco Roca lleva la historia y pone todo su talento como dibujante al servicio de uno de los monumentos más emblemáticos y bonitos del mundo. Si juntas historia, ficción, misterio, la Alhambra, Granada y Paco Roca te queda un cómic europeo indispensable para todos los amantes del arte en viñetas.

Paco Roca, siempre bien documentado y con un toque aventurero en sus obras, nos ofrece un relato corto, 60 páginas, que necesita muy pocas hojas en su inicio para atrapar al lector dentro del misterio que ofrece. El hecho de contar con un escenario único como es la Alhambra de Granada hace que Paco tenga más sencillo el hecho de rodear de misticismo a su relato, el cual tiene también una narrativa dinámica, sin apenas pausas y con personajes bien definidos y con mucho que ofrecer a la historia. De hecho, la propia Alhambra es un personaje más a tener en cuenta y se alza, junto a Alexandre Ícaro, como lo más destacado del cómic. Paco logra que la vitalidad, las ganas de vivir y el espíritu aventurero de este pintor francés traspasen las páginas y eso no es sencillo en una historia de 60 páginas.

Sobre el dibujo, siempre reconocible del autor valenciano, habría que mencionar su limpieza y el uso del color para dar vistosidad y fuerza a unas viñetas repletas de escenarios perfectamente ambientados. La Alhambra, como era de esperar, brilla por encima del resto.

Os dejo varios ejemplos:

En el capítulo de ‘peros’, no es una obra profunda y elaborada, pero tampoco pretende eso Paco Roca. Su intención es la de ofrecer un relato corto de aventuras, muy bien documentado y que además incluye en esta edición una serie de extras históricos que sumarán el aprendizaje a lo entretenido de la historia.

Conclusión: Cartem ofrece una nueva edición llena de extras de uno de los trabajos más emblemáticos de Paco Roca. Sencillez al servicio del entretenimiento y un dibujo a la altura de la belleza que la Alhambra merece. Si gustan, disfruten de la lectura.