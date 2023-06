La sensualidad de Catwoman en Roma con el blanco y negro de Tim Sale

2022 fue un año aciago para los amantes de los cómics tras el fallecimiento de grandes referencias de este mundo, como por ejemplo nuestro querido y respetado Carlos Pacheco. El dibujante español nos dejó en noviembre, pero antes, en junio, también lo hizo el artista norteamericano Tim Sale.

El trabajo de Sale es de sobra conocido. El artista de Ithaca firmó enormes trabajos creativos y entre todos ellos destacan algunos como los que creó junto al guionista Jeph Loeb. Si ves en la portada de un cómic Loeb-Sale, la compra es garantía de éxito. Os pongo varios ejemplos: Batman El Largo Halloween, Batman Victoria Oscura, Spiderman Azul, Daredevil Amarillo, Superman Cuatro Estaciones y, el cómic que hoy traemos a esta sección, Catwoman Si vas a Roma.

Antes de continuar con la reseña, vamos con el apartado técnico de esta edición Deluxe que ECC trae a las librerías con un formato de encuadernación holandesa y en blanco y negro: guion de Jeph Loeb, dibujo de Tim Sale, blanco y negro, editorial ECC, cartoné tapa dura con encuadernación holandesa, 160 páginas y un precio de 24,50 euros.

Vamos con la reseña

La Catwoman más fuerte y sensual en la ciudad eterna

Hay muchos trabajos que destacan de la pareja Loeb-Sale, pero alrededor del universo Batman, la trilogía formada por El Largo Halloween, Victoria Oscura y este Catwoman Si vas a Roma forman un triunvirato increíble que todo amante de los cómics debería tener. Sus ingredientes son historias repletas de intriga e investigación que giran en torno a asesinatos, como en el caso de los dos primeros tomos, o sobre un misterio dentro del origen del personaje, que es lo que ocurre con Catwoman. Todo ello con el dibujo tan característico de Sale, el cual se adapta perfectamente a este toque noir que Loeb ofrece en estas tres historias.

En este tomo, Catwoman abandona Gotham y la sombra de su amor con Batman para marcharse a Roma y resolver un misterio de su propio pasado. Por el camino buscará, no solo resolver este secreto oculto, sino también demostrarse a sí misma que no necesita la protección del cruzado de la capa para ser la gata fuerte, sensual y descarada que tanta fama ha dado a este mítico personaje en las viñetas y en el cine. En su visita a Roma contará con un guaperas italiano que hará las veces de interés amoroso y sexual y también con Enigma, que pondrá el toque de humor del guion. Loeb se mueve perfectamente en ambos mundos y une a la perfección la parte cómica, la intriga y la sensualidad para dejarnos una historia que te leerás del tirón disfrutando cada momento.

¿Sale Batman en este tomo? Sí, lo sé, los amantes del cruzado de la capa siempre quieren saber si su personaje preferido aparece o no en una obra y en este caso, aunque de forma muy onírica, sí veremos al murciélago de Gotham interactuando con Selina. De hecho, la parte más personal y vital del personaje de Catwoman se irá definiendo por esos enfrentamientos con Batman en los que la señorita Kyle demostrará sus ganas de independencia y autodeterminación como personaje. Por cierto, aquellos que tachen este cómic de la típica historia que sexualiza un personaje deberían saber que Sale y Loeb retratan con mucho respeto a las figuras femeninas de sus historias, dotándoles de fuerza y valor a la vez que carisma, sensualidad y por supuesto, sexualidad. Catwoman no sería Catwoman sin ser, aparte de una ladrona implacable, una bomba sexual capaz de enloquecer al mismísimo Caballero Oscuro.

Hemos hablado de argumento y guion, pero esta edición está destinada a honrar y destacar el trabajo de Tim Sale al dibujo. Cuando el trabajo del colorista, siempre vital, desaparece de la ecuación, el lector puede apreciar el trabajo más puro del dibujante y en este formato blanco y negro, Sale tiene su merecido homenaje. Su dibujo es espectacular. Su juego con las sombras y sus escenas de acción en escenarios colosales se fusionan dentro de una historia noir que destaca todavía más con este blanco y negro que convierte a Selina en un mito de la sensualidad. Es curioso que Sale sea capaz de darle más belleza y autoridad a Catwoman cuando no lleva el traje puesto, algo que siempre ha sido característico de ella. Además, Sale y Loeb hacen de Roma un personaje más y cuando ves elementos como el Coliseo de Roma o La Piedad de Miguel Ángel en su máximo esplendor, te quedas con la boca abierta.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Ya leí en su día la versión en color y he vuelto a releer esta edición. Ambas son espectaculares. ¿Cuál recomendaría comprar? Para un completista y adorador de Sale, ambas. Si alguien simplemente quiere acercarse a la figura de Catwoman con belleza en el dibujo y entretenimiento en el guion, cualquiera de las dos. Con o sin color es un acierto seguro, que completarás si cierras la trilogía con El Largo Halloween y Victoria Oscura. Y no, no es necesario leer las dos primeras entregas para disfrutar de este Si vas a Roma, aunque el recorrido completo dará siempre un mayor plus al lector.

Conclusión: homenaje al trabajo puro y duro de Sale en esta gran obra sobre el universo de Batman. Catwoman brilla con luz propia en otro ejemplo más de la exitosa unión que hubo en su día entre Jeph Loeb y Tim Sale. La edición, muy cuidada, y con un toque clásico que le viene muy bien. Si gustan, disfruten de la lectura.