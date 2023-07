Aterriza en España la maravillosa etapa de Spiderman con Buscema y DeMatteis

Decir que estamos ante una de las mejores etapas de Spiderman es complicado ya que a lo largo de las décadas se han vivido infinidad de historias en las que Peter Parker ha dejado a los lectores con la boca abierta. Es uno de los personajes más importantes de la Casa de las Ideas y su paso al cine o a la televisión terminó por catapultarle al Olimpo de los dioses superheroicos. Lo bueno es que al tener tantos años de edad, nuestro amigo de rojo y azul ha dejado muchas cabeceras y muchas etapas de incontables estilos y hay de sobra para elegir. En este caso os traemos una etapa bastante oscura y psicológica del personaje en las que no solo destaca el propio Spiderman como personaje sino también sus enemigos.

Panini publicó el pasado 15 de junio el recopilatorio de la etapa de Spiderman que firmaron en su día J.M. DeMatteis y Sal Buscema y que se podría denominar una secuela oficial y continuista de otra historia mítica del personaje, La última cacería de Kraven. En esta historia, guionizada por DeMatteis y dibujada por Mike Zeck, Spiderman llega a ser enterrado vivo por uno de sus villanos más conocidos. Kraven por fin da caza a la araña y además se hará pasar por él destruyendo física y psicológicamente a Peter. Era un guion destinado para Batman, así que se pueden imaginar que no era ni mucho menos una historia de colores y fantasía. Fue un trabajo muy oscuro que llevó a Spiderman a pasar por un infierno nunca antes visto en sus aventuras.

En esa cacería de Kraven, aparte del Cazador ruso que pronto tendrá película en solitario, conocíamos también a otro villano llamado Alimaña. Un monstruo que vivía en las alcantarillas y que asesinaba adultos y niños para comérselos en su guarida. Como ven, otro elemento más para ejemplificar la oscuridad de la que antes les hablaba. Pues bien, en este tomo que hoy reseñamos, Alimaña será uno de los protagonistas del mismo, aunque no el más importante. Ese papel, el más destacado, se lo llevará el hijísimo, es decir, Harry Osborn. El nuevo Duende Verde enloquecerá del todo y se lanzará a por Spiderman, del que además sabe su verdadera identidad.

Antes de irnos a Nueva York a trepar por las paredes, vamos con el apartado técnico: guion principal de J.M. DeMatteis, dibujo de Sal Buscema, editorial Panini, 776 páginas, tapa dura, contiene The Spectacular Spider-Man 178-200 y Annual 13 y 14, Spider-Man 38-40 y material de The Amazing Spider-Man 368-370 y 400 y tiene un precio de 62 euros.

El Duende Verde regresa acompañado de Alimaña

Decir que Spiderman es uno de los superhéroes que más ha sufrido en la vida no es descubrir la pólvora. Primero perdió a sus padres y tuvo que ser criado por sus tíos. Después del "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" vio morir a su tío Ben. Y para rematar una vida de sinsabores y tragedias, el Duende Verde (Norman Osborn) le arrebató a su primer amor asesinando a Gwen Stacy. Peter Parker, como buen héroe, ha tenido muy poco tiempo para recuperarse de los palos que le han dado ya que detrás de un peligro siempre había otro esperándole. Por eso Spiderman fue acumulando año tras año sufrimientos y traumas que en algún momento iban a estallar dentro de su cabeza. En conclusión, la salud mental que, por suerte, tan de moda está hoy en día, no ha era el punto fuerte de nuestro amigo y vecino Spiderman.

Esos traumas retenidos y contenidos son los que dan fuerza y excelencia a esta etapa de DeMatteis, porque no solo continúa con el gran trabajo psicológico y oscuro que mostró en la última cacería de Kraven sino que aumenta más la apuesta situando a Spiderman en una guerra con su mejor amigo, Harry Osborn. Tras un coqueteo previo con la máscara del Duende Verde, este tomo nos muestra la consolidación del joven Harry como el digno heredero de su padre. El odio y la ira se apoderarán de Harry, que incluso sacrificará el bienestar de su esposa y de su hijo por buscar la venganza y por lograr, aunque esté muerto, el respeto y la aprobación de su padre. Esto queda patente en una de las grandes historias que vemos en este tomo y que está dividida en varias partes. Cinco en concreto. Hablo de "El niño que llevas dentro", historia inicial que abre el fuego de este cómic y que también nos muestra el origen de la locura de Alimaña.

Todas las historias tendrán ese trasfondo psicológico y no suavizarán ningún tema importante relacionado con el miedo o los traumas. De hecho, DeMatteis no tiene ningún problema en profundizar en los temores de Spiderman, en los abusos sexuales que sufrió de niño uno de sus villanos o en una enfermedad tan terrible y definitiva como el cáncer. Hay mucho dolor y mucha profundidad en estas historias, sobre todo en aquellas en las que el Duende Verde y Alimaña hacen su aparición, que son la mayor parte. DeMatteis también echará mano de otros enemigos de la araña como Buitre, Rhino o el Puma. La del Buitre, por cierto, con un gran y merecido protagonismo para la Tía May, personaje sin el que es imposible definir la personalidad de Spiderman.

Ya hemos dicho maravillas del guion de DeMatteis, pero el dibujo de Sal Buscema es otra auténtica maravilla. Para muchos, de hecho, no ha pasado el tiempo cuando echan un vistazo al trabajo de Sal y pienso que tienen toda la razón del mundo. Su dibujo es atemporal, repleto de fuerza y con excelentes momentos épicos en los que la lluvia aporta un toque de épica y sufrimiento muy viscerales. Os dejo varios ejemplos:

Por cierto, antes de acabar mencionar que no solo DeMatteis y Buscema aparecen en este tomo ya que en este recopilatorio veremos también pinceladas de otros artistas como Bob McLeod, Jerry Bingham, los dos John Romita, Mark Bagley, Aaron Lopresti o Klaus Janson.

Conclusión: mantengo lo dicho al inicio y sitúo esta etapa como una de las mejores y más psicológicas del personaje. La explosión definitiva del nuevo Duende Verde de Harry Osborn y el papel de Alimaña es lo más destacado de un recopilatorio que llevó al límite mental a Peter Parker. El dibujo de Buscema es espectacular y sin perder el lógico toque clásico que tiene, el conjunto ha envejecido de manera sobresaliente. La edición por otro lado incluye varios extras y muchísima documentación sobre la etapa y sus autores. Si gustan disfruten de la lectura.