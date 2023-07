Las películas de Star Wars llegan al cómic: la Venganza de los Sith

El mundo de Star Wars está lleno de coleccionistas y dentro de ese tipo de fan existen los completistas, es decir, aquellos que, para completar su colección, como su propio nombre indica, consumen y se hacen con absolutamente todo lo que tenga que ver con este universo. Por eso adaptar al mundo del cómic las películas de George Lucas parece, como mínimo, una buena idea de mercado para completar esas colecciones que aparte de cine o figuras también se hacen con libros o cómics.

En el día de hoy os traemos uno de los tomos que se pueden adquirir ya en sus librerías y que tienen como protagonista al Episodio III de la Guerra de las Galaxias. La Venganza de los Sith, episodio que terminó por completar la segunda trilogía de la saga y que sirvió para ver la transformación de Anakin Skywalker en el temible Darth Vader, es ya una realidad en formato cómic con esta obra de Planeta que es un calco de lo que se pudo ver en la gran pantalla. Escena a escena. Viñeta a viñeta.

Antes de seguir entrando en el lado oscuro de las críticas, o en el de la luz, vamos con el apartado técnico: guion Miles Lane, dibujo de Doug Wheatley, tapa dura, editorial Planeta Cómics, 120 páginas y un precio de 22 euros.

Un calco de la película

Adaptación. Esa es la palabra que se puede y se debe utilizar para describir este tomo de 120 páginas que nos cuenta, de nuevo, cómo fue la Venganza de los Sith. Ojo, adaptación es la palabra, pero básicamente estamos ante un calco de la película. Por eso hablaba al principio de un producto para completistas o muy fans de este film porque viñeta a viñeta vamos a ver escena a escena lo que pasaba en la película. Lógicamente no todo, porque la película no era corta precisamente, pero este cómic es un calco de lo que se vio en la gran pantalla. No esperen por tanto grandes innovaciones o un cambio de look en los personajes. Aquí Anakin sigue siendo Hayden Christensen, Obi Wan es Ewan McGregor y Natalie Portman interpreta a Padme. Nada cambia. Es el mismo reparto, esta vez dibujado.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, sorpresas pocas. Ni bien ni mal. Han cogido la película y la han pasado al cómic. Sin más. Por esa razón digo que hacerse con este material, desde mi punto de vista, es algo para completistas. El guion, se lo pueden imaginar, es entrecomillas muy fácil de hacer en este caso. El trabajo de Miles Lane ha consistido en coger toda la cesta de manzanas y quitar lo suficiente para dejar la historia tal y como estaba y en 120 páginas. Ahora bien, el dibujo sí cobra más importancia porque no nace de la imaginación del autor, sin embargo, tiene el listón muy alto porque hablamos de una película de culto. Pues bien, mi veredicto es que es un trabajo... resultón. Ni excelente ni mediocre. Resultón. Doug Wheatley plasma con eficacia lo que se vio en la película y quizá eso sea mejor que intentar dar un golpe sobre la mesa cuando no te conviene y venirte demasiado arriba con experimentos. Tampoco creo que la orden desde arriba le permitiese salirse mucho de la línea marcada.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Estamos por lo tanto ante un cómic muy focalizado en un nicho del mercado y como tal no esconde el verdadero objetivo de su creación. Star Wars sigue enloqueciendo a los fans y a cualquiera que se acerque por primera vez a estas películas. Si es el caso, me parece una buena opción de compra. Si por el contrario quieres hacer una inversión en cómics más novedosos hay otras opciones de este universo que también puedes encontrar en Planeta. Aquí hemos reseñado dos historias que no pasaron por los cines, como los primeros días de Darth Vader como villano o Crimson Reign, un cómic para conocer al Alba Escarlata.

Conclusión: perfecto para completistas. Cualquier amante de Star Wars que quiera complementar su colección puede hacerse con este y el resto de tomos y reforzar su hobby con otro punto de vista, parecido, aunque diferente en forma. Quizá escaso para alguien que quiera invertir en un cómic y busque historias más novedosas y originales.