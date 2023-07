Juanma Rodríguez: "No hay nadie que me inspire menos confianza que Pedro Sánchez"

Juanma Rodríguez (Madrid, 1962) es un hombre de radio al que le gusta escribir y leer, entre muchos otros, a Tom Wolfe y a Günter Wallraff. Llegó a esRadio justificando el tópico ese de que Dios escribe derecho con los renglones torcidos. Una vez me contó que, desde que saliera de la Cope, todo le ha ido "inmensamente bien": "Y sin embargo, tengo que confesarte que no logro cerrar la herida porque no entiendo el porqué". Triunfa en esta casa, con El primer palo, y con su blog "El penúltimo raulista vivo", y como tertuliano en El Chiringuito, y como columnista en ABC. Aquí conversamos sobre la verdad/las verdades, sus reversos, la libertad y dos, como poco, liantes compulsivos: Engañé y Antonio.

Juanma Rodríguez y Jesús F. Übeda | C. Jordá

P: Plagiando a Pilatos, ¿qué es la verdad?

R: ¡Buff! Para ser la primera pregunta… La verdad no existe, creo. La verdad tiene muchos colores y muchas formas. Y depende de muchas cosas. Creo que existe mi verdad, existe la tuya…

P: ¿Descarta entonces la existencia de alguna verdad absoluta?

R: Sé cuáles son mis verdades y sé lo que creo, pero, probablemente, mis verdades no sean compartidas por ti o por este o por aquel, no tienen por qué ser compartidas.

Juanma Rodríguez | C. Jordá

P: ¿La búsqueda de las verdades humaniza?

R: Claro, porque ves lo pequeño que eres. Eso es la filosofía, en realidad: la lucha por el ser humano para llegar o alcanzar algún punto de verdad. Sí, esa búsqueda te humaniza: te hace tener conocimiento o, al menos, la sensación de lo pequeños que somos en realidad los seres humanos. Pensamos que lo controlamos todo y, en realidad, no controlamos nada.

P: En el periodismo deportivo, sobre todo, en época de fichajes, ¿cotiza peor la verdad que la mentira?

R: Hay un viejo adagio periodístico que dice: "No dejes que la realidad te estropee una buena noticia". Creo que en la buena praxis del periodismo, eso está descartado. Probablemente sea mucho más atractivo que diga ahora que Haaland acaba de fichar por el Real Madrid, pero es mentira. No creo que haya ningún periodista que, sabiendo que eso es mentira, lo diga adrede por que esa falsedad resulte más atractiva que la verdad.

P: Ha habido quien ha dicho que Ceballos lo tenía hecho con el Atleti, quien aseguró que Silva y Villa ficharían hace siglos por el Madrid…

R: Mira, a mí me pasaba una cosa muy curiosa: cuando me ponía a leer el Marca, el As o el Don Balón, que yo los engullía, me los bebía, me gustaba que me hablaran del movimiento de fichajes. Claro, si tú dices "esto ha pasado" sabiendo que no ha pasado, estás mintiendo. No creo que lo haga adrede ningún periodista. Te pondré mi propio caso como ejemplo: empecé El primer palo dando la noticia de que David de Gea había fichado por el Real Madrid, y no fue así. ¿Cómo llegas a esa conclusión? No llego a esa conclusión: me lo cuenta una persona que estaba con David de Gea en ese momento, y me dijo que el contrato estaba redactado y firmado. Sin embargo, David de Gea no fichó por el Real Madrid. ¿Mentí yo? No creo que yo mintiera. Dije lo que estaba pasando en ese momento y, al final, no acabó bien.

Juanma Rodríguez | C. Jordá

P: Leonard Cohen, en "Everybody Knows": "Todo el mundo sabe que el barco se está hundiendo, / todo el mundo sabe que el capitán mintió". En primer lugar, ¿el barco se está hundiendo?

R: El barco tiene mala pinta. No me gusta la orina del enfermo. El barco se lleva hundiendo mucho tiempo. Lo que pasa es que es un barco de una construcción tan sólida que ni siquiera, aunque nosotros hagamos todo lo posible por hundirlos, creo que acabe por hundirse del todo. A lontananza, veo ciertas cosas que me hacen ilusionarme. Creo que podremos rescatarlo. Puede que sea por nostalgia, ¿no? Me parece, sinceramente te lo digo, Jesús, que todo tiempo pasado fue mejor. Recuerdo con añoranza los años en los que la palabra dada tenía valor, así como una serie de cosas que ahora no lo tienen. Hay muy poca educación: tanto en los colegios como la que los chavales reciben en casa. Y eso me entristece, porque hunde un poco más el barco.

P: En segundo lugar, ¿miente el capitán del barco?

R: ¿Qué capitán?

P: El del barco nacional, por ejemplo.

R: Ese capitán miente, claro. Ese capitán, en concreto, es un mentiroso patológico. Pero el capitán de la canción de Leonard Cohen, probablemente, mienta adrede tratando que no se genere una alarma excesiva porque el barco se está hundiendo, y porque piensa que puede rescatar al máximo de personas que van a bordo. Hay muchos tipos de capitanes. Sánchez es un mentiroso patológico, pero, fíjate, quiero ser optimista: quiero creer que el capitán de Cohen miente de un modo piadoso para no generar demasiada alarma.

Juanma Rodríguez | C. Jordá

P: ¿La verdad libera?

R: Pues a veces no. La verdad compromete y, en muchas ocasiones, la verdad duele. Cuando me dicen "seré sincero", digo: "No, no tienes por qué". (Risas) Todos vivimos con una máscara: ayúdame a sujetar mi máscara y yo te ayudaré a sujetar la tuya. ¿La verdad libera? En Cope estaba escrito en el frontispicio, bajando al estudio: "La verdad os hará libres". Eso lo decía Nuestro Señor Jesucristo. Puede que la verdad te haga libre, pero a veces te complica la existencia.

P: ¿Se ha prostituido el significado del significante "libertad"?

R: Sí. Fíjate si se ha prostituido, que hay comunistas que sostienen la bandera de la libertad, cuando la suya es una ideología que ha causado más de cien millones de muertos. Sí, sí se ha prostituido. Y no sólo la palabra "libertad": se prostituyen otras palabras muy grandilocuentes para utilizarlas contra el otro. Y pierden sentido, es verdad. Y te sorprende. Dices: "Que esta persona en concreto haya cogido la bandera de la libertad…". Sí, la palabra está muy manoseada.

P: ¿La libertad da vértigo?

R: ¿Tú conoces a alguien que sea libre del todo? La gente absolutamente libre es muy peligrosa. Todo el mundo tiene compromisos. Todo el mundo tiene algún tipo de atadura. Nadie es absolutamente libre. Nadie. Salvo, quizás, los locos. O los niños. O un borracho. Pero al borracho se le pasa el estado de efusividad.

Juanma Rodríguez | C. Jordá

P: ¿Por qué hay quien contrapone "libertad" y "seguridad"?

R: Hay quienes contraponen "libertad" y "seguridad" por interés. Porque son dos términos absolutamente compatibles. Es más: creo que eres más libre cuanto más seguro estás. No son términos incompatibles. Sin embargo, te obligan a elegir: "Tiene usted que elegir entre esto y esto otro". No, no: quiero que usted vele por mi seguridad y, así, yo me sentiré un poco más libre.

P: Vamos acabando, señor Rodríguez. ¿Ha ido ya a Cibeles para celebrar el año de transición madridista?

R: Pues no. El Madrid no transita: el Madrid gana. Anoche se lo decía a Josep Pedrerol: puede que estemos reconstruyendo el Madrid, pero yo no he oído en mi vida eso de "año de transición". Es como si los madridistas tuviéramos que prepararnos para perder un año adrede a la espera de que, en el futuro, probablemente glorioso, venga Engañé al Real Madrid. Pero sin Engañé, al Real Madrid no le ha ido del todo mal. Algún título ha ganado. No creo que haya que hipotecarlo todo a un futbolista. Citaré a don Alfredo: "No hay ningún futbolista más importante que todos juntos".

P: Y, para finalizar, ¿quién le inspira más confianza: Mbappé o Pedro Sánchez?

R: Engañé, indiscutiblemente. No hay nadie que me inspire menos confianza que Antonio.