Kevin Spacey como chivo expiatorio: el último caso de hombres acusados, demonizados, cancelados y humillados

Ser hombre significa hoy día, en Occidente, estar bajo sospecha. Para ultrafeministas como Irene Montero y su "lugartenienta" Ángela Rodríguez "Pam", todos los hombres son potencialmente violadores porque existe una estructura heteropatriarcal y una "cultura de la violación". Lo que les vale para Irán y para España. El único hombre bueno es el hombre deconstruido. Es decir, el hombre destruido y vuelto a construir según los parámetros de la "nueva masculinidad". En los círculos "progres" se etiqueta de "onvre" de forma despectiva a los hombres que califican de "heterobásicos", aquellos cuyo modelo es más bien Clint Eastwood que Pedro Almodóvar. El director norteamericano da la impresión de ser un tipo "vintage": duro, viril y que llora lo justo (véase Los puentes de Madison), mientras que el cineasta manchego representa al hombre deconstruido: sensible, empático y de llorar fácil. Hay hombres para todos los gustos y los colores, pero las ultrafeministas solo aprueban a los que visten de rosa Barbie.

Kevin Spacey ha sido el último caso de hombres acusados, demonizados, cancelados, humillados y ofendidos por unas denuncias de acoso sexual que en los tribunales han quedado en nada. El penúltimo fue Johnny Depp. El antepenúltimo, Woody Allen. Spacey, homosexual, había sido denunciado por algunos actores jóvenes por supuestamente haberse sobrepasado. Ante la sospecha, la presunción de inocencia nunca se le aplicó. Fue borrado en una película en la que había participado, Todo el dinero del mundo de Ridley Scott (posiblemente su peor película, los dioses se vengaron por su infamia cobarde), y de la serie en Netflix en la que estaba triunfando House of Cards.

Y del cine de Hollywood en general. De repente, era un comunista en la América de Mccarthy, un judío en la Alemania de Hitler, un negacionista de la Santísima Trinidad en la Ginebra de Calvino.

A la salida del juzgado londinense donde se había visto su caso, declaró:

"Me imagino que muchos de ustedes pueden entender que tengo mucho que procesar después de lo que ha pasado hoy, pero me gustaría decir que estoy enormemente agradecido con el jurado por haberse tomado el tiempo de examinar toda la evidencia y todos los hechos cuidadosamente antes de tomar una decisión."

Como en el caso de Depp y Allen, la izquierda justiciera y el feminismo vengativo siguen tratándole como escoria porque, incapaces de cambiar de tesis aunque sea refutada porque son unos sectarios, racionalizan su miseria moral aduciendo que probar delitos sexuales es extremadamente difícil, por lo que no cabe considerar que sea inocente sino solo que tiene buenos abogados. A la sospecha de que algo tiene que haber hecho porque es un "onvre", se suma el clasismo resentido que condena a los ricos por el mejor hecho de serlo.

De fondo, una sociedad en la que se ha erosionado el principio liberal de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que ha entronizado el dogma del feminismo izquierdista, estructuralmente androfóbico desde Simone de Beauvoir y que llegó al paroxismo con la feminista radical Andrea Dworkin que se inventó que la habían violado, de que hay que creer siempre a la presunta víctima cuando en el otro lado de la balanza se encuentra un hombre.

Scott declaró que borró a Spacey porque:

"Me senté, pensé en ello y me di cuenta que no podíamos seguir adelante. No puedes tolerar ningún tipo de comportamiento como ese. Y afectará la película. No podemos permitir que la acción de una persona afecte el buen trabajo de todas estas otras personas. Es así de simple."