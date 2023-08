Jeosm: "La personalidad es un valor en alza comparado con la belleza"

Puede que José J. Clemente, o sea, Jeosm (Talavera de la Reina, 1982), sea el mejor fotógrafo patrio en activo. Puede que alguno le iguale, venga, pero ni uno solo le supera en talento –en ingresos, seguro–. Es el rey de los francotiradores pacientes de la revista Zenda. Todos los grandes escritores quieren ser retratados por él. Y, como no sólo de letras vive el hombre cabal, ha disparado su flash hacia/contra futbolistas, políticos, actores, guerreros urbanos, breakdancers –o como se diga– y vecinos de Villaverde. Ha publicado una pila de libros y ha estampado, con espray, su firma en otros tantos muros. Decir "Jeosm" es decir verdad, independencia, coraje e inteligencia. Y aquí conversamos.

P: Plagiando a Pilatos, ¿qué es la verdad?

R: Para mí, huir del artificio. Y ya está. Sea buena o mala: que una cosa sea la que es.

Un momento de la entrevista | C.Jordá

P: ¿Cuán importante es la verdad en su fotografía?

R: Intento que, por lo menos, el 90% de mi fotografía sea verdad. Siempre hay condicionantes: que la persona no esté en un entorno que no es el suyo, que el personaje tenga un mal día, que salga pachucho… pero siempre intento que la foto sea sincera, más allá de que el retratado salga más o menos guapo.

P: ¿Qué dice de una persona una fotografía retocada en exceso?

R: Ahí haría un matiz: si se la retoca la propia persona o si se la retoca la empresa o el medio con el que trabaja. Ha habido casos como el de Inma Cuesta, que salió quejándose: "Oye, me habéis retocado en exceso, esta no soy yo". Entiendo que te refieres más al selfie o al filtro, ¿no?

P: Por ejemplo.

R: Yo, tío, ahí veo una falta de aceptación. En el sentido de querer mostrar algo que no eres, buscando la comodidad en una imagen que proyectas y que no es real. Mi trabajo va justo por el sentido contrario: va a mostrarte tal y como eres. Entonces, eso no me gusta, no lo comparto. Lo puedo entender, porque, en esta sociedad, para gustos los colores. Pero ni lo comparto ni me gusta. De hecho, me niego siempre a hacer ese tipo de fotos.

El fotógrafo Jeosm, entre grafitis | C.Jordá

P: ¿La imagen es el opio del pueblo? ¿Vivimos en un escaparate constante?

R: Totalmente. Ya no es solamente la imagen en el sentido de una foto, sino lo que va acompañando a esa imagen: mira con quién estoy, mira qué bien me lo estoy pasando, mira tal… Le damos más importancia al entorno que a la persona. Valoramos más a las personas por quiénes están, por cómo son físicamente, que por cómo son realmente. Siempre he creído que la personalidad es un valor en alza comparado con la belleza. La personalidad, con los años, la vas forjando, la vas fraguando; la belleza, en cambio, es una mala inversión en términos prácticos. Para mí, si tienes una arruga o, yo qué sé, un pelo despeinado, etcétera, me parece que son cosas que suman a una foto. Me parece que eso cuenta más de ti que un retrato de postureo. Yo no me dedico a eso. Hay gente que se dedica al postureo y son unos máquinas, pero no es mi negocio.

P: ¿Sabe de la existencia de alguna verdad absoluta?

R: Sí, y no me la han dado los libros (risas). Una, y es la principal, es que el tiempo deja a cada uno en su lugar. Esa justicia divina, o lo que sea, me parece maravillosa. Otra: todo lo que sube, baja. En la sociedad en la que vivimos, hay que tenerlo mucho en cuenta. Y no se tiene. Puedo estar en el momento más alto de mi carrera y volverme un gilipollas total, pero igual, en dos semanas, un mes o un año, estoy en la mierda más absoluta. Así que tenemos que saber que todo lo que sube, baja. Y luego, y es un ejemplo muy práctico y muy directo, es que por mi trabajo, por mi experiencia, por la vida, he visto a tíos de cincuenta kilos noquear a tíos de noventa, o finalizarlos en tres segundos. Nunca sabes con quién te puedes encontrar. Y hay muchos casos en los que David vence a Goliat.

Una cámara en el brazo de Jeosm | C.Jordá

P: ¿Cotiza peor la verdad que la mentira?

R: Hombre, claro: la verdad es incómoda. Vivimos en el mundo de Mr. Wonderful. La verdad es incómoda. Una de las cosas más fundamentales para mí, por ejemplo, en la amistad, es que prefiero decirte una verdad, y si duele, duele, a obviarla, tomarnos la caña y decir "qué guay es todo" mientras, realmente, tú y yo estamos jodidos. Eso se refleja en la sociedad. Yo, que por suerte o por desgracia, soy mi propio sindicalista (risas), cuando soy muy peleón, lo ven como algo negativo, en vez de verlo como algo positivo en plan: "Este tío lucha por sus cosas". Y me dicen: "No seas así, que te puedes buscar problemas". Pero es que la vida es eso: tienes que pelear por lo tuyo. Y una verdad a tiempo y directa ahorran muchos malentendidos y muchas frustraciones.

P: ¿Es más divertida la mentira que la verdad?

R: No diría divertida: es mucho más cómoda. Para ti, es más cómodo decirle a un colega que no puedes ir a su cumpleaños porque te ha surgido algo en el trabajo, que decirle: "Mira, no me apetece. Tengo un mal día, estoy jodido", o lo que sea.

P: Leonard Cohen canta en "Everybody Knows": "Todo el mundo sabe que el barco se está hundiendo, / todo el mundo sabe que el capitán mintió". En primer lugar, ¿el barco se está hundiendo?

R: Me interesa más la parte del capitán. Si el capitán se queda, aunque mienta, le apoyo. De todas formas, no creo que el barco se esté hundiendo. Creo que está a la deriva. Estamos perdiendo el norte en muchas cosas.

Jeosm, en una calle de Madrid | C.Jordá

P: ¿La verdad libera?

R: Joder, claro. Y libera a las dos personas: a la que la dice y a la que la recibe. Es un ahorro de tiempo fundamental y una declaración de intenciones: "Para lo bueno y para lo malo, soy franco".

P: ¿Se ha prostituido el significado del significante "libertad"?

R: No lo sé. Para mí, no. Depende de lo que cada uno entienda por "libertad". Pero no para mí: la libertad es independencia, y una de las cosas que más valoro de mi trabajo es que soy independiente.

P: Y, para finalizar, ¿usted ha hecho o dicho siempre lo que ha querido?

R: Casi siempre. Cuando no lo he hecho, lo he pasado fatal. Me he carcomido por dentro. Y he asumido las consecuencias, claro.