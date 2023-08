Batman Asilo Arkham, la edición Deluxe de la pesadilla más gótica del murciélago

Al inicio de esta sección hice una pequeña guía sobre obras de Batman que podían servir al lector para meterse de lleno en el universo del personaje. Una de las obras que destaqué en su momento fue Batman Asilo Arkham y lo hice porque dentro de las historias del caballero oscuro esta es sin duda una de las más originales y complejas que se pueden leer. Una interpretación del personaje que, aunque pasen los años, no pierde ni un atisbo de interés gracias a su toque gótico, loco y pesadillesco que tanto fascinó en su día a los amantes del caballero oscuro.

Estamos ante una obra que tiene como argumento principal una noche de auténtica locura y pesadilla con la entrada de Batman al Asilo Arkham, obligado por el Joker. El mayor villano del murciélago chantajea a nuestro héroe tras un motín dentro del psiquiátrico que acaba con los guardias del mismo como rehenes. La única condición que pone el Joker para liberarlos es que Batman pase una noche en este lugar capaz de aterrorizar incluso al más duro y oscuro de los personajes del mundo de los cómics.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico de esta edición deluxe: guion de Grant Morrison, dibujo de Dave McKean, edición ECC, cartoné de tapa dura con un tamaño de 19x28 cm, contiene Batman: Arkham Asylum USA, 232 páginas y un precio de 32 euros.

Vamos con la reseña

Una obra inmersiva y terrorífica con un dibujo de pesadilla

Para un servidor, el personaje de Batman requiere en la mayoría de las historias un tono oscuro e inquietante que haga honor al sobrenombre de "caballero oscuro". Es cierto que sobre todo cuando comparte viñetas con personajes como Superman o en grupo con la Liga de la Justicia, el bueno de Bruce Wayne tiende a ser más luminoso de lo habitual, pero cuando más destaca Batman es cuando lo hace dentro de la Gotham más terrorífica y violenta. Es un héroe que brilla más a oscuras que a la luz del sol y por eso Gotham es, sin duda, el escenario perfecto para este contexto de pesadilla y terror.

Fijada la idea anterior, existe un sitio en Gotham que asusta incluso al propio Batman y ese es el Asilo Arkham. Allí están todos los criminales locos y despiadados que el murciélago ha ido encerrando durante los últimos años y además cuenta con un interior repleto de pasillos laberínticos y estancias de pesadilla que convierten a este psiquiátrico en un lugar desquiciante. Todo ello bajo la leyenda de una maldición que se remonta a los tiempos en el que los Arkham aún vivían ahí.

Entrar en Arkahm supone para Batman afrontar uno de sus peores miedos y muchos de los traumas que acumula desde su más tierna infancia. Eso lo sabe perfectamente el Joker y por eso esta historia creada en 1989 por Grant Morrison y Dave McKean atrapó a los lectores desde el primer momento. El guion psicológico y desquiciante de Morrison se une a un dibujo de McKean que evoca un mundo onírico lleno de pesadillas. Cada viñeta es un ejercicio de locura en la que el Joker intenta destruir psicológicamente a Batman. Mientras eso ocurre, la leyenda macabra de Arkham se nos va revelando poco a poco con escenas grotescas, desfiguradas y horrorosas que hacen del trabajo de McKean un hito histórico para el personaje. Un cómic inmersivo que nos mete dentro de la cabeza de personajes tan importantes como Joker o Batman.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Como pueden ver, el estilo de McKean le siente estupendamente al escenario, a Batman, pero sobre todo a Joker. Si alguien pudiese plasmar en viñetas la locura del payaso este sería el estilo. Por otro lado soy consciente de que no todos los lectores han disfrutado de esta idea original de Morrison y McKean. Es un cómic que, para bien o para mal, no deja indiferente a nadie y eso también le aporta un halo de fuerza y repercusión que ni mucho menos consiguen todas las obras sobre Batman. En cuanto a la narrativa, estamos ante una historia que no es demasiada densa en diálogos y bocadillos, centrándose más en las sensaciones que nos evocan el dibujo.

Analizada la historia, vamos con la edición que nos trae ECC. Como su propio nombre indica estamos ante un cómic Deluxe repleto de extras y cuyo principal reclamo es el tamaño. Superior incluso al habitual del cómic europeo. De esta forma el dibujo gana en fuerza y algunos problemas como el uso del color en la letra de los diálogos, que en otras ediciones se leían con dificultad, aquí mejora muchísimo. Bocetos, apuntes de los personajes, biografía de los autores... ECC complementa con todo eso una edición en formato tabloide que volverá locos a los coleccionista.

Conclusión: una gran edición a modo tabloide para todos aquellos que quieran un nuevo formato de esta obra o para aquellos que nunca se hayan atrevido con ella y quieran entrar a lo grande. No es para todo el mundo, pero aquellos que adoran esta historia, como es mi caso, no dudan en colocarla siempre en los Top 10 de lecturas del personaje. Ojo, si es tu primer cómic de Batman, espera un poco para leer esto y empieza por obras más sencillas. Si ya llevas tiempo con Bruce Wayne, no lo dudes. Si gustan, disfruten de la lectura.