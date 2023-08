Territorio Omnibus: Los Nuevos Vengadores de Bendis regresan con su segundo tomo

En anteriores reseñas comentaba que a las buenas historias hay que seguirles el rastro y en esta sección me comprometo a no dejar de enfocar y vigilar a aquellos cómics y colecciones que valgan mucho la pena o que, como es el caso, hayan supuesto un punto de inflexión en la historia de una todopoderosa como Marvel. Hoy vamos a volver a hablar de los Nuevos Vengadores de Brian Michael Bendis y lo vamos a hacer con el segundo Omnibus de esta cabecera. Un formato, los Omnibus, de los que tendremos a partir de este nueva temporada una sección especial para ellos: Territorio Omnibus.

Este segundo tomo, tocho mejor dicho, nos llegó en mitad del mes de julio y sigue la estela del primero que ya reseñamos en su día. Por aquel entonces, concretamente en noviembre, hablamos de ese inicio de los Nuevos Vengadores de Bendis que incluían en sus casi 600 páginas arcos argumentales como Vengadores Desunidos, evento que rompió el tradicional grupo de Avengers, y la Fuga, historia que los resucitó con nuevos miembros. De ahí, como es lógico, lo de Nuevos Vengadores. Aquí avanzamos más en el tiempo y encontraremos historias entre Dinastía de M e Invasión Secreta con Civil War de por medio, es decir, tres de los mejores eventos de Marvel. Antes de seguir breve recordatorio de lo que incluía ese primer tomo: The Avengers 500-503, Finale. The New Avengers 1-15 y Giant-Size Spider-Woman 1.

Ahora, ochos meses después nos llega el segundo recopilatorio en formato Omnibus que nos trae Panini Cómics. Aquí lo tendremos todo en el mismo tomo aunque también se nos ofrece la posibilidad, a través del formato Must Have, de tenerlos por separado. De hecho, una historia que se incluye en este segundo tomo ya la hemos reseñado en análisis anteriores, como es el caso del Must Have Confianza.

Después de dar algunas pinceladas y antes de entrar en materia, vamos con el apartado técnico de este segundo omnibus: guion de Brian Michael Bendis, dibujo con Alex Maleev, Howard Chaykin, Leinil Francis Yu, Pasqual Ferry, Steve McNiven, Jim Cheung, Mike Deodato Jr., David Mack u Olivier Coipel, 728 páginas, contiene The New Avengers 16-39, Annual 1 y 2, Illuminati y Civil War: The Confession, editorial Panini y un precio de 70 euros.

Continuación de la saga de Bendis entre Dinastía de M e Invasión Secreta

Si algo nos dejaron los Nuevos Vengadores de Bendis fueron eventos maravillosos que volaron la cabeza de los lectores. Dos de ellos fueron Dinastía de M e Invasión Secreta. Este último que, por suerte, no tiene nada que ver con lo visto en la serie de Disney, aunque para un servidor es un producto televisivo bastante potable. Centrando el tiro en los cómics, este segundo tomo engloba las historia de los Nuevos Vengadores, 24 grapas, que tuvieron lugar justo después de Dinastía, durante Civil War y antes de Invasión Secreta. En el primero Wanda terminaba de enloquecer y cambiaba la realidad para acabar fulminando en los mutantes, en Civil War la guerra civil entre superhéroes acababa en desastre y en Invasión Secreta los Skrull asaltaban la tierra después de usurpar la identidades de muchos de nuestros superhéroes preferidos.

En esta 24 grapas tendremos varios arcos que arrancarán con la serie ‘El Colectivo’, una historia que tiene lugar justo después del arrebato de locura de la Bruja Escarlata en la que podremos ver un grupo ya consolidado de los Nuevos Vengadores que tendrán que hacer frente a un enemigo imparable mientras lidian con las repercusiones del fin de los mutantes. Mi recomendación: si te hiciste con el primer Omnibus y vas a por este segundo, Dinastía de M es un Must Have para ti en toda regla. Con esos tres tomos, en el formato que quieras, podrás seguir perfectamente la continuidad de esta era Bendis. Eso sí, si llegas de nuevas y te encuentras con este segundo Omnibus sin haber leído nada anteriormente, error. Sí se necesitan lecturas previas para comprar este segundo tomo.

Aparte de El Colectivo, Bendis nos trae aquí historias como la de los Iluminati, organización formada por las mentes más brillantes del universo Marvel, como Doctor Extraño, Rayo Negro, Charles Xavier, Reed Richards, Iron Man y Namor. En su día dije que el cómic que reseñé sobre este grupo no era tan interesante por separado, pero que daba la sensación de tener muchísimo más peso si le sumábamos al conjunto. Lo mismo que el tomo en Must Have de Confianza, donde podíamos ver el previo de Invasión Secreta y la paranoia constante, sobre todo de Luke Cage, que se apoderó de los Vengadores al descubrir que había Skrulls infiltrados entre nosotros. En este Omnibus tendréis una primera historia parecida y la segunda al completo integradas con la totalidad de su contexto. Así sí, como se suele decir.

Además de estas 24 grapas de los Nuevos Vengadores, el tomo incluye más historias como el One-Shot de Civil War: The Confession. En mi opinión una gran historia en la que podemos ver a Iron Man ante el cadáver del Capitán América sintiendo la culpa de lo sucedido entre ellos en Civil War. Espectacular, no solo por el contenido sino por la forma de contarlo. También quiero destacar que este Omnibus ofrece al lector otra miniserie de cinco grapas llamada ‘Revolución’ en la que veremos a los Nuevos Vengadores huyendo de Iron Man y compañía mientras luchan con La Mano dominada por Elektra en Japón.

A nivel de narrativa, Bendis es entretenimiento puro y duro y estamos ante una época muy buena con él al mando. Aquí tendrá que ir atando cabos de todo lo que había diseñado anteriormente en su tela de araña argumental y para ello contará con el dibujo de artistas de calidad y espectacularidad contrastada como Leinil Francis Yu, Pasqual Ferry, Steve McNiven, Jim Cheung, Mike Deodato Jr., David Mack u Olivier Coipel... Os dejo varios ejemplos:

Conclusión: si compraste el primero, el segundo te está esperando. No es un producto barato, 70 euros, pero son más de 700 páginas y poco a poco irás completando a base de Omnibus esta gran etapa del universo Marvel. Si no has leído nada antes, eso sí, no empieces por aquí. Si gustan, disfruten de la lectura.