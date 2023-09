Hulk Futuro Imperfecto, un cómic distópico con un dictador monstruoso y salvaje

Futuros distópicos, nuevas versiones de un mismo personaje, historias alternativas, versiones oscuras, cambios de rol entre el bien y el mal... si algo tienen los cómics es que se puede hacer prácticamente de todo con los personajes, siempre y cuando se haga bien y respetando la esencia de los mismos. Por eso, me complace traer a esta sección una gran historia de este tipo que tiene como protagonista a la bestialidad de Marvel en persona, es decir, a Hulk. ¿Se imaginan a un Hulk futuro despojado de cualquier atisbo de humanidad y convertido en un cruel dictador? Aquí lo tienen.

Este Futuro Imperfecto ideado por Peter David y dibujado por George Pérez es sin duda una gran oportunidad para seguir adentrándote en el mundo de Hulk, si ya eres fan, o para picotear entre tus lecturas con algo del personaje, diferente, pero muy bien elaborado. Además, a nivel de dibujo, este tomo que Panini recupera en Must Have, trae algunas de las Splash Pages más imponentes e históricas del mundo de las viñetas, lo que hace que no solo tengas entre manos una gran historia sino también un símbolo de la maestría al dibujo de una leyenda como George Pérez.

Antes de viajar en el futuro, vamos con el análisis técnico de la obra: guion de Peter David, dibujo de George Pérez, contiene The Incredible Hulk: Future Imperfect 1 y 2 y Hulk: The End, 168 páginas, editorial Panini, cartoné tapa dura y un precio de 20 euros.

El Maestro hace su aparición

¿Quién es el Maestro se preguntarán ustedes? Pues es ni más ni menos que Hulk en el futuro, sin embargo, dicho futuro no ha sentado nada bien a la humanidad, la cual ha quedado destruida por las armas nucleares y tiene como dictador a este coloso verde desatado que ha perdido cualquier atisbo de humanidad, compasión y empatía. El Maestro es el Hulk más oscuro posible sometiendo a lo que queda del ser humano bajo la tiranía y el desprecio más absolutos. Además ya no hay superhéroes en este futuro. Todos murieron. Eso hace que el Maestro sea invencible y que solo un pequeño grupo de rebeldes quieran enfrentarse a este ‘Hitler verde’. Para ello, al más puro estilo Terminator, pero al contrario, viajarán al pasado para llevar al futuro al Hulk que todos conocemos, que luchará a muerte contra su versión malvada intentando evitar por el camino el hecho de convertirse en esta versión de sí mismo . ¡Argumentazo, señoras y señores!

Esclavitud, pobreza, hambre, asesinatos, violaciones... todo eso sale del puño de este dictador verde, calvo y con barba, que Peter David dio vida allá por los años 90. Hay que decir para aquellos que no le conozcan, que Peter David es para mucha gente, la mayoría de hecho, el mejor guionista posible de Hulk. De su cabeza han salido las mejores etapas del personaje y también historias alternativas como esta en la que va un paso más allá y coloca a Hulk en un contexto totalmente diferente al que se suele conocer de él.

El tomo no es ni mucho menos extenso, aunque eso no le resta ni un ápice del adjetivo de Must Have (debes tener) que lleva en su portada. Son 168 páginas que incluyen las dos grapas de la historia principal y una última, algo más discreta, que firmó David junto a Dale Keown. Lógicamente el grueso de este cómic es la historia de Futuro Imperfecto y como ya he dicho anteriormente es una auténtica delicia de cómic en todos los sentidos. Ojo, pese a no ser una historia actual, con todo lo que supone eso a veces a nivel de ritmo y narrativa, Peter David diseñó un guion dinámico y frenético que tarda muy poco en arrancar y que no deja de estar en lo más alto hasta que lo acabas. Es más, en una tarde te puedes ventilar este cómic. Eso sí, una vez acabado, tienes centenares de relecturas y detalles que querrás volver a ver y sentir gracias a un dibujo portentoso de George Pérez.

Os dejo varios ejemplos del nivel de detalle e imaginación de este monstruo del dibujo:

Fue tanto el cariño y amor que puso Pérez a esta historia que incluso se puede llegar a buscar a Wally en una de las Splash Page iniciales en las que hay decenas de ciudadanos y personajes. No es broma. Si compráis el tomo podéis buscarlo. Y sí, por supuesto incorpora esa mítica e histórica escena con una habitación que recuerda a todos los superhéroes del ‘pasado’ en la cual George Pérez dejó con la boca abierta a todo el mundo, incluyendo al propio Peter David. La dejo también por aquí porque es más que reconocible:

Dicho todo lo anterior, estamos ante un gran cómic de Hulk tanto a nivel de guion como en el aspecto del dibujo. Originalidad al poder y dibujo espectacular. Frenético en ritmo y con secundarios interesantes que enriquecen el espíritu rebelde y antidictatorial de esta historia. Y por supuesto una cosa que no debemos olvidar: si ya es divertido de por sí ver a Hulk luchando contra cualquier otro enemigo imaginad lo que es ver a dos Hulk, uno del presente y otro del futuro, uno aún en el lado de los buenos y el otro como un dictador tirano, luchando entre ellos. Puro entretenimiento comiquero al servicio del lector. Por cierto, me gusta mucho el toque que le da David al duelo entre Hulk y el Maestro cuando el segundo intenta atraer al ‘lado oscuro’ al primero. A lo Skywalker, pero en verde. Esto hace que la acción tenga un buen colchón con un desarrollo que no peca de superficial. No es un cómic de golpes y nada más.

Conclusión: must have en toda regla. Sin duda. El Maestro es una versión de Hulk atrevida e irreverente de Peter David que suele gustar tanto a los amantes experimentados del personaje como a los que descubrieron su existencia hace poco. Lo de George Pérez, por otro lado, es de otro planeta. Planeta Hulk, podría ser. Otro Must Have que no me canso de recomendar, por cierto. Y si después de leer esto quieren saber algo más del Maestro hay historias (algunas agotadas) en tapa blanca y está presente en una gran etapa de Logan posterior a otra obra de arte, El Viejo Logan. Si gustan, disfruten de la lectura.