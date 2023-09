La etapa del Capitán América en la que los estadounidenses no confiaban en él

Repasemos lo que sabemos hasta la fecha y lo que está insertado y forjado a juego en la mente de la cultura popular. Si alguien piensa en el Capitán América lo hace pensando en un supersoldado que tras un experimento estadounidense pasó de ser un joven flaco y esmirriado a ser el gran azote de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Luego acabó congelado durante décadas y al volver se convirtió en parte de los Vengadores.

Ahora bien, imaginen que durante todos estos años, el Capitán, es decir, Steve Rogers, ha mentido a todo el mundo, se ha ganado la confianza y el respeto de todos, pero en realidad es un agente al servicio de Hydra, la sociedad nazi que juró destruir en su día. Eso pasó en el evento llamado Imperio Secreto. El Capi traicionaba a todo el mundo y se convertía en un dictador que durante bastante tiempo impuso su ley en territorio norteamericano. No entro en spoilers, pero finalmente la cosa no era lo que parecía y Steve Rogers volvió a ser el Capitán América que todos conocemos. ¿Cuál es el problema? Que la confianza en él desapareció por completo.

Esta etapa que Panini recopila en el formato Marvel Deluxe supone la la etapa justamente posterior a ‘Imperio Secreto’ y en ella Ta-Nehisi Coates, guionista al cargo, nos contará qué pasó con Rogers y cómo vivió en sus carnes elementos como la desaparición de SHIELD y la desconfianza general en él pasando de ser un símbolo respetado a un paria del que poca gente se fiaba.

Antes de seguir con más detalles, vamos con el apartado técnico: guion de Ta-Nehisi Coates, dibujo de Leinil Francis Yu y Adam Kubert, contiene Captain America 1-15, editorial Panini, cartoné tapa dura, editorial Panini, 376 páginas y un precio de 44 euros.

Continuamos con la reseña

Un Capi sin rumbo y víctima de una conspiración

Sin duda Steve Rogers es un de los superhéroes que más claras han tenido sus convicciones desde el principio. Incluso antes de tener poderes, este joven de Brooklyn tenía muy claro que debía luchar por la libertad y por los valores estadounidenses. Unos valores que ya sabemos que no siempre son tan correctos como ellos creen. Incluso el Capitán ha tenido que lidiar con estos matices para no caer en extremismos, pero siempre lo ha hecho siendo un símbolo y una leyenda. De hecho, su escudo es un elemento mítico de los cómics para los propios norteamericanos y para el resto del mundo.

Aquí no vamos a ver la típica historia del Capitán América en la que cuenta con el apoyo de lo suyos. Aquí muchos siguen pensando que fue él, Steve Rogers, el que destrozó Estados Unidos y lo convirtió en una dictadura. El Capi solo puede actuar en solitario y cuando lo hace, aunque salve vidas y sea el de siempre, nadie le da el crédito que merece. Y no solo tiene que lidiar con esto sino que también se verá inmerso en una conspiración con acento ruso que le incriminará en asuntos muy turbios y que incluso le hará temer por su propia libertad.

El argumento de Coates es muy interesante, sobre todo si vienes de leer Imperio Secreto. Si no lo has hecho, tranquilidad, porque puedes iniciar esta etapa sin mayores problemas y luego, si gustas, concretar más por qué ha pasado todo esto que se cuenta aquí. A nivel personal sí me gusta esta etapa. Está lejos de etapas más fascinantes como la siempre recomendable etapa de Ed Brubaker con el Capi o la actual en la que participa la española Carmen Carnero al dibujo, pero tiene un punto diferente a lo habitual que le hace sumar buenas puntuaciones. El ver al Capi dudar de todo, incluyendo de sí mismo, recuerda, salvando las distancias, a otros hundimientos y renacimientos basado en el mítico Born Again de Daredevil que firmaron Frank Miller y David Mazzucchelli.

La narrativa va de menos a más en este primer tomo, todo sea dicho y por momentos hay una trama un poco forzada a nivel feminista en la que un grupo, solo de mujeres, ayudará al Capitán en uno de sus peores momentos. No es exagerada ni es demasiado extremista, pero por momentos se antoja demasiado subrayada. También hay que destacar que la narración del cómic la hace el propio Capitán, que ya sabemos que muchas veces se pasa de profundo y filosófico. Aún así, esto no le resta ritmo al tomo y es una buena opción para acercarse al personaje. Bien es cierto que si es tu primer cómic del Capi te recomiendo otras opciones.

En cuanto al dibujo, me declaro fan sobre todo del dibujo de Leinil Francis Yu, que junto a Adam Kubert firman al Capitán en este tomo. Yu consigue que haya escenas de combate que todo fan de este personaje quiere ver. Peleas con acrobacias, lanzamientos de escudo, explosiones, motos que van por el aire para destruir helicópteros enemigos... Eso es el Capitán América y eso te lo da Leinil Francis Yu.

Os dejo ejemplos de ambos dibujantes:

Conclusión: quizá no sea la mejor opción para un neófito, pero sí para cualquier amante del Capitán América. La historia tiene tintes conspiranoicos y de "guerra fría" que le sientan genial al personaje aparte de una especie de Born Again del que se puede sacar mucho jugo. Es el primer tomo y todavía queda por ver si continúa igual que el inicio de este. Si gustan, disfruten de la lectura.