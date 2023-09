Una guerra mortal entre Joker y Batman en la edición deluxe del cómic "Final del juego"

Es la rivalidad por antonomasia. Pocas le pueden hacer sombra. Quizá Superman y Lex Luthor, pero a nivel personal si tengo que elegir un duelo de titanes en viñetas que siempre despierte mi interés hablaría sin duda de Batman y Joker. Su eterna contienda ha generado infinidad de historias sobre ambos personajes. Algunas con el propio Joker como protagonista en solitario. Otras tan míticas como la Broma Asesina de Alan Moore. Otras, más recientes, la reseñada miniserie de Marc Silvestri en la que Batman y Joker unen fuerzas en el dúo mortífero.

Los lectores somos unos privilegiados al poder disfrutar de este duelo de titanes porque aparte de que se sigue generando contenido sobre el tema, siempre podemos releer lo escrito y dibujado anteriormente para revivir una y otra vez estos enfrentamientos. Es lo que he hecho para poder reseñar esta edición Deluxe de Final del Juego, una historia mítica cuyo final es muy conocido, pero que no quiero desvelar para no romper el encanto de aquellos que se acerquen por primera vez a estos territorios.

En este guion de Scott Snyder, Batman será atacado por parte de la Liga de la Justicia que ha sido infectada por un virus que muy pronto convertirá a toda la población de Gotham en monstruos sonrientes capaces de hacer todo tipo de atrocidades. Zombies sonrientes, por así decirlo. ¿Quién ha orquestado todo esto? No hace falta decirlo. Un payaso de sobra conocido.

Antes de continuar, vamos con el análisis técnico del cómic: guion de Scott Snyder, dibujo de Greg Capullo, contiene Batman núms. 35-40, Batman: Endgame 40 Director's Cut núm. 1 USA, editorial ECC, 272 páginas, cubierta protectora, cartoné tapa dura y un precio de 36,50 euros.

Ahora sí, nos vamos a Gotham

Mezcla de terror e intriga con el Joker llevando al límite a Batman

El Joker tiene que llevar al límite a Batman. Si no lo hace, la historia se queda corta. Siempre ha sido así. El payaso contra el murciélago con un personaje que ama el caos y otro que intenta impedirlo. Se necesitan. Se alimentan el uno al otro. Joker no puede vivir sin Batman y Batman... es incapaz de matar a su enemigo porque eso le haría cruzar una línea de la que podría no volver. Eso es lo bonito de este duelo. Lo mucho que les diferencia y lo mucho que se parecen ambos personajes. Aquí en el Final del Juego, Joker devorará mentalmente a Bruce Wayne aunque el caballero oscuro nunca dará la batalla por perdida.

Lo mejor de este cómic, a mi entender, es que teniendo un ritmo trepidante de principio a fin, también tiene momentos de pausa dramática que son de auténtico terror. Snyder y Capullo logran impregnar el cómic de adrenalina y a la vez saben frenar de golpe para que el lector mire a la cara al Joker y sienta que puede que esta vez sí gane. Hay escenas que parecen sacadas de una película de miedo y por momentos Joker parece invencible.

Por otro lado tenemos a Batman y su eterna capacidad de recuperación ante cualquier adversidad. Incluso en el límite al que le lleva Joker, él siempre sabe cómo encontrar un plan superior al de su enemigo. Ese duelo de intelectos, tantas veces potenciado en esta rivalidad, está latente en cada viñeta en la que aparecen juntos o en aquella en la que uno tiene muy presente al otro. Este cómic hace que el lector se ponga en el lugar de Batman llegando a notar la ansiedad en momentos en los que parece que ha perdido sin remedio. Eso sí, muchas veces tiende a ser previsible porque, quieras o no, Batman suele salir de este tipo de situaciones. ¿O quizá no? ¿Será este el fin de Batman? Tendrán que leerlo si lo quieren saber.

Aparte de los personajes principales, mi impresión al leer el cómic es que Scott Snyder riega todas las viñetas con muchos secundarios, incluyendo a bestias tan potentes como Superman, Wonder Woman, el Pingüino, el Tribunal de los Buhos, el Comisario Gordon y cía, sin dejar de centrar todo en Batman y Joker. Ellos son el solomillo y el resto una guarnición necesaria que no le quita sabor al verdadero primer plato. Y hablo de una idea que no es excesivamente compleja. Mete algún que otro misterio y un gran final abierto, sin embargo, no deja de ser un duelo entre ambos que va y viene en esa lucha de intelectos. Aún así, ya lo he dicho muchas veces: en ocasiones una idea simple y bien tratada es más acertada que una compleja llena de puntos muertos. Este es el caso.

A nivel de dibujo, Greg Capullo es tremendamente solvente en este tipo de aventuras y Batman se siente muy bien en sus manos. Se puede ver aquí o en otros relatos de esta etapa como El Tribunal de los Buhos. Ni es tremendamente oscuro ni tampoco luminoso. Sabe moverse en ambos terrenos con muy buen dinamismo y con escenas de acción y tensión muy bien llevadas.

Os dejo varios ejemplos:

Así luce por otro lado el exterior del cómic:

En cuanto a la edición, ECC nos trae la historia principal y añade una más complementaria. Aunque lo más destacado es que esta edición deluxe trae, para mí, un regalo para aquellos puristas de los cómics. Tener a tu disposición, aparte de las viñetas en blanco y negro, los comentarios del propio Snyder a sus dibujantes es canela en rama. Esos apuntes, ideas o incluso dudas del autor son oro puro para comprender lo que quería transmitir y el porqué. Sin duda, los extras que más aprecian los coleccionistas y puestos a pagar por una historia que quizá ya tengas, mejor tener detalles como este.

Conclusión: historia frenética, divertida y por momentos terrorífica que muestra un gran duelo en el eterno enfrentamiento entre ambos personajes. Snyder además recuerda fases del pasado entre ambos que suman mucho a la historia y suponen un guiño constante a los seguidores del murciélago. El dibujo de Capullo, más que notable, como siempre. En el capítulo de extras, conocer lo que pensaba Snyder a la hora de diseñar la historia es lo más destacado, además de contar con una edición muy cuidada en forma y fondo. Si gustan, disfruten de la lectura.