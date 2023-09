Regresamos al torneo que cambió para siempre los Caballeros del Zodiaco

Volvemos al mundo del manga y de rebote también viajamos en el tiempo para regresar a una época en la que cinco caballeros del zodiaco robaron el corazón de los más jóvenes de la casa y también, como no, de los mayores. ¿Quién no conoce a Los Caballeros del Zodiaco? Quizá las nuevas generaciones no lo tengan claro, pero para aquellos que ya existían allá por los 90, esta serie es un hito del entretenimiento televisivo.

Seiya, Shun, Hyoga, Shiryu e Ikki son nombres que muchos pueden recitar de memoria igual que saben de la existencia de Batman, Lobezno, Superman o el Capitán América. Ellos llegaron de Japón, gracias al manga de Masami Kurumada, y como todo grupo de héroes que acaban formando equipo hay un momento histórico en el que se unen por primera vez. Eso es lo que encontraremos en este tomo, pero antes todos ellos se enfrentarán en el torneo de caballeros de bronce que tuvo lugar en el Coliseo y que supuso un punto de inflexión en la historia de esta saga. Nada de lo que pasó después se entiende sin esta competición a muerte que además supuso la aparición de Ikki, el famoso y por entonces malvado caballero del Fénix.

Antes de meternos de lleno en el torneo, vamos con el apartado técnico del cómic: obra de Masami Kurumada, rústica con sobrecubierta, manga, editorial Planeta, blanco y negro, 288 páginas y un precio de 11,95 euros.

El origen de Hyoga y Shiryu junto a la primera aparición de Ikki

Si en el primer tomo, que también reseñamos en esta sección, la historia centraba su origen en Seiya, el caballero de Pegaso, en este segundo tomo se termina de conformar el grupo de héroes que tendremos durante todo este universo de los Caballeros del Zodiaco. De Atenas con el Caballero de Pegaso a Siberia con el del Cisne y a China con el del Dragón. Además, también conoceremos a Shun, el Caballero de Andrómeda, y a Ikki, el tenebroso y oscuro Caballero del Fénix. Todos ellos se verán las caras en un torneo que en su inicio los enfrentará a muerte llevando la historia a otro nivel de combates y sangre que en su día llamó la atención de lectores primero y espectadores después.

En este segundo tomo de la denominada Edición Final de Planeta asistiremos a las historias de origen de Hyoga y Shiryu, la pelea casi mortal entre Pegaso y Dragón y por último el robo de la armadura de oro que hará que los caballeros se unan para perseguir a Ikki y a sus famosos caballeros negros. Esto supone la previa de lo que luego será la saga del santuario en la que nuestros cinco héroes tendrán que derrotar a los caballeros de oro yendo de casa en casa en el Olimpo.

La edición, idéntica al primer tomo, incluye como extras el diseño de algunas de las armaduras de bronce, incluyendo la del Caballero del Dragón que también ocupa la portada.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Conclusión: esta edición final de Planeta sigue siendo una opción barata y práctica para hacerte con estos Caballeros del Zodiaco desde el principio. Actualmente no hay ninguna plataforma en la que se pueda ver la serie en España y creo que acercarte a esta obra tanto para conocerla como para rememorarla es un gran acierto y una gran oportunidad de reiniciar tu pasión por la historia. La lectura es rápida, divertida y repleta de combates y simbología. Tienes todo lo que enamoró a la gente de este manga desde el inicio, es decir, un regalo para los nostálgicos. Si gustan, disfruten de la lectura