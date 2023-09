El sello de Akira: los nuevos Vengadores, Cuatro Fantásticos y el homenaje a Nick Furia

Es un placer para mí arrancar esta nueva sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este caso estrenamos este apartado con tres novedades de Panini en las que podemos ver el estreno de la nueva cabecera de Los Vengadores, tras la etapa finalizada de Jason Aaron, el número 700 USA de la recientemente estrenada etapa de Los 4 Fantásticos y por último un homenaje al 60 aniversario del mítico Nick Furia, tanto el padre como el hijo (la versión más actual como Samuel L Jackson).

Vamos con el análisis de las tres grapas

Los Vengadores de Jed MacKay y CF Villa

Aquellos que sigan nuestra sección de cómics reconocerán el nombre de Jed MacKay por ser el autor de una etapa del Caballero Luna que venimos reseñando desde hace meses. Si algo ha destacado esa etapa es la constatación de que estamos ante un autor idóneo para el toque callejero de este personaje en concreto, muy respetuoso con su esencia y sobre todo con una capacidad de entretenimiento y diversión excelentes. Jed garantiza que te lo pases bien leyendo sus historias y eso es lo que deja claro en su primera grapa al frente de Los Vengadores.

La verdad es que MacKay ha llegado con un arma de doble filo a este mítico grupo. Por un lado tiene la responsabilidad de sacar adelante un icónico grupo de superhéroes que en su última etapa, la de Jason Aaron, han dejado una mala sensación de boca. No ha gustado nada lo que hizo Aaron. Pero claro, igual que el listón esta muy bajo para superarlo ahora, una nueva decepción podría desatar aún más la ira de los fans. MacKay no tiene una tarea fácil aunque lo parezca, pero yo tengo mucha confianza en él y más tras lo visto en esta primera grapa.

Este inicio de Los Vengadores nos presenta, intercalando acción pura y dura con flashbacks, cómo se conformó el nuevo grupo. Se nos muestra cómo la Capitana Marvel, la nueva líder, convence al resto de los Vengadores para reunirlos. Hablo de Thor, Iron Man, la Bruja Escarlata, Visión, Pantera Negra y el Capitán América de Sam Wilson. Me ha gustado mucho el modo de arrancar esta etapa con Jed haciendo lo que mejor sabe, entretener. El esquema es sencillo, pero eficaz y la verdad es que tras la ida de olla de Aaron, se agradece este enfoque. Enemigo al que derrotar, acción, presentación, grupo formado y cliffhanger final para atrapar al lector. Pim pam pum. Pues te lo compro MacKay. Además, el dibujo de CF Villa demuestra que el mexicano está para cotas altas.

Os dejo varios ejemplos:

Conclusión: buen inicio que respeta los principios básicos del grupo y destierra, en principio, las locuras de Aaron. ¿Qué me parece el grupo? Compensado. La Capitana Marvel ha sabido combinar leyendas con incorporaciones nuevas y, seamos sinceros, esto dará un empuje a lo que ocurre en las películas aunque las mismas estén en una etapa complicada.

Los 4 Fantásticos en un número 700 a la altura de su leyenda

De un grupo mítico de superhéroes pasamos a los primeros de Marvel y a la familia superheroica por antonomasia. Este número 700 USA, que corresponde a la grapa número 7 de la nueva etapa comenzada por Ryan North y el español Iban Coello, nos lleva a una pequeña aventura en la que tendremos los elementos que han hecho grandes a estos personajes pasados por una coctelera en la que se añaden como ingredientes el mítico Doctor Muerte y los momentos más importantes de su historia y rivalidad con Mr Fantástico.

Ojo, estamos ante una grapa inmersa en plena nueva cabecera, aunque no creo que haya ningún problema en comprarla de manera aislada si no quieres subirte a esta nueva etapa. Mi consejo: el trabajo que están haciendo North y Coello es para subirse a esta cabecera sin dudarlo. Después de varios años de dudas y problemas, la frescura con la que North ha cogido la esencia de Los 4 Fantásticos para, rollo sitcom, hacer grapas episódicas sobre sus aventuras, es más que disfrutable. Hay una trama principal con un conflicto específico que se ha desarrollado en las seis historias anteriores, pero cada grapa se puede leer como si de un episodio de una serie de los 90 se tratase, es decir, se avanza en la trama poco a poco con historias cortas autoconclusivas.

En este caso, el número 700 tenía que ser algo diferente porque tocaba homenajear a este aniversario y por eso North crea un duelo entre Los 4 Fantásticos y el Doctor Muerte que, de paso, sirve para rendir tributo a su eterna rivalidad con Reed Richards. Viajes en el tiempo, duelo de intelectos, misterios que resolver, ciencia, problemas de vocabulario, un Víctor Von Doom desatado... El guion es una delicia y además contamos con el dibujo espectacular de Iban Coello, el cual hace de dibujante principal aunque a veces le sustituya en esta cabecera Ivan Fiorelli.

Os dejo ejemplos del dibujo de Coello:

Conclusión: por sí sola es una gran historia de Los 4 Fantásticos, pero si me lo permiten les recomiendo la cabecera en general. En épocas en las que el precio de las grapas exigen al lector buenas elecciones, esta sin duda es de las mejores. Han dado con la clave. Además solo llevan siete números, por lo que te puedes subir a ella sin demasiado exceso de equipaje. Por cierto, las portadas son de Alex Ross. No hace falta decir mucho más.

Homenaje a los Nick Furia del pasado y del presente

De las tres grapas que os traemos hoy quizá sea esta última la que se plantea para lectores muy cafeteros. En este homenaje al 60 aniversario de Nick Furia varios autores liderados por el guion de Al Ewing consigue unir ambas generaciones con una historia que hay que reconocer que está bien hilada, aunque no llega a ser algo demasiado reseñable. De hecho si no eres muy fan del personaje en sí o no te gustó en su día cómo adaptaron a la versión de Marvel protagonizada por Samuel L Jackson, la grapa no es para ti.

Bien es cierto que de un modo u otro da bastante contexto de lo que ha sido siempre la figura de Nick Furia y el toque clásico en los dibujos de parte de la grapa son un gran guiño a etapas pretéritas, pero en mi opinión se antoja un canapé más que una buena tapa. Aún así, el personaje merece homenajes de este tipo y muy pronto veremos sus inicios en Biblioteca Marvel.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Conclusión: para muy cafeteros. Ni te va a cambiar la vida ni te va a sobrar. Cojo, leo y guardo. No es mala grapa, sin embargo, se me antoja que de las tres que traemos hoy esta es la más especializada para fans específicos o completistas.