La mitología japonesa de Izunas revoluciona el mundo del cómic

Empecemos por el principio. ¿Qué es un Tengu? La definición más conocida nos habla de una criatura que pertenece al folklore religioso japonés. ¿Por qué menciono esto? Porque este cómic que hoy os traemos aquí de la mano de la editorial Tengu es el perfecto ejemplo de esa maravillosa relación que tienen dicha editorial y esta temática. ¿Buscas un cómic relacionado con la mitología fantástica cercana a la cultura asiática? Tengu. ¿Te apetece girar un poco ese folklore hacia Grecia? Alkaios con Tengu. ¿Te llama la atención el mundo de los samuráis y la historia? Tengu y Kuro-san. Podría seguir, pero ya os hacéis una idea.

Tengu nos trae este sorprendente Izunas, que ha sido una más que agradable aparición en este año 2023. Con Saverio Tenuta a la cabeza, este cómic llevará al lector a través de una historia llena de leyendas, mitología y criaturas fascinantes. Como los propios Izunas, unos seres con apariencia de lobos gigantes con cornamenta que serán los encargados de mantener el equilibrio entre el mundo de los humanos y uno muy diferente que convive con el nuestro en una realidad fascinante.

Vamos primero con el apartado técnico del cómic: guion de Saverio Tenuta y Bruno Letizia, dibujo de Carita Lupattelli, cartoné tapa dura, tamaño 230 x 310 mm, 192 páginas y un precio de 37 euros.

Un cuento fascinante sobre el folklore japonés

Lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a comentar en plena reseña. Me sorprendió mucho y para bien este Izunas. En primer lugar por lo visual, que es lo primero que te llevas a los ojos, pero también por el contenido. Muchas veces te puedes encontrar un cómic con un dibujo espectacular y tirarte horas esperando a que la historia termine de redondear el producto final. En esta caso sí lo hace y es otro ejemplo más de que Tengu suele elegir muy bien lo que se va a contar y cómo se va a contar.

El guion no sitúa rápidamente dentro del mundo de los Izunas, estos lobos fascinantes encargados de proteger el espacio que hay entre la realidad de los humanos y la de los espíritus de la naturaleza. Ellos harán frente a sus enemigos naturales, los noggos, los cuales nacen de los asesinatos de personas inocentes. El problema llegará cuando el árbol mágico que les da la vida da a luz a un ser humano y no a un Izunas tal y como se conocen. A partir de ahí la historia girará en torno al motivo de este extraño nacimiento y al enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal con el ser humano en mitad de esta batalla.

La historia es un cuento maravilloso que sirve como homenaje al folklore japonés a la vez que se mete de lleno en temas vitales y morales. Dividida en varios ciclos, el guion de Saverio Tenuta y Bruno Letizia va de menos a más en complejidad convirtiendo el conjunto en una epopeya fantástica que incorpora acción, leyendas, amor, familia y el duro debate moral entre lo que merecen o no los actos de los humanos. ¿Merecemos estar separados de ese mundo fantástico? ¿Deberían abrirse a nosotros teniendo en cuenta la capacidad que, queriendo o no, tenemos de destruir? Ese debate, tanto directa como indirectamente, queda patente durante toda la obra y como es lógico tendremos el bien y el mal bailando entre extremos, aunque a veces lo haga con muchas escalas de grises. No será todo blanco o negro y eso permite al lector meterse de lleno en esa lucha moral que antes mencionaba.

No es un cómic largo, ya que no llega a las 200 páginas, pero tiene un ritmo pausado. No lento, ojo. Sabe tomarse su tiempo para, sin perder dinamismo, construir a los personajes primarios y secundarios de una forma en la que el lector empatice con ellos y les coja cariño o rabia dependiendo de su papel en la historia. Eso hace que te importe lo que está pasando y que sufras o te emociones con lo que va sucediendo mientras recorres la evolución de unos personajes que lejos de ser opacos en su desarrollo logran madurar para bien o para mal con el paso de las viñetas. Se podría decir que siendo un cómic para todos los públicos, el lector adulto podrá disfrutar de muchos matices durante la narración y composición de los hechos.

Respecto al dibujo, la capacidad que tiene Carita Lupattelli para convertir cada viñeta en un lienzo lleno de fuerza y vida es espectacular. Es un cómic para leer sosegadamente e irte metiendo de lleno en la belleza de los escenarios donde se desarrolla. Tendrás momentos de quedarte varios minutos en la misma página o de regresar a ellas para deleitarte una vez más con la belleza de las imágenes.

Os dejo varios ejemplos:

Sinceramente creo que estamos ante una obra que te podían firmar en animación las grandes de la industria y conseguir un producto tremendamente vendible. Los Izunas son, como dice una amigo mío, carne de peluche para vender. La historia es puro Disney, aunque creo que gana al estar alejada del mainstream de las grandes producciones. Muchas veces se pierde cariño a la hora de pasar de un lado a otro y aquí en el cómic podemos aprovechar que eso no ha ocurrido.

Conclusión: sin duda estamos ante otra buen elección de Tengu en fondo y forma. Lo primero que te entra por los ojos es el dibujo, pero sin un buen guion la historia se podría acabar diluyendo. No es el caso. Izunas logra atrapar al lector desde el minuto 1 y te mete de lleno en ese folklore japonés que tanto fascina a propios y extraños. Es una temática muy marcada, hecho que alejará a lectores que demanden historias menos fantasiosas. Eso sí, volverá locos a los amantes de los cuentos y las fábulas. Si gustan, disfruten de la lectura.