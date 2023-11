Finaliza la etapa Must Have de los Vengadores Oscuros: ¿Quiénes son y cómo hacerse con ella?

Hemos seguido en Libertad Digital toda la andadura de los famosos Vengadores Oscuros de Marvel, que en su día fueron una maravillosa sorpresa firmada por el guionista Brian Michael Bendis y dibujada por Mike Deodato Jr. Esta etapa en la que los errores pasados de los Vengadores provocaban que Norman Osborn se hiciese con el poder y montase su propio equipo de héroes/villanos fue un gran éxito para Marvel. De hecho, para muchos fans se hizo corta esta etapa. Esa brevedad también es la que nos ha permitido traeros al completo estos cuatro tomos que han recopilado en formato Must Have toda esta etapa.

Iba a centrar esta reseña en este tercer tomo de la colección, pero creo que sería más acertado hacer con él el balance general de la etapa e ir destacando lo que encontramos en cada uno de los tomos antes de dar la valoración de este Vengadores Oscuros 3: Asedio. Por ello, lo primero que voy a hacer es resumiros brevemente lo que podemos encontrar en cada tomo. Eso sí, las imágenes que veréis durante todo el artículo sí corresponderán exclusivamente a este tomo de Asedio.

¿Quiénes son los Vengadores Oscuros? Iron Patriot (el propio Norman), el Vigía, Bullseye haciendo de Ojo de Halcón, el hijo de Lobezno haciendo de su padre, Piedra Luna como la nueva Mrs Marvel, el nuevo Venom simulando ser Spiderman, Ares (dios de la guerra) y como Capitán Marvel, Noh-Varr (raza Kree). Un grupo de macarras, sinvergüenzas, asesinos y malechores liderados por Norman Osborn, que, de momento, puede mantener en el fondo de su cerebro al Duende Verde. Todos ellos son presentados ante el mundo, el cual desconoce su verdadera identidad, como los nuevos protectores del mismo y en su primera misión tendrán que enfrentarse a una antigua enemiga del Doctor Muerte que viene a cobrarse su venganza. Ella es Morgan le Fay.

Norman desaparece continuamente y se encierra en su laboratorio sin darle cuentas a nadie. Por eso, cuando los habitantes de un pueblo empiezan a desaparecer, Victoria, su nueva mano derecha, tendrá que asumir el mando y recordarle a su jefe cuál es su trabajo. Los Vengadores Oscuros pondrán rumbo a resolver ese misterio y ahí se verán las caras con el Hombre Molécula, un villano capaz de alterar lo que dice su propio apellido.

Norman Osborn, que se hizo con el poder tras la Invasión Secreta de los Skrull, había sustituido a los Vengadores habituales por un grupo de villanos liderados por él mismo que imponían su ley de manera oscura y cruel mientras le vendían al planeta que ellos eran sus nuevos y respetados salvadores. Ellos son los Vengadores Oscuros y en este caso cuando se producen unas revueltas en San Francisco entre los mutantes y aquellos extremistas que les quieren impedir incluso el hecho de tener hijos, Norman ve la oportunidad de meter mano en el asunto, eliminar a la Patrulla X original y crear como hizo con los Vengadores una versión oscura de este otro grupo mítico del universo Marvel.

Vengadores Oscuros Asedio

Es el tercer número de estos Must Have de Panini, pero en realidad, sumado al de la Patrulla X, todo el contenido de los Vengadores oscuros queda cerrado en cuatro Must Have. En este caso, el último tomo se centrará en la figura de El Vigía y quizá de los cuatro tomos sea el que más contexto previo necesite. Al final si no has leído el evento de Brian Michael Bendis y Olivier Coipel llamado Asedio en el que se ataca Asgard, este último tomo de los Vengadores Oscuros pierde fuerza. Igual que los dos primeros y el duelo ante la Patrulla X se pueden leer más o menos de forma independiente, este tercero que contiene cuatro grapas principales y una final con spoiler, necesitan la lectura previa de Asedio. Por eso se llama Vengadores Oscuros Asedio. Blanco y en botella.

Mi valoración general de esta etapa es de notable alto. Soy fan de esta idea de Bendis y todavía más del dibujo de Deodato. Creo que los dos por fin encontraron un proyecto donde dar rienda suelta a su talento creativo y ambos se encontraron cómodos. Eso sí, el evento Asedio marcó el final de la colaboración y por eso la cosa no se pudo explorar aún más. De hecho, aquellos que se hagan con este tercer tomo encontrarán una carta del propio Bendis pidiendo perdón por no poder continuar con más historias de estos Vengadores Oscuros.

La idea fue muy original y a lo largo de todos los tomos se puede ver a un Norman Osborn estelar bajo la apariencia del actor Tommy Lee Jones. Es clavado aunque tenga el aspecto habitual de Norman. El grupo de Vengadores también presume de un gran carisma y con ellos se viven momentos maravillosos que obligan al lector a coger cariño a esta panda de malnacidos. Además incorpora un papel muy importante del personaje de Vigía, siendo en este tomo llamado Asedio que reseñamos hoy en el que más se habla de esta especie de Superman rubiales. Eso sí, lo vuelvo a repetir, este tercer tomo debe ser leídos con un contexto anterior o sin duda te perderás por el camino sin saber qué está pasando.

Conclusión: recomiendo que te hagas con esta etapa de Vengadores Oscuros tanto por el toque Bendis de guion como con la explosividad y fuerza del dibujo de Deodato. Ya sea con los tres principales o añadiendo el duelo ante la Patrulla X, el lector puede tener en solo cuatro tomos una etapa histórica del universo Marvel y además con una gran calidad. Hemos seguido toda esta etapa en Libertad Digital por algo y por aquí os dejo las reseñas de los tomos 1, 2 y 3 más el complemento de la Patrulla. Si gustan, disfruten de la lectura.