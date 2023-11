Territorio Omnibus: ¿Qué pasaría si los superhéroes de Marvel fuesen Zombies?

Menudo monstruo de cómic ha sacado Panini con este Marvel Omnibus de Marvel Zombies. Mejor dicho Marvel Zomnibus, como ellos mismos han bautizado a este bicho de casi 4 kilos de peso y más de 1200 páginas que, te aseguro, solo podrás leer en casa salvo que tengas el bíceps de Hulk. Estamos ante, si no el más pesado, uno de los grandes tochos que se ha sacado nunca en España con una recopilación de este tipo en formato Omnibus y como esta sección dentro de nuestra sección de cómics se llama Territorio Omnibus, pues aquí lo tenemos.

Lo primero que voy a hacer es dejaros una comparativa en imágenes del tamaño de este Omnibus en comparación con otro más modesto como es por ejemplo el Omnibus de Dinastía de M. Todo ello incluyendo la historia principal y todos su tie ins.

Como pueden ver estamos ante un tomo enorme que tiene esa bendición y maldición eternas de este formato. Por un lado tienes todo Marvel Zombies recopilado en un solo tomo y queda de lujo en tu estantería, pero claro, la maldición, entrecomillas, llega con el dónde, es decir, los lugares a los que te puedes llevar con comodidad este tocho para leerlo. Ya les digo yo que para ir en el Metro o en el bus no es buen idea, sin embargo, en casita y con un buen atril o cojín tienes un contenido espectacular bien recopiladito.

Antes de continuar vamos el apartado técnico y con todo lo que contiene este Omnibus: guion principal de Robert Kirkman, con dibujo de Sean Phillips, además de autores comoJonathan Maberry, Reginald Hudlin, Mark Millar, Kano, Rob Di Salvo, Carlo Soriano, Todd Nauck, Adam Dekraker, Francis Portela, Karl Kesel, Fernando Blanco, Andrea Mutti, Fred Van Lente, Kev Walker o Nick Dragotta, editorial Panini, formato Omnibus tapa dura con sobrecubierta, contiene Marvel Zombies: Dead Days, Marvel Apes: Prime Eight, Marvel Zombies: Evil Evolution, Ultimate Fantastic Four 21-23, 30-32, Marvel Zombies 1-5, Black Panther 28-30, Marvel Zombies 2 1-5, Marvel Zombies Return 1-5, Marvel Zombies 3 1-4, Marvel Zombies 4 1-4, Marvel Zombies 5 1-5 y Marvel Zombies Supreme 1-5 y material de Marvel Apes: Speedball, Marvel Apes: The Amazing Spider-Monkey, Marvel Apes: Grunt Line One-Shots y Ultimate Fantastic Four 24, 27 y 29 USA, 1232 páginas y un precio de 80 euros.

Vamos con la reseña

Del creador de The Walking Dead llegan los zombies con cerebro de Marvel

No es lo que ustedes están pensando. Con esto ya les digo algo muy importante de este Marvel Zombies. Primero voy a centrarme en la historia principal y luego en el resto, porque el inicio de toda esta locura la guionizó Robert Kirkman, el dueño y señor de la mítica The Walking Dead y la dibujó Sean Phillips. ¿De qué va Marvel Zombies? Eliminen de sus cerebros, nunca mejor dicho, que aquí veremos una historia de supervivencia entre humanos y zombies con los superhéroes ayudando. Ni de broma. Tampoco vamos a ver a los superhéroes convertidos en muertos vivientes sin cerebro que solo buscan comer y devorar a sus víctimas. Tampoco. Aquí Robert Kirkman firma un guion tan loco como divertido sobre un virus que convierte a los superhéroes en zombies, pero sin quitarles su inteligencia y por supuesto sus poderes.

La historia principal nos trae a todos los personajes míticos de Marvel como el Capitán América, Hulk, Spiderman, Daredevil, la Patrulla X, Magneto etc etc etc convertidos en zombies por un virus desconocido y teniendo que lidiar a partir de ese momento con ese virus que les ha obligado a comerse a los seres humanos. ¡Y hablarán del tema entre ellos! ¡Y tendrán que diseñar estrategias para encontrar comida una vez han devorado a toda la humanidad! ¿Loco verdad? Pues esto es solo la punta del iceberg, porque aparte de esas cinco grapas que contienen la historia original de Marvel Zombies, este Omnibus nos llevará a realidades alternativas con el universo Marvel a lo Planeta de los Simios, una versión zombie de la Civil War, la lucha contra Galaktus con estos muertos vivientes o incluso con una versión monstruosa de Los 4 Fantásticos confabulando para comerse a todo lo que pillan por el camino. De todo en un tocho enorme y loco que contiene todo lo relacionado con este universo zombie de Marvel.

¿Para qué tipo de lector es este cómic? Hombre, si no te gusta el género zombie, bandera roja y a otra cosa. Si buscas algo más serio de Marvel o más habitual, ídem. Pero si quieres algo loco, macarra, salvaje y lleno de sentido del humor, este puede ser un gran cómic para ti. Por otro lado, si ya hayas leído Marvel Zombies y te gusta el original, adelante también. Sinceramente creo que este Omnibus es muy fácil de determinar en cuanto al target que tiene como producto. No te engaña en nada. El título es bien claro. El tono, igual. Cachondeo y bizarrismo al servicio de todo este universo creado por Kirkman. Ojo, esto no es The Walking Dead, aunque su autor sea el mismo. Esto es 100 veces más bizarro. Son dos cosas muy diferentes. Avisados quedan por si alguien esperaba un toque profundo con grandes desarrollos de personajes. No. Para nada. Esto es diversión pura al servicio de la locura zombie y esto gusta a muchos y echa para atrás a otros tantos.

A nivel de dibujo, Sean Phillips le da el estilo que merece la historia. Ni más ni menos. Un Capitán América con medio cerebro fuera. Mandíbulas enormes para todas y todos. Acción sangrienta y visceral. En fin... lo que se puede puede esperar de un producto así. Os dejo varias imágenes e incluyo algunos de los tie ins:

Para finalizar les doy mi punto de vista personal. El género zombie me encanta, incluyendo por ejemplo el DCsos de DC que es bastante diferente a este Marvel Zombies. Me gusta el tono y me gusto el cachondeo del mismo en este Omnibus, aunque quizá se haga demasiado extenso si no eres un amante incondicional de la historia. Sobre todo porque 80 euros a día de hoy no es un gasto sencillo. Si te compras esto es porque te apasiona y porque eres un coleccionista nato de esta idea original de Kirkman. A mí a nivel personal no me apasiona tanto, pero reconozco que me he echado unas buenas risas de principio a fin que, a fin de cuentas, es el objetivo de todos estos guiones. Conclusión: ¿Vale la pena? Si solo te gusta, mejor el Must Have. Si te vuelve loco, hazte con él. Si gustan, disfruten de la lectura.