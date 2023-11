El sello de Akira: la Gala del Fuego Infernal hace estallar el mundo mutante de Marvel

Tercera entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de noviembre vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver el gran evento de la Gala del Fuego Infernal 2023, un interesante cómic de los 4 Fantásticos narrado desde la perspectiva de una persona ciega, Alicia, y también el infernal crossover entre las cabeceras de Lobezno y Motorista Fantasma.

Lobezno y Motorista Fantasma cruzan sus cabeceras

Lo bueno de tener a Benjamin Percy trabajando a la vez en dos cabeceras es que, siempre que sea posible, se pueden juntar a dos personajes en un pequeño arco. Eso es lo que ha ocurrido con Lobezno y Motorista Fantasma, ambos escritos en sus actuales cabeceras por Percy y que unen sus caminos en una historia cuya primera grapa nos ha llegado en este mes de noviembre. Esta idea surge por varios motivos. Uno transitar entre el arco que enfrentó a Logan con la Bestia y otro atraer posibles lectores que aún no sepan que la actual cabecera del Motorista Fantasma es otro producto bastante notable al que hincar el diente.

¿Vale la pena este crossover o se puede saltar si estás haciendo alguna de las dos cabeceras? Yo no me lo saltaría, la verdad. En mi opinión funciona lo que ofrece aquí Percy, tanto en forma como en fondo. En este inicio de mini-arco nos encontraremos a un misterioso niño, con un oscuro secreto demoniaco a sus espaldas, que pasó por el pasado de ambos personajes y que hará que Logan y Blaze se unan para no volver a dejar ese cabo suelto. A través de viajes entre el pasado y el presente, Percy plantea muy bien la trama para engancharte desde el minuto 1 y de la mano de un contundente y salvaje dibujo de Shaw, Lobezno y Motorista Fantasma lucen de maravilla en un contexto oscuro e infernal.

Tras su lectura me ha parecido muy interesante sobre todo el tono de misterio, terror y oscuridad que le vienen que ni pintado tanto a Logan como a Blaze. Por momentos hablamos de una historia que podría entrar dentro de una película de los 80 o 90 o incluso en un capítulo de series como Supernatural o Buffy Cazavampiros. El misterio alrededor del niño funciona, llegando a dar miedo de verdad en varios momentos y Percy no tiene ningún reparo en ser muy contundente a la hora de reflejar asesinatos crueles y salvajes. Además, descubriremos con todo lujo de detalles y con espectaculares viñetas cómo se conocieron Lobezno y el motorista. Les aseguro que no tomaron un café en su primera vez juntos. Por eso y por más razones, sí me ha convencido esta primera grapa. Es más, creo que si alguien está interesado en entrar en alguna de las dos cabeceras o en leer algo de ambos personajes, esta puede ser una buena oportunidad.

Precio: 4,60 euros

Los 4 Fantásticos y un gran homenaje a los invidentes

Desde hace bastante tiempo, la nueva cabecera de Los 4 Fantásticos encabezada por Ryan North y dibujada por Iban Coello e Ivan Fiorelli está llamando a la puerta para ser un gran clásico de este mítico grupo de personajes. Con un toque muy clásico, perdón por la redundancia, North ha ofrecido a los fans de estos personajes una cabecera que a base de pequeñas historias autoconclusivas nos lleva a la esencia aventurera y repleta de ciencia ficción que tanta grandeza han dado Los 4 Fantásticos. Esto demuestra que no es necesario reformulaciones enormes para llamar la atención sobre superhéroes ya consolidados sino que muchas veces actualizando lo que más gusta de los mismos es más que suficiente. North pone el guion y el talento al dibujo el español Iban Coello y el italiano Fiorelli.

Esta grapa que hoy os traemos aquí es la segunda parte de una pequeña historia autoconclusiva que se puede leer en el octavo y noveno número de esta cabecera. ¿Por qué la traigo ahora si no he dicho nada de la primera? Porque esta segunda parte tiene una curiosidad y es que está narrada desde el punto de vista de una persona invidente. Para ello se usa al personaje de Alicia, la mujer de La Cosa, que será el epicentro de esta pequeña aventura. El argumento, por otro lado, es un ejemplo más de esta reformulación de los clásico. Hay un monstruo, una posesión de un pueblo entero y tanto La Cosa como Reed Richards acabarán en manos de esta poderosa entidad que les hará enfrentarse al resto de su familia.

Como es lógico para disfrutar de esta aventura tienes que hacerte con la grapa anterior, la número 8, aunque al precio de 3,30 por grapa, no es una opción ni mucho menos cara para hacerte con este pequeño arco. Además, si te convence, puedes entrar de lleno en esta cabecera sin tener la necesidad de haberte perdido demasiado por el camino.

Precio: 3,30 euros.

La Gala del Fuego Infernal que pasará a la historia

¿Han hecho historia con esta Gala del Fuego Infernal? Pues sí, las cosas como son. ¿Queríamos café? Pues toma dos tazas. Ya me avisó el gran Julián Clemente, editor de Marvel de Panini España. Me advirtió de que esta Gala iba a ser espectacular y me alegro de darle la razón porque una vez que la acción empieza, este cómic es un no parar. Y no solo hablo de acción y sucesos sino también de las consecuencias que tendrán los mismos en el universo de Marvel y en concreto en la parte mutante. Porque sí, esta Gala del Fuego Infernal no solo junta a un excepcional elenco de artistas como Adam Kubert, Kris Anka, Pepe Larraz, Russell Dauterman, R. B. Silva, Luciano Vecchio, Joshua Cassara o Gerry Duggan, sino que también marca un antes y un después para toda la raza.

Es complicado dar más detalles sin entrar en spoilers, por eso sólo pondré una foto en este caso, y como ni mucho menos quiero desvelar ninguno de ellos solo decirles que a nivel de sensaciones dudo mucho que haya alguien decepcionado con las más de 80 páginas de esta grapa especial. He mantenido conversaciones con gente que ha estado siguiendo el mundo mutante desde la Krakoa de Hickman y están encantados con este evento y con el rumbo que parece marcarse tras él. Es la gran culminación de una era y abre la posibilidad de ver historias repletas de fuerza e importancia en el universo de Marvel. Después de una época cocinada a fuego lento, la Gala del Fuego Infernal ha pasado de un paseo en barca por un lago a una carrera de Fórmula 1 a casi 300 por hora.

Ahora bien, ¿puedes entrar en esta Gala con tu mejor traje o vestido sin haber asistido antes a las anteriores? ¿Hay que leer gran parte de la era de Krakoa? Es un hecho que entrar aquí de nuevas te va a abrumar y te va a pillar virgen en la mayoría de tramas, pero no me atrevería a descartarlo del todo para alguien que tenga curiosidad y quiera leerlo. Creo que vale la pena incluso si te obliga a trabajar después investigando el contexto. Es más, investigar luego ese pasado es una forma preciosa de meterte de lleno en el mundo mutante. Sin duda estamos ante una de las grapas del año 2023 y lo que pasa en estas páginas se recordará durante mucho tiempo. Vienen curvas, señoras y señores.

Precio: 8,70 euros