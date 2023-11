Juanma González y Dani Palacios, premiados por 'Par-Impar': "No hay filtros, no hay impostura"

Los directores, conductores, guionistas, etcétera, del podcast de esRadio y Libertad Digital Par-Impar, Juanma González y Dani Palacios, han recibido este miércoles, en la Academia de Cine, el Premio Medios Emergentes en la segunda edición de los Premios a la Investigación del Cine Español, concedidos por FlixOlé y la Universidad Rey Juan Carlos.

En el discurso pronunciado tras la entrega del galardón, González celebró que en un panorama en el que "cada vez hay menos revistas, menos espacios, menos lugares donde expresarse", con el formato podcast, "hemos notado que llegamos a la gente": "Están ahí, dispuestos a escucharte". Además, remarcó el afán de "hacer las cosas de otra manera" y de intentar dejar "poso", "si no intelectualmente, al menos, humanamente".

Por su parte, Palacios recordó que en esRadio ya hay programas de cine, como Cowboys de medianoche, agregando, sorprendido y feliz, que "lo que digan dos cuarentones inmaduros a la gente le gusta". Entre los muchos agradecimientos, hubo un recuerdo a quien fuera directora de Es la mañana del fin de semana, Elia Rodríguez, en paz descanse.

Con entusiasmo, sin imposturas

Par-Impar vio la luz en octubre de 2019, como, según Juanma González, "extensión natural de unos vídeos que ya hacíamos para Libertad Digital y Libertad Digital TV". Dani Palacios señala que quienes lo propusieron como tal fueron la jefa de Cultura, Nuria Richart, y el inclasificable Antonio Poveda: "La dirección de LD estaba buscando contenido nuevo y exclusivo para el formato. A Nuria y a Antonio se les ocurrió que lo que ya estábamos haciendo podía valer también para un podcast".

Un momento durante la gala de entrega. | D. Alonso.

Más allá del de la crítica, Par-Impar es un espacio que goza del aplauso de un público fiel y creciente. Palacios y González cuentan con una audiencia tremenda que les empuja a las cimas de los rankings y que, por ejemplo, se manifiesta con efervescencia en un grupo de Telegram. Según el primero, el boom del programa llegó durante la pandemia: "Llevábamos apenas cuatro meses y medio y veíamos que Par-Impar no iba mal. Y llega la covid-19. Todos encerrados en casa. Poveda dijo que teníamos que seguir, aunque fuese desde casa, que él nos ayudaba. Así que nos compramos unos micros y, cada uno desde su casa, continuamos grabando. Poveda se encargó de editar y seguimos". Por su parte, el jefe de Chic cuenta que su éxito se debe a que el podcast "es el formato donde ahora está la gente consumiendo este tipo de contenidos": "Realmente toca más teclas que los difuntos blogs y uno encuentra la manera de desarrollar su marca personal con ellos".

¿Cuál es la receta de su coca cola? Responde González: "Regular meticulosamente reflexión con espontaneidad, pero creo que simplemente es ser nosotros mismos. No hay filtros". Responde Palacios: "Hablamos solo de películas que de verdad nos gustan. No hay impostura. Nunca vamos a perder el tiempo en despellejar algo que no nos gusta. Cuando hablamos de Michael Bay, Brian De Palma, de Spielberg o Verhoeven, lo hacemos con tanto entusiasmo que creo que contagia".

Luis Alberto de Cuenca, también premiado

Otro colaborador de la casa, Luis Alberto de Cuenca, recibió el Premio Especial Libro Colectivo por coordinar Garci, asignatura aprobada. 40 aniversario del primer Óscar del cine español (Reino de Cordelia, 2023). El objetivo del libro, según el magnífico poeta, pasaba por "reunir lo mejor que podía encontrarse en el mercado para que hablaran" del cineasta, una "personalidad multiforme y fascinante". Recibió el premio de manos de otro cowboy de medianoche, Eduardo Torres-Dulce, quien dijo que "en este país lleno de envidias, rencores y cancelaciones, premiar a alguien que ha hecho algo estupendo es maravilloso". El resto de los premiados se puede consultar en este enlace. La gala fue emotiva unas veces; otras, por exceso de pedantería y tedio, una descarada invitación al suicidio. Hasta el momento, no se han notificado bajas.