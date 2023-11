Spiderman negocios familiares: cuando Peter Parker se 'disfrazó' de James Bond

Imaginen un Spiderman con un toque a lo James Bond o como en el propio cómic se indica, un Jason Bourne de turno. Así es esta historia llamada Negocios Familiares que firman Mark Waid, James Robinson y Gabriele Dell'Oto, la cual se sale de lo habitual dentro del catálogo extenso y repleto de historias fascinantes del bueno de Peter Parker. Ahora, esta historia detectivesca y llena de acción noir, llega al formato Must Have.

Estos negocios familiares llevarán a Spiderman a Mónaco o a Egipto de la mano de su hermana. Sí, de su hermana. ¿Sabían ustedes que Spiderman tenía una hermana? ¿Sabían ustedes que los padres de Peter Parker trabajaban para la CIA y salvaron el mundo en varias ocasiones? Tranquilos, yo pensé lo mismo al leerlo por primera vez, pero tendrán que leer este cómic para saber qué es verdad de ambas cosas y qué no lo es. Todo ello con el genio malvado de Kingpin por detrás y con un Peter que irá de un lado para otro, traje normal y negro incluidos, intentando saber qué ocurre.

Antes de continuar con la reseña, vamos con el apartado técnico: guion de Mark Waid y James Robinson con dibujo y color de Gabriele Dell'Oto, cartoné tapa dura, editorial Panini, contiene Original Graphic Novels. Amazing Spider-Man: Family Business, 112 páginas y un precio de 16 euros.

Vamos con la reseña

Un James Bond que no sabe dónde está

Cuando Spiderman se sale de su línea habitual de más luz que oscuridad llama la atención y a mí en particular me suele gustar cuando le ponen ese toque oscuro, detectivesco y noir que sirve para conocer otro lado del personaje. De sobra es conocida la historia de la Cacería de Kraven, por ejemplo, que siempre se ha dicho que era más para Batman que para Spiderman. Este negocios familiares no llega a la calidad de ese trabajo, tampoco es el mismo tono, pero sí tiene ese punto diferente que le une a estas historias no tan habituales de Spiderman.

En este caso hay oscuridad en esta trama, sobre todo porque para ambientar la idea de Waid, Gabriele Dell'Oto firma un trabajo espectacular con un Spiderman fotorrealista que queda bien en parajes tan diferentes como Nueva York, Mónaco o Egipto. Estamos ante uno de esos cómics que, con mayor o menor gusto por el argumento, se pueden comprar solo para alucinar con la calidad del dibujo. Ya hablé del trabajo y del estilo de Gabriele Dell'Oto en Secret War y aquí nuevamente firmó un trabajo impecable a mi parecer.

Os dejo varias imágenes de la obra:

Sacar a Spiderman de su contexto natural es arriesgado, pero encima hacerlo con la aparición de una supuesta hermana secreta es algo mucho más ambicioso. Es sin duda uno de los puntos favorables del cómic, esa relación con la chica que al contrario que en las películas de James Bond o Bourne no es un recurso romántico sino familiar. La química entre ambos funciona y pese a ser solo 112 páginas de cómic, el lector tiene tiempo para cogerle cariño a esta pareja de hermanos que, en plena vorágine de hechos, dan la sensación de necesitarse mucho el uno al otro pese a haberse conocido hace muy poco. Ahondar en esos traumas de estos dos huérfanos hace que tenga más profundidad lo que se quiere contar aunque echo de menos mayor duración de la trama para sacar más partido de esta parte importante del guion.

Los personajes, como he comentado, me funcionan bien en el guion. Peter se muestra perdido en lo que está sucediendo porque él es Spiderman, no James Bond, sin embargo, usando elemento narrativos cómicos y buenas escenas de acción, el guion permite que todo encaje sin demasiado esfuerzo. Eso sí, la manera que tienen de excusar a Peter sobre que él y Spiderman estén a la vez en Mónaco... es bastante poco creíble. O su hermana, que aquí hace el papel de agente, tiene problemas para relacionar pistas obvias, o no hay misterio sobre la identidad de Parker.

Quitando pequeños problemas argumentales, el hecho de ver a Spiderman y a su hermana investigar sobre el pasado de sus padres y los motivos por los cuales hombres armados y misteriosos quieren raptar a Peter Parker hacen que la historia sea interesante, fácil de leer y muy entretenida. Además la figura de Kingpin siempre está en el horizonte y cuando Spiderman y Wilson Fisk se encuentran eso suele garantizar emociones fuertes.

Por último creo que esta obra se adapta bien a los fans del personaje y a la gente que, picoteando entre una cosa y otra, quiera tener algo diferente y muy visual de Spiderman.

Conclusión: un Must Have bastante apañado de Spiderman que le ‘saca’ de su zona confort. Sin duda el toque de Gabriele Dell'Oto es fundamental para la nota final de la obra ya que se come con patatas el cómic. Un poco corto, en mi opinión. Si gustan, disfruten de la lectura.