Batman el Caballero Maldito: la predecesora del famoso El Largo Halloween

Uno de los cómics que más se recomiendan siempre en torno a Batman es El Largo Halloween. Primero este tomo y luego su secuela, Victoria Oscura. Para mí, sobre todo el primero, es de lo mejor que se ha escrito y dibujado jamás del personaje. Pero antes de estas dos historias, se puede formular este cómic que analizamos hoy como precuela o ‘ensayo’ en forma de tres historias cortas compiladas bajo el nombre de El Caballero Maldito. Serían los cimientos del desarrollo posterior del personaje por parte de un dueto de lujo formado por el guionista Jeph Loeb y por el dibujante Tim Sale.

Para contextualizar esta obra nos tenemos que situar en los años noventa y en tres relatos cortos que se encargaron a Loeb y Sale sobre Batman. Todos ellos con una cosa en común: tenían lugar en la noche de Halloween. Con un encargo así sobre la mesa había que dar el do de pecho y la verdad es que el resultado dejó tan contentos a los jefes que posteriormente tuvo lugar el encargo del famoso El Largo Halloween que un servidor tiene en su salón como si fuese un tesoro. Bueno, es que lo es.

En este Caballero Maldito previo tenemos tres historias: Miedos, Locura y Fantasmas. En todas ellas se usaron villanos míticos del universo Batman y se tiró de historias tan míticas y famosas como por ejemplo el Cuento de Navidad de Dickens o Alicia en el País de las Maravillas. Esa mezcla entre Batman y elementos que rodeaban a la noche de Halloween hizo que los lectores quedaran fascinados por los relatos y por supuesto pidiesen más. El dibujo de Sale terminó de redondear el éxito y por eso a día de hoy se siguen recordando estas historias uniéndolas en un único tomo. Además en este caso os traemos la edición Deluxe con un formato exterior para coleccionistas y con contenido extra relacionado con El Largo Halloween.

Antes de seguir con la reseña, vamos el apartado técnico del cómic: guion de Jeph Loeb, dibujo de Tim Sale, edición deluxe de ECC, cartoné tapa dura con cubierta, 240 páginas y un precio de 38,50 euros.

Tres historias sobre la noche de Halloween

Dale a Batman una buena noche de Halloween y seguramente tendrás un buen cómic. ¿Por qué? Porque si ya de por sí esa noche refleja la sensación de misticismo y oscuridad que rodea a esta festividad, los villanos de Batman y la propio Gotham se adaptan perfectamente a este contexto. Suma a eso un buen guion y un gran dibujo y raro es que no tengas un producto muy potable y vendible del murciélago.

Tres rivales para estas historias: el Espantapájaros, el Sombrerero Loco y el Joker. Como siempre, el Joker es el que llama más la atención, pero su papel no es tan importante en este caso como en los dos primeros. De hecho la magia del tercer acto de esta obra es que es un homenaje de Loeb y Sale al Cuento de Navidad de Dickens. Diferente, pero parecido en esencia y con Batman, que es el punto más importante del asunto. Aunque más que Batman se centra en el hombre detrás de la máscara y ese no es otro que Bruce Wayne. De nuevo se trata el tormento sufrido por el infante de los Wayne al perder a sus padres aunque dándole un toque más dickesiano. ¿Funciona el intento del Loeb? Funciona. Muy bien, además.

Respecto a las otras historias, la del Espantapájaros une el duelo ante este mítico villano con la aparición de una mujer que traerá por el camino de la amargura a Batman con su doble identidad. Y en el segundo, homenaje a la famosa Alicia en el País de las Maravillas con el Sombredero y con Bárbara Gordon, que será secuestrada por este villano. Ambas aventuras, divertidas, con un dibujo espectacular de Sale y con toda la esencia de Batman al servicio de los guiones de Loeb.

Os dejo ejemplos del dibujo de las 3 historias:

El cómic es menos historia en sí que El Largo Halloween o Victoria Oscura, eso es una obviedad, sin embargo, tiene toda la esencia de estos grandes cómics en pequeñas dosis. No es un solomillo, pero sí una buena carne en su punto justo y con una buena guarnición. Eso hará que si no has leído las obras posteriores, quieras acercarte. Y si conoces las más mediáticas, antes mencionadas, quieras tener el trío mágico sumando este Caballero Maldito. Por último destacar que hay un regalo más con una pequeña historia corta que sirve de secuela a El Largo Halloween.

Si yo tuviese que recomendar algo de Batman, primero te diría que te hagas con El Largo Halloween. A partir de ahí, ya puedes moverte hacia su secuela y luego girar hacia este Caballero Maldito. Ese sería mi orden recomendado.

Conclusión: los colores de Loeb y Sale, su Largo Halloween y su secuela, Victoria Oscura. Casi nadie te podrá decir nada malo de estas obras. Todo lo contrario. Aquí tenemos un inicio de su gran asociación y desde el minuto 1 se ve la calidad de su trabajo. Para amantes de este dueto y del Largo Halloween. ¿Vale como primera lectura? También vale. Si gustan, disfruten de la lectura.