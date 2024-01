El Castigador Círculo de sangre: los inicios del asesino de villanos de Marvel

Hay muchos personajes controvertidos en el universo de los cómics Marvel, pero uno de los que se lleva la palma es el Castigador. El mítico Frank Castle, el cual vio cómo asesinaban a su mujer y a sus dos hijos en un tiroteo entre mafiosos, siempre ha sido mirado con lupa por la Casa de las Ideas porque no es fácil defender que uno de tus personajes vaya matando gente por ahí aunque sea por venganza. De hecho la última polémica incluso ha salpicado al contexto político de Estados Unidos.

¿Recuerdan el asalto al Capitolio que tuvo lugar tras las últimas elecciones norteamericanas? Pues uno de aquellos asaltantes lució en su momento una bandera con la calavera del Castigador y ya saben cómo se ponen los norteamericanos de ‘especialitos’ con sus símbolos. Para muchos directivos de Marvel, por postureo, la decisión fue coger el logo de Punisher y cambiarlo a algo más oriental y samurái en la última cabecera sobre el personaje, firmada por Jason Aaron, Jesús Saiz y Paul Azaceta. De hecho han hecho mucho más con el personaje para sacarle del foco, pero no quiero hacer spoilers. Repito: todo por postureo.

El Castigador siempre ha sido polémico. Un exmilitar cuya principal razón de ser es matar delincuentes y villanos para vengar la memoria de su familia ha sido un elemento muy incómodo para Marvel y este cómic que hoy os traemos a la sección es un claro ejemplo de ello. Es más, su autor tuvo que engañar a varias personas para conseguir una historia en solitario del Castigador ya que durante mucho tiempo, Frank Castle acompañaba de vez en cuando a otros superhéroes como Daredevil o Spiderman, pero nunca actuaba con historias en solitario. Esta no será su primera aparición aunque sí de sus primeros momentos como protagonista principal.

Antes de entrar en detalles sobre este Círculo de sangre, vamos con el análisis técnico: guion de Steven Grant, dibujo de Mike Zeck, contiene The Punisher 1-5, editorial Panini, 152 páginas, cartoné tapa dura y un precio de 20 euros.

El inicio de una solitaria venganza sangrienta

Me gusta el Castigador. No lo puedo negar. Es un personaje que se sale de los a veces estirados y tradicionales encorsetamientos de los directivos de Marvel y eso a mí me resulta atractivo. Lógicamente se sale lo justo de esos marcos ‘legales’, porque no le dejan siempre hacer lo que quiere, pero esos momentos en los que autores como Garth Ennis cogen a Frank y le sueltan la correa son maravillosos.

En este caso, este Círculo de Sangre se podría denominar como un momento inicial para ir quitando o, como mínimo, aflojando dicha correa. Aquí Steven Grant se marca un guion en el que podemos ver a un Castigador que se empezaba a soltar en solitario, no como secundario. Esto es importante, porque Frank había hecho correr mucha sangre en Marvel, pero siempre sin el protagonismo que podían tener otros actores principales como Daredevil o Spiderman. Grant logró colar esta historia individual del Castigador y contó para ello con el dibujante de Secret Wars, Mike Zeck.

En este Círculo de Sangre todo arrancará con una pequeña historia de Frank en la cárcel. Sí, meten a un asesino de villanos y de delincuentes en un lugar lleno de villanos y delincuentes. Se pueden imaginar la que se puede montar con esos dos elementos juntos. Pues bien, a partir de aquí veremos cómo se las arregla Frank para mandar en dicha cárcel y posteriormente veremos a nuestro Castigador trabajar para una organización llamada el Trust que le engaña para que se alíe con ellos. Básicamente le convencen ofreciéndole apoyos de todo tipo para su causa ya que "entienden lo que quiere hacer Frank". Será así al principio, pero poco a poco veremos la verdadera naturaleza de esta sociedad secreta y al Castigador teniendo que pararles los pies.

Son cinco grapas que se leen con agilidad y que, aparte de un gran dibujo de Zeck, nos muestran una gran historia del personaje. La parte de la cárcel es simplemente maravillosa. Un Prison Break con el Castigador que merece muchísimo la pena y que sirve de previa para un desenfreno de acción y armas que atraparán al lector de principio a fin. Además, el guionista mete muchas pinceladas y capas al propio Frank. Su misión está clara, vengarse, sin embargo hay algunos matices en el alma del atormentado Castigador que le hacen separarse de visiones aún más extremistas de lo que aquí se llama justicia.

No solo veremos un sinfín de escenas de acción, incluyendo un asalto al hogar del mítico Kingpin, sino también muchas reflexiones del propio personaje sobre si lo que está haciendo es justificable o no. Para ello tendremos a un villano interesante que hará dudar a Frank de sus propios convicciones. Y como no, habrá una mujer de por medio, que también hará dudar a nuestro protagonista.

En cuanto al dibujo, Zeck se encuentra muy cómodo tanto en el escenario de la cárcel como en exteriores y las escenas de acción le quedan de maravilla. Os dejo varios ejemplos:

El único pero que le pongo es que nunca se termina de dejar claro dónde acaban las balas de Frank. Ya saben, la censura de la época. Estamos ante un cómic clásico y si quieres ver mucha sangre made in el Castigador, aquí todavía no le dieron rienda suelto a eso.

Conclusión: si nunca has leído algo del personaje es una buena toma de entrada y si has leído lo más actual tiene que volver a saborear estos orígenes en solitario. El inicio en la cárcel es de lo mejor del cómic y da lugar a un argumento que le queda espectacular al bueno de Frank Castle. Le falta sangre, pero no acción. Si gustan, disfruten de la lectura.